Татарстан вошел в топ-5 регионов, испытывающих наибольший дефицит квалифицированных кадров

Наиболее острым дефицит ощущается в промышленности, строительстве, транспорте, медицине и IT

Фото: Максим Платонов

Российской экономике предстоит серьезная задача по замещению примерно 12,2 миллиона сотрудников в течение ближайших семи лет, сообщила управляющая директор по суверенным и региональным рейтингам агентства «Эксперт РА» Татьяна Тирских. Наиболее острым дефицит станет в ключевых отраслях, включая промышленность, строительство, транспорт, медицину и IT, пишут «Известия».

Наиболее критическая проблема нехватки квалифицированных кадров складывается в Москве и Подмосковье, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Краснодаре, Перми, Татарстане и других активно развивающихся промышленных центрах. Эти территории испытывают значительный рост спроса на рабочую силу, вызванный экономическими изменениями и ростом численности населения.

Отраслевые приоритеты включают обработку материалов, строительные проекты, транспортные перевозки и логистику, медицинское обслуживание, социальную сферу и IT-технологии. По словам управляющего директора рейтинговой службы НРА Сергея Гришунина, значительная потребность в трудовых ресурсах отмечается именно в крупных городских агломерациях и регионах интенсивного промышленного развития.

Ранее «Реальное» время писало, что Татарстан получит дополнительные средства на обучение специалистов АПК.

Ариана Ранцева