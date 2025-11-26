Новая квартира без минусов новостройки

5 преимуществ покупки квартиры в последних очередях жилых комплексов

Фото: предоставлено пресс-службой "Ак Барс Дом"

При выборе квартиры для многих важно, чтобы жизнь удобно складывалась сразу же после переезда: рядом работали школы и магазины, транспортные потоки были налажены, а о районе можно было бы узнать от будущих соседей. Такой эффект возможен лишь в комплексах, которые уже живут полноценной жизнью. В Казани подобных предложений совсем немного — и потому они становятся особенно ценными. Какие нюансы стоит учесть при покупке новостройки, избавленной от «детских болезней новизны», и какое редкое предложение сейчас доступно на рынке — разбираемся вместе с экспертом в обзоре «Реального времени».

«В Казани не много строящихся жилых комплексов, которые могут похвастаться сложившейся историей»

На сегодня в Татарстане введено 3 миллиона 144 тысячи квадратных метров жилья. Это 96% от годового плана — такие цифры озвучивал на последнем совещании в Доме правительства РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин. На столицу приходится треть от общего объема строящегося жилья в Татарстане.

Из всего многообразия, предлагаемого застройщиками, многие эксперты рынка и покупатели обращают внимание прежде всего на квартиры, сдающиеся в последних очередях развитых комплексов. Это позволяет получить жилье, использовав все имеющиеся льготные программы на новостройки: материнский капитал, льготную ипотеку, иные предложения. И при этом избежать «детских болезней» жилых комплексов, которые еще только начинают развиваться.

В черте Казани есть несколько крупных развивающихся микрорайонов, в которых уже кипит жизнь и в которых заселены первые очереди. Один из них — знаменитый «Мой Ритм» в Советском районе Казани, есть и другие хорошие примеры. Многие покупатели жилья обращают внимание на «Солнечный город», где идет продажа квартир в последнем строящемся доме, который завершит комплексную застройку огромной территории вблизи РКБ. Более 20 лет назад здесь была окраина Казани, а сейчас вырос уютный, утопающий в зелени микрорайон, в котором уже сложилась жизнь с собственной атмосферой, развились транспортные потоки и готова вся социальная инфраструктура.

— В Казани немного строящихся жилых комплексов, которые могут похвастаться сложившейся многолетней историей, инфраструктурой и хорошей репутацией в части качества строительства и добрососедства. Солнечный город — один из таких. Он очень популярен как у казанцев, так и среди тех, кто переезжает в столицу Татарстана, — делится опытом Анастасия Гизатова, эксперт по недвижимости, руководитель риелторского агентства «Счастливый дом».

Многие покупатели жилья обращают внимание на «Солнечный город», где идет продажа квартир в последнем строящемся доме, который завершит комплексную застройку огромной территории вблизи РКБ. предоставлено пресс-службой "Ак Барс Дом"

«Будущие новоселы видят свой дом не на рендерах»

Выбирая квартиру, большинство покупателей предпочитают выехать на место строительства лично. Если жилой комплекс еще только начинает развиваться — плюсы в такой покупке тоже есть: в пользу покупателя играет и цена, и даже дополнительные стимулирующие предложения от застройщика. Кроме того, есть возможность выбрать не просто квартиру, а целый дом в соответствии со своим чувством прекрасного, запросами и даже биоритмами.

Однако при этом инфраструктура появляется далеко не сразу. Результат — страдающий от недостатка базовых сервисов житель. Ведь не у каждого застройщика получается «подобрать ключик» к открытию школ и детских садов на стадии строительства.

Помимо доступности сервисов и социальной инфраструктуры, важна и повседневная жизненная среда, которая окружает пространство. В интенсивно строящемся новом ЖК возможны временные неудобства. Анастасия Гизатова вновь обращается к опыту покупки новостройки в развитом жилом комплексе, в последних очередях:

— В таких комплексах уже сложилась инфраструктура. Основной плюс в том, что будущие новоселы видят свою квартиру и свой дом не на рендерах, а уже в популярном микрорайоне — к примеру, как в «Солнечном городе». Можно принять решение исходя не только из советов риелторов, но и из мнений реально живущих людей. Когда вы только покупаете квартиру в начале застройки, вы должны спокойнее относиться к жизни в окружении строительных работ.

Помимо доступности сервисов и социальной инфраструктуры, важна и повседневная жизненная среда, которая окружает пространство. предоставлено пресс-службой "Ак Барс Дом"

5 преимуществ покупки квартиры в последней очереди ЖК

Резюмируя вышесказанное, предлагаем выделить 5 главных преимуществ покупки квартиры в последних очередях жилых комплексов.

Отлаженные транспортные потоки. Когда микрорайон еще только начинает застраиваться, в нем не всегда сразу запущены все маршруты общественного транспорта и правильно выстроены внутренние автомобильные потоки. В последнем доме «Солнечного города» это все уже сложилось. Выстроенная социальная инфраструктура. Жители первых очередей новых ЖК, которые развиваются не в окружении исторически сложившейся образовательной и медицинской инфраструктуры, как правило, вынуждены ждать несколько лет. Заселяющиеся в «Солнечный город» получают все сразу. Готовое благоустройство по всему ЖК. Вы видите не рендеры, а уже построенные детские и спортивные площадки, установленные тренажеры и беседки, подросшие деревья и кустарники, благоустроенные клумбы и уютные скамейки. В «Солнечном городе» всего этого ждать не нужно. Широкая палитра коммерческой инфраструктуры. Есть не только базовые сервисы — аптеки, пункты выдачи маркетплейсов и магазины у дома, но уже открыты и рестораны, частные образовательные центры, фитнес-клубы, салоны красоты, стрит-ретейл и многое другое. В «Солнечном городе» все уже работает, семья приезжает жить в развитый, оживленный микрорайон. Развитое добрососедство. Приехав в развитый комплекс на стадии выбора квартиры, вы понимаете, что здесь уже сложилась своя аура. В «Солнечном городе» вы прочувствуете атмосферу доброжелательности и соседской взаимопомощи.

И бонус-трек, упомянутый в предыдущей части главы: вас будет окружать зеленое пространство и ощущение спокойствия.

«Солнечный город»: успеть в последний вагон

Жилые комплексы в Казани, которые могли бы проиллюстрировать все вышеперечисленные тезисы, можно сосчитать на пальцах одной руки. Один из них — последний строящийся дом микрорайона «Солнечный город». Этот проект называют семейным оазисом, а застраивает его «Ак Барс Дом». Новый дом находится в Приволжском районе на пересечении ул. Баки Урманче и Оренбургского тракта и состоит из трех разноэтажных башен — 4, 9 и 17 этажей.

Дом строится как отдельное комьюнити, где каждый может найти себе окружение по интересам. Для любителей вдохновляющих пейзажей из окон подойдут высокие башни, а для любителей пения птиц за окном — низкие этажи.

В пешей доступности школы и детские сады, офисные и досуговые центры, кафе и магазины. Есть возможности и для профессионального спорта: недалеко «Академия тенниса», «Центр волейбола», бассейн, а еще крупные медицинские центры республики — РКБ и ДРКБ.

Новый дом находится в Приволжском районе на пересечении ул. Баки Урманче и Оренбургского тракта и состоит из трех разноэтажных башен — 4, 9 и 17 этажей. предоставлено пресс-службой "Ак Барс Дом"

Это последний дом в большом жилом семейном микрорайоне с разнообразными игровыми площадками и Солнечным бульваром для вечерних прогулок. Все создано для того, чтобы семьи чувствовали себя спокойно и безопасно. Во дворе — несколько прогулочных зон: детская площадка с батутом, песочницей, горкой и каруселью — новое, безопасное пространство, продуманное по возрастам; воркаут-зона для уличных тренировок и движения на свежем воздухе; зона отдыха — уютная беседка в тишине, закрытая искусственным рельефом и деревьями. Ландшафтное и всесезонное озеленение — сирень, барбарис, липы, рябина, ели и сосны — создают особую атмосферу круглый год.

Входные группы — в скандинавском стиле: светлые цвета, декоративные светильники, система антиобледенения. Внутри — колясочные с креплениями для велосипедов и полками для хранения. Входы в подъезды выполнены на одном уровне с тротуаром, что удобно для родителей с колясками и пожилых людей. Подъезды сквозные, с выходами во двор и внешнюю часть дома.

В продаже квартиры в новом доме с площадью от 34 до 68 м². Предусмотрены вместительные лоджии, большие окна, светлые кухни-гостиные.

«Солнечный город» — место, наполненное светом. Здесь можно не начинать с нуля, а продолжить писать лучшую главу своей жизни.

Людмила Губаева