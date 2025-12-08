По делу о гибели женщины в Самосырово допрошены свидетели

Свидетель рассказал, что конкретного дома или очага конфликта не было зафиксировано

Фото: Руслан Ишмухаметов

В суде по делу Жанны Хусаиновой продолжаются слушания, на которых свидетели рассказали о деталях трагедии, произошедшей в поселке Самосырово год назад. 8 ноября женщина погибла при нападении стаи собак возле производственной базы. Сегодня в рамках процесса был допрошен начальник смены дежурной части полиции, куда поступило сообщение об этом инциденте. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Что касается родственников погибшей, к ним относятся сестра, мать и супруг. В ходе беседы с журналистами Рустам Хусаинов выразил мнение о проблеме безнадзорных собак и затронул тему трагедии в Васильево, где 29 ноября стая собак напала на девятилетнюю девочку. Ее жизнь остается под угрозой.



Сегодня в деле допросили четверых свидетелей — жителей Богородского и представителей правоохранительных органов. Следующее заседание по делу назначено на 19 декабря.

Рената Валеева