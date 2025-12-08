Татарстан собрал 12,1 тонны семян деревьев лесных пород для питомников и восстановления лесов

Из них наиболее крупная партия пришлась на дуб

В Татарстане завершена заготовка семян лесных растений в рамках регионального проекта «Сохранение лесов в РТ» федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экологическое благополучие». В общей сложности в 2025 году специалистами лесной отрасли собрано 12,1 тонны семян. Из них наиболее крупная партия пришлась на дуб — 10,1 тыс. кг, затем сосна — 601,9 кг, березы — 807 кг, ели — 69,3 кг, ясеня — 500 кг, лиственницы — 38 кг.



— Формирование запаса лесных семян является дополнительным показателем регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан», — цитирует пресс-служба Минлесхоза своего главу, Равиля Кузюрова. По его словам, план по сбору семян в этом году перевыполнен на 6%. Все заготовленные семена прошли проверку в Центре защиты леса Татарстана, по итогам чего выданы сертификаты об их качестве.

Собранный семенной материал планируется использовать для выращивания посадочного материала в лесных питомниках республики.

Рената Валеева