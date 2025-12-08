Зеленский впервые назвал кандидатов на пост главы офиса после Ермака

При этом лидер страны отметил, что возникают сложности с поиском замен для некоторых из указанных кандидатов на их нынешних должностях

Президент Украины Владимир Зеленский назвал первые кандидатуры на должность руководителя отдела после увольнения Андрея Ермака. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на слова самого политика.

На рассмотрении — пять претендентов: министр обороны Денис Шмыгаль, глава ГУР Кирилл Буданов*, первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, замглавы офиса Павло Палиса и первый вице-премьер Михаил Федоров. При этом лидер страны отметил, что возникают сложности с поиском замен для некоторых из указанных кандидатов на их нынешних должностях.

Напомним, до 28 ноября пост руководителя офиса президента занимал Андрей Ермак. В тот день антикоррупционные органы Украины провели у него обыски по делу о масштабной коррупции в энергетическом секторе. Вечером того же дня Зеленский подписал указ об отставке Ермака, указав на необходимость кадровых изменений в администрации.



Рената Валеева