В России разрабатывают три вакцины против туберкулеза

Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко

Фото: Артем Геодакян/ ТАСС

В России ведется работа над созданием трех вакцин против туберкулеза. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на встрече с главами представительств дипломатических государств в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Минздрава России.

— Сегодня в России создаются три новые вакцины против туберкулеза. Одна из них уже завершает второй этап клинических исследований. Мы считаем, что сотрудничество в этом направлении по профилактике и лечению туберкулеза весьма перспективно, — цитирует его ТАСС.

Министр здравоохранения добавил, что ранее Россия испытывала значительную нагрузку на здравоохранение по туберкулезу. Однако Всемирная организация здравоохранения исключила РФ из списка стран с высоким уровнем распространения туберкулеза.

В мае этого года стало известно, что новую вакцину от туберкулеза могут начать применять в России в 2027 году. Разрешение на проведение клинического исследования было выдано Минздравом в середине июня 2021 года.



Рената Валеева