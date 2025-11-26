Новая квартира без минусов новостройки
5 преимуществ покупки квартиры в последних очередях жилых комплексов
При выборе квартиры для многих важно, чтобы жизнь удобно складывалась сразу же после переезда: рядом работали школы и магазины, транспортные потоки были налажены, а о районе можно было бы узнать от будущих соседей. Такой эффект возможен лишь в комплексах, которые уже живут полноценной жизнью. В Казани подобных предложений совсем немного — и потому они становятся особенно ценными. Какие нюансы стоит учесть при покупке новостройки, избавленной от «детских болезней новизны», и какое редкое предложение сейчас доступно на рынке — разбираемся вместе с экспертом в обзоре «Реального времени».
«В Казани не много строящихся жилых комплексов, которые могут похвастаться сложившейся историей»
На сегодня в Татарстане введено 3 миллиона 144 тысячи квадратных метров жилья. Это 96% от годового плана — такие цифры озвучивал на последнем совещании в Доме правительства РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин. На столицу приходится треть от общего объема строящегося жилья в Татарстане.
Из всего многообразия, предлагаемого застройщиками, многие эксперты рынка и покупатели обращают внимание прежде всего на квартиры, сдающиеся в последних очередях развитых комплексов. Это позволяет получить жилье, использовав все имеющиеся льготные программы на новостройки: материнский капитал, льготную ипотеку, иные предложения. И при этом избежать «детских болезней» жилых комплексов, которые еще только начинают развиваться.
В черте Казани есть несколько крупных развивающихся микрорайонов, в которых уже кипит жизнь и в которых заселены первые очереди. Один из них — знаменитый «Мой Ритм» в Советском районе Казани, есть и другие хорошие примеры. Многие покупатели жилья обращают внимание на «Солнечный город», где идет продажа квартир в последнем строящемся доме, который завершит комплексную застройку огромной территории вблизи РКБ. Более 20 лет назад здесь была окраина Казани, а сейчас вырос уютный, утопающий в зелени микрорайон, в котором уже сложилась жизнь с собственной атмосферой, развились транспортные потоки и готова вся социальная инфраструктура.
— В Казани немного строящихся жилых комплексов, которые могут похвастаться сложившейся многолетней историей, инфраструктурой и хорошей репутацией в части качества строительства и добрососедства. Солнечный город — один из таких. Он очень популярен как у казанцев, так и среди тех, кто переезжает в столицу Татарстана, — делится опытом Анастасия Гизатова, эксперт по недвижимости, руководитель риелторского агентства «Счастливый дом».
«Будущие новоселы видят свой дом не на рендерах»
Выбирая квартиру, большинство покупателей предпочитают выехать на место строительства лично. Если жилой комплекс еще только начинает развиваться — плюсы в такой покупке тоже есть: в пользу покупателя играет и цена, и даже дополнительные стимулирующие предложения от застройщика. Кроме того, есть возможность выбрать не просто квартиру, а целый дом в соответствии со своим чувством прекрасного, запросами и даже биоритмами.
Однако при этом инфраструктура появляется далеко не сразу. Результат — страдающий от недостатка базовых сервисов житель. Ведь не у каждого застройщика получается «подобрать ключик» к открытию школ и детских садов на стадии строительства.
Помимо доступности сервисов и социальной инфраструктуры, важна и повседневная жизненная среда, которая окружает пространство. В интенсивно строящемся новом ЖК возможны временные неудобства. Анастасия Гизатова вновь обращается к опыту покупки новостройки в развитом жилом комплексе, в последних очередях:
— В таких комплексах уже сложилась инфраструктура. Основной плюс в том, что будущие новоселы видят свою квартиру и свой дом не на рендерах, а уже в популярном микрорайоне — к примеру, как в «Солнечном городе». Можно принять решение исходя не только из советов риелторов, но и из мнений реально живущих людей. Когда вы только покупаете квартиру в начале застройки, вы должны спокойнее относиться к жизни в окружении строительных работ.
5 преимуществ покупки квартиры в последней очереди ЖК
Резюмируя вышесказанное, предлагаем выделить 5 главных преимуществ покупки квартиры в последних очередях жилых комплексов.
- Отлаженные транспортные потоки. Когда микрорайон еще только начинает застраиваться, в нем не всегда сразу запущены все маршруты общественного транспорта и правильно выстроены внутренние автомобильные потоки. В последнем доме «Солнечного города» это все уже сложилось.
- Выстроенная социальная инфраструктура. Жители первых очередей новых ЖК, которые развиваются не в окружении исторически сложившейся образовательной и медицинской инфраструктуры, как правило, вынуждены ждать несколько лет. Заселяющиеся в «Солнечный город» получают все сразу.
- Готовое благоустройство по всему ЖК. Вы видите не рендеры, а уже построенные детские и спортивные площадки, установленные тренажеры и беседки, подросшие деревья и кустарники, благоустроенные клумбы и уютные скамейки. В «Солнечном городе» всего этого ждать не нужно.
- Широкая палитра коммерческой инфраструктуры. Есть не только базовые сервисы — аптеки, пункты выдачи маркетплейсов и магазины у дома, но уже открыты и рестораны, частные образовательные центры, фитнес-клубы, салоны красоты, стрит-ретейл и многое другое. В «Солнечном городе» все уже работает, семья приезжает жить в развитый, оживленный микрорайон.
- Развитое добрососедство. Приехав в развитый комплекс на стадии выбора квартиры, вы понимаете, что здесь уже сложилась своя аура. В «Солнечном городе» вы прочувствуете атмосферу доброжелательности и соседской взаимопомощи.
И бонус-трек, упомянутый в предыдущей части главы: вас будет окружать зеленое пространство и ощущение спокойствия.
«Солнечный город»: успеть в последний вагон
Жилые комплексы в Казани, которые могли бы проиллюстрировать все вышеперечисленные тезисы, можно сосчитать на пальцах одной руки. Один из них — последний строящийся дом микрорайона «Солнечный город». Этот проект называют семейным оазисом, а застраивает его «Ак Барс Дом». Новый дом находится в Приволжском районе на пересечении ул. Баки Урманче и Оренбургского тракта и состоит из трех разноэтажных башен — 4, 9 и 17 этажей.
Дом строится как отдельное комьюнити, где каждый может найти себе окружение по интересам. Для любителей вдохновляющих пейзажей из окон подойдут высокие башни, а для любителей пения птиц за окном — низкие этажи.
В пешей доступности школы и детские сады, офисные и досуговые центры, кафе и магазины. Есть возможности и для профессионального спорта: недалеко «Академия тенниса», «Центр волейбола», бассейн, а еще крупные медицинские центры республики — РКБ и ДРКБ.
Это последний дом в большом жилом семейном микрорайоне с разнообразными игровыми площадками и Солнечным бульваром для вечерних прогулок. Все создано для того, чтобы семьи чувствовали себя спокойно и безопасно. Во дворе — несколько прогулочных зон: детская площадка с батутом, песочницей, горкой и каруселью — новое, безопасное пространство, продуманное по возрастам; воркаут-зона для уличных тренировок и движения на свежем воздухе; зона отдыха — уютная беседка в тишине, закрытая искусственным рельефом и деревьями. Ландшафтное и всесезонное озеленение — сирень, барбарис, липы, рябина, ели и сосны — создают особую атмосферу круглый год.
Входные группы — в скандинавском стиле: светлые цвета, декоративные светильники, система антиобледенения. Внутри — колясочные с креплениями для велосипедов и полками для хранения. Входы в подъезды выполнены на одном уровне с тротуаром, что удобно для родителей с колясками и пожилых людей. Подъезды сквозные, с выходами во двор и внешнюю часть дома.
В продаже квартиры в новом доме с площадью от 34 до 68 м². Предусмотрены вместительные лоджии, большие окна, светлые кухни-гостиные.
Стоит обратить особое внимание на возможность приобрести квартиру по индивидуальным условиям от застройщика, на покупку также действуют акции, среди них: беспроцентная рассрочка (подробнее), ипотека от 0,11% (подробнее), ипотека без первоначального взноса (подробнее), семейная ипотека от 3,5% (подробнее) и другие.
Заинтересовались? Звоните: +7 (843) 244-80-64
Офис продаж: Казань, пр. Победы, 151а
Подробная информация — на сайте проекта.
«Солнечный город» — место, наполненное светом. Здесь можно не начинать с нуля, а продолжить писать лучшую главу своей жизни.
Реклама. ООО «Ак Барс Дом». ИНН 1655253396
ЖК «Солнечный город» ПК-14 (ООО «СЗ «Микрорайон М8»). Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».
Справка
* Застройщик: ООО СЗ МИКРОРАЙОН М8. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф
Беспроцентная рассрочка предоставляется на покупку квартир в ЖК «Мой ритм» ПК-1, ПК-9, ПК-4, ПК-14 (ООО «CЗ «Мой Ритм», ООО «СЗ «Микрорайон М1»), ЖК «Солнечный город» ПК-14 (ООО «СЗ «Микрорайон М8»). Проектные декларации застройщиков размещены на сайте наш. дом. рф. Рассрочка представлена в 2 вариантах расчёта на квартиры, с разным сроком рассрочки: 1. Расчет выполнен на примере квартиры №106, площадью 34,09 кв.м. в ЖК «Солнечный город» ПК 14, стоимостью 13 745 088 руб., ПВ от 30%, еж. платежи от 34 000 р, остаток необходимо внести ипотекой или наличными не позднее 30.08.2026 г. 2. По всем вариантам рассрочки (в случае оформления остатка стоимости квартиры в ипотеку) необходимый размер ПВ определяется условиями банка. ООО «Ак Барс Дом», ОГРН 1101690072032, РТ, г. Казань, ул. Меридианная, д.1. Срок действия акции: до 30.11.2025 г. или пока квартиры есть в наличии.
Полная стоимость кредита 11,114% — 19.192%. Под акцией «Стандартная ипотека под 0,11%» понимается приобретение квартиры с использованием кредитных средств со ставкой 0,11% на первые 12 мес., при первонач. взносе от 20,1% и сумме кредита до 15 млн руб. Начиная со второго года ставка 21,59%. Общий срок кредита до 30 лет для граждан граждане РФ от 21 года. Макс. размер ставки по программе — до 21,59%. Диапазоны значений полной стоимости кредита (ПСК) составляют от 20,836% до 24,836 % годовых. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита (займа) https://alfabank.ru/get-money/.... Банк АО «Альфа-Банк». Ген. лицензия ЦБ РФ №1326 от 16.01.2015г. Срок действия акции: до 30.11.2025 г. при наличии квартир или пока Банк не поменяет условия. Акция действует на определённый пул квартир в ЖК «Дома у сада», «Светлая долина» (ООО «СЗ «Новые усады», ООО «СЗ «Светлая долина»).
Полная стоимость кредита от 14,672% — 38,702%. «Ипотека без первоначального взноса» — внесение части ПВ застройщиком за покупателя. Расчет еж. платежа от 65 871 руб. выполнен на примере квартиры №120 площадью 38,09 кв.м. в ЖК «Новый свет» УБ-1 (ООО «СЗ «Близкий»), стоимостью 8 322 665 руб. со ставкой от 10,19%. на срок до 30 лет и для граждан РФ, имеющих ребенка-гражданина РФ до 6 лет включительно, либо заемщики с ребенком-инвалидом, не достигшим 18 лет на дату заключения кредитного договора. Макс. ставка по кредиту — 17,2%, при сумме кредита до 15 млн руб. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита (займа) https://www.vtb.ru/personal/ip... . Банк ВТБ (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Банк предоставляет кредит в случае, если заемщик (созаемщик/поручитель, при наличии) соответствует требованиям госпрограммы и Банка и предоставил полный пакет необходимых документов. Ген. лицензия Банка России №1000 от 08.07.2015 г. Акция: на покупку определенный пул квартир в ЖК «Новый свет» (ООО «СЗ «Близкий»), ЖК «Дома у сада» ПК-2,4, ЖК «Светлая долина» ПК 3-1(ООО «СЗ «Светлая долина 16»), ЖК «Мой ритм» ПК-1,5,10,4,,14 (ООО «CЗ «Мой ритм 3», ООО «CЗ «Мой ритм», ООО «СЗ «Микрорайон М1»), ЖК «Солнечный город» ПК-14 (ООО «СЗ «Микрорайон М8»).
Полная стоимость кредита — 3,874% — 6,728%. Расчет еж. платежа 26 943 руб. выполнен на примере квартиры №181 площадью 53,1 кв.м. в ЖК «Светлая Долина» ПК3-1.(ООО CЗ «Светлая Долина 16») стоимостью 10 354 500 руб., со ставкой 3,5 %, сумме кредита 6 млн руб. на срок от 1 года до 30 лет, ПВ от 43,9%. Предусмотрено для граждан РФ, имеющих ребенка-гражданина РФ до 6 лет включительно, либо заемщики с ребенком-инвалидом, не достигшим 18 лет на дату заключения кредитного договора, при использовании сервисов электр. регистрации и безопасных расчетов или дистанционной сделки. Максимальная сумма кредита — 6 млн руб. Макс. ставка по кредиту — 6%. Оценивайте свои фин. возможности и риски. Изучите все условия кредита (займа) https://alfabank.ru/get-money/.... Банк АО «Альфа-Банк». Генеральная лицензия ЦБ РФ №1326 от 16.01.2015г. Срок действия акции: до 31.10.2025 г. при наличии квартир или пока Банк не поменяет условия. Акция действует на покупку квартир в ЖК «Дома у сада», «Светлая долина», «Мой Ритм», «Новый Свет», «Солнечный город», «Дом на Исхаки» ( ООО «СЗ Новые усады», ООО «СЗ «Светлая долина», ООО «СЗ Мой Ритм», ООО СЗ «Новые усады», ООО «СЗ «Микрорайон М8», ООО «СЗ «Мой Ритм 2»).
Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Подробности по тел: 8 (843) 558-10-21. Не является публичной офертой.