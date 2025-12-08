Казань провела Кубок по художественной гимнастике: время наводить мосты

Знакомимся с художественной гимнастикой поствинеровского периода

Упражнения с мячом и обручами. Фото: Динар Фатыхов

В Казани в Центре гимнастики завершился Кубок России по художественной гимнастике. Были разыграны медали в многоборье как в групповых упражнениях, так и в личном многоборье, а также — с отдельными предметами. Подробности в репортаже «Реального времени».

Кубок России проходил после Кубка сильнейших

Казанский Центр гимнастики в последнее время постоянно загружен как спортивное сооружение. В минувший уик-энд он снова был отдан под художественную гимнастику, чьи представительницы в конце сентября уже проводили здесь третий этап международных соревнований — Кубок сильнейших. Затем были старты Всероссийской клубной лиги. На Кубок сильнейших приезжали еще и гостьи из Белоруссии, сильной сборной еще со времен СССР, сейчас сильнейших набралось 25 россиянок в личных соревнованиях и 19 региональных команд, соревновавшихся в групповых упражнениях.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В России прошлой осенью произошел процесс слияния пяти федераций, включая спортивную и художественную гимнастики, спортивные акробатику и аэробику плюс прыжки на батуте.

Слияние состоялось 1 октября 2024 года путем поглощения федерацией спортивной гимнастики своих федеративных партнеров, при приходе нового президента Олега Белозерова, приезжавшего в Казань на День гимнастики.

Федерация гимнастики России, будучи выстроена сейчас по образу и подобию ФИЖ, Международной федерации гимнастики, порадовалась выступлению гимнастов на чемпионате мира и бронзовой медали Даниела Маринова, участию батутистов в чемпионате мира и серебру челнинца Кирилла Козлова, а вот от художниц никакого прибытка. Попасть на июньский чемпионат Европы изначально не было никаких шансов из-за места проведения — Эстонии. Но и на августовский чемпионат мира в Бразилии россиянки не попали. Есть подозрения, что отношения с руководством Международной федерации гимнастики были испорчены еще в прошлом десятилетии. Тогда президент Российской федерации художественной гимнастики Ирина Винер не скрывала своих разногласий с Бруно Гранди.

Ирина Винер. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Камнем преткновения выступали квоты на олимпийские старты, которых у спортивной гимнастики 14, включая личные и командные соревнования, плюс отдельные снаряды, а у художниц только два, без розыгрыша медалей в отдельных предметах. 80-летний итальянец в свою очередь не мог уловить, чего хочет Винер, которая в его понимании представляла только одно подразделение гимнастики, а не единую федерацию, как он. И протестовала в моменте, когда батутисты были на седьмом небе от самого факта попадания в олимпийскую программу.

Владимир Леонов приехал на награждение

На церемонию торжественного награждения художниц приехал министр спорта Татарстана Владимир Леонов. Суббота, день сам по себе был насыщенный спортивными событиями, включая вечерний матч лидеров чемпионата России по водному поло, а «водоплавающих», как себя характеризует Леонов, он стремится не пропускать. Плюс соревнования по борьбе корэш.

Министр спорта РТ наградил победительниц в групповых упражнениях из Питера, призеров из Нижнего Новгорода и Омска. В личном зачете татарстанок не было вовсе. Ответил на вопрос СМИ об Алине Загитовой. Но на церемонии награждения Леонов стоял рядом с вице-президентом федерации гимнастики Татарстана Лилией Шафеевой и главным тренером сборной страны, крепко пожимая ей руку.

Владимир Леонов, Татьяна Сергаева Лилия Шафеева. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Нынешняя пересменка в руководстве гимнастической федерации коснулась и тренерского корпуса. Президент и одновременно главный тренер сборной Ирина Винер покинула пост главного тренера, уступив его Татьяне Сергаевой.



Кстати, казанские художницы блестяще справились со всеми перебросами предметов, перестроениями, сопровождаемыми поддержкой группы из восьми юных болельщиц. Композиция произвела очень приятное впечатление на зрителей, а это не только местные любители художественной гимнастки, но и родственники плюс лица, сопровождающие приезжих гимнасток. Татарстанские художницы не скрывали своего удовлетворения от хорошо проделанной работы.

Татарстанские гимнастки во время выполнения упражнения. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

До прихода Сергаевой на пост главного тренера предполагалось, что должность займет Алина Кабаева, с которой у республики выстроились дружественные отношения с окончания ее спортивной карьеры. Алина Маратовна представляла с 2007 по 2011 годы Татарстан в Госдуме РФ, будучи выдвинутой от Нижнекамска, которому она посвятила немало времени, проводя там турнир «Алина». Но новое руководство федерации гимнастики России остановило свой выбор на Сергаевой. И логично выстраивать отношения с ней и всеми оставшимися «на хозяйстве» чиновницами-художницами, хорошо относящимися к Татарстану, поскольку Винер очень любила проводить у нас в городе турниры различного масштаба до периода, когда в Москве был построен Центр гимнастики имени Ирины Александровны.

Возобновляя взаимоотношения, Казань берет на себя второй крупный турнир за три месяца. Напомним, каким прекрасным получился союз Казани и Нижнего Новгорода, когда в этом городе базировалась олимпийская команда по групповым упражнениям, выигравшая олимпийское золото Пекина-2008. Тогда в Татарстане еще использовали параллельный зачет, согласно которому казаночка Дарья Шкурихина пополнила копилку медалей и Казани, и Нижнему.



Из этого вида спорта не доносятся отголоски каких-либо скандалов, как это происходит в фигурном катании. С другой стороны, и новостей положительного свойства тоже нет. Интересно было наблюдать за выступлением гимнасток из Якутии: слаженность и упор на ударные инструменты, под звучание которых девушки старались либо синхронно притопнуть по ковру, либо выбросить предмет. В общей группе выделялась Нарияна Петрова. В составе команды Красноярского края была представительница тувинской школы гимнастики Тамилана Тукар.



Упражнения с лентой. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Гимнастки из Московской области вышли соревноваться под песню Филиппа Киркорова, породив вопрос: а как обстоят дела в художественной гимнастике с авторскими правами на музыку? В фигурном катании это становится большой проблемой, когда спортсмены меняют музыкальное сопровождение, и перед возвращением на международную арену необходимо провести тщательный аудит, чтобы не нарушить закон об авторском праве.

Татарстанские художницы в уголке слез и поцелуев. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Международные старты

Остается вопрос: когда россиянки вернутся на международные соревнования? В 1975 году наших художниц не пустили на чемпионат мира в Испании, потому, что страной правил диктатор Франсиско Франко, который умер в дни проведения соревнований. В 1984 году их не пустили на Олимпиаду в Лос-Анджелесе, поскольку сборная СССР бойкотировала те Игры.

В 2020 году россиянок не было на чемпионате Европы, поскольку он проводился в Киеве. За олимпийское четырехлетие из спорта успели уйти не только сестры-близняшки Арина и Дина Аверины, но еще и серьезно травмировались их преемницы Лала Крамаренко и Анна Попова, в вышеназванной элите из 25 финалисток Кубка России не осталось ни одной «художницы», известной широкому зрителю. Не было в Казани Арины Ковшовой, запомнившейся по прошлогодним стартам на Играх стран БРИКС. Не было ни одной носительницы громкой спортивной фамилии, каковыми были Кабаева, Дарья Сватковская, Анастасия Близнюк, работающая сейчас в Китае.

Исчезла с радаров наполовину перуанка Николь Римарачин Диас. Не найти в протоколах чемпионок и призерок мировых и европейских чемпионатов, в период с 2017 по 2021 годы, которых ожидали в качестве смены Авериным, Солдатовой, нашим групповичкам. А ведь там была и Мария Федоровцева, дочь олимпийского чемпиона по академической гребле Сергея Федоровцева, и младшая сестра волейболистки Арины Федоровцевой.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Где Анна Грош, Нонна Нянина, София Яковлева или они уже всё? Это же не просто набор имен и фамилий, это спортсменки с опытом международных соревнований, зачастую победным. Часть из них казанские зрители видели на прошлогодних Играх стран БРИКС. Это профессионалы могут, скользнув глазом по команде Московской области, отметить, что они сменили практически весь состав. Мол, одни ушли, другие пришли, что касается простых зрителей, то они просто не успевают познакомиться со спортсменками, чтобы начать за них болеть, как за своих.

В Татарстане сейчас на виду спортивная гимнастика

Что касается гимнастики в Татарстане, то она переживает скачкообразный период развития. То художественная гимнастика выстрелит в 90-х, принеся медали Юлии Федоровой и Марии Френцель. То внимание переключится на спортивных гимнасток, благодаря усилиям Анастасии Колесниковой и Лейсиры Габдрахмановой. Затем Дарья Шкурихина и Ралина Ракипова вернут пальму первенства художественной гимнастике. Но сейчас Даниил Маринов и его партнеры по команде «Крылатых барсов» обогнали «коллег-художниц» на несколько кругов по медальной отдаче и болельщицкому интересу. Это совпало с исчезновением из элиты мировой и российской спортивной гимнастики спортсменок, так или иначе связанных с Татарстаном: Венера Зарипова, Амина Зарипова (супруга Алексея Кортнева), Яна Батыршина (жена Тимура Вайнштейна), Лейсан Утяшева и Алина Кабаева очень хорошо устроились в послеспортивной жизни.



Сейчас в элите российской художественной гимнастики ни одной этнической татарочки, ни одной представительницы республики, и самым звездным гимнастом был Булат Сунгатуллин, который в прошлом году перешел на тренерскую работу. Поэтому, если к следующей Олимпиаде мы увидим в составе сборной России в групповых упражнениях представительницу Татарстана — это будет большой победой.



1 / 42 Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов