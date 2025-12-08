В Челнах у 13-летней девочки из желудка удалили 19-сантиметровую зубную щетку

В Набережных Челнах врачи клинико-диагностического медицинского центра (КДМЦ) извлекли из желудка 13-летней девочки 19-сантиметровую зубную щетку, которую она случайно проглотила во время утренней чистки зубов. Медики пояснили, что щетка находилась в желудке и частично в пищеводе, создавая риск повреждения этих органов.

— Механизм проглатывания в данном случае — это, скорее, стечение обстоятельств. Предположительно, произошла неожиданная реакция, возможно, резкий вдох или даже смех во время чистки зубов. Это могло спровоцировать непроизвольное сокращение мышц глотки, которое подтолкнуло щетку дальше по пищеводу. Так как анатомически пищевод имеет определенную эластичность, щетка, несмотря на свои размеры, смогла продвинуться вплоть до желудка, — прокомментировал ситуацию врач-хирург КДМЦ Дамир Хузин.

Девочке провели эндоскопическую операцию.

— Это позволило нам аккуратно удалить предмет через естественные пути, минимизируя риск осложнений и ускоряя процесс восстановления пациентки, — пояснил Хузин.



Рената Валеева