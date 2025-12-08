США поддержали план Ирака передать «Западную Курну — 2» американскому оператору

Речь идет о месторождении, обеспечивающем примерно 10% всей добычи нефти в Ираке

Фото: Максим Платонов

США выразили поддержку планам Ирака передать контролирующий пакет в одном из крупнейших нефтяных месторождений страны — «Западная Курна — 2» — американской компании. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Речь идет о месторождении, обеспечивающем примерно 10% всей добычи нефти в Ираке. Министерство нефти Ирака на прошлой неделе заявило, что ведет переговоры с американскими нефтяными компаниями о передаче контрольного пакета проекта в рамках обсуждаемого расширения участия иностранного оператора.

Администрация президента США настаивала на том, чтобы глобальные активы российского «Лукойла» оказались под контролем американской структуры. В качестве возможных претендентов на активы называют Exxon Mobil и Chevron. Источники сообщают, что Багдад отдает предпочтение Exxon для проекта «Западная Курна — 2», поскольку компания ранее уже работала на соседнем месторождении «Западная Курна — 1» и имеет опыт работы в этом регионе.

Exxon Mobil уже возобновила деятельность в Ираке после двухлетнего простоя: в октябре стороны подписали предварительное соглашение по разработке месторождения Маджнун. Chevron, по словам главы компании Майка Уирта, ведет переговоры о выходе на иракский рынок. Эти шаги происходят на фоне общего курса США по расширению присутствия американских операторов в регионе и поддержке проведения сделок, которые дают американским компаниям доступ к крупным активам.

Госдепартамент США подтвердил поддержку такого курса, отмечая, что первоначальные договоренности Министерства нефти Ирака с Exxon и Chevron и намерение передать «Западную Курну — 2» американскому оператору вызывают у Вашингтона оптимизм. При этом ведомство подчеркнуло, что Соединенные Штаты будут отстаивать интересы американских компаний в Ираке по мере развития ситуации.

В контексте санкций США против российских нефтяных компаний в конце октября были введены ограничения против Роснефти и «Лукойла» и их дочерних структур. Министерство финансов США выдало генеральную лицензию, разрешающую операции с «Лукойлом», необходимые для обслуживания и ликвидации заправок за пределами России, до 29 апреля 2026 года.



Рената Валеева