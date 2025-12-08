Восточный вектор: как Россия и Индия строят новую экономику будущего
От торговли к технологическому альянсу: стратегическое партнерство в действии
Россия и Индия подписали 29 совместных документов по итогам переговоров Владимира Путина и Нарендры Моди. У лидеров стран была насыщенная деловая программа, включая участие в работе российско-индийского бизнес-форума. «Возможное для одного — возможно для всех» — этот принцип Махатмы Ганди, лежащий в основе философии ненасилия и сотрудничества, сегодня становится ключом к пониманию новой экономической реальности, убежден digital-экономист Равиль Ахтямов. В противовес глобализации, это открывает путь к партнерству иного рода — где успех одной стороны создает условия для роста другой, продолжил спикер. По его словам, именно эта логика взаимного усиления определяет сегодня стратегический поворот России на Восток и углубление ее союза с Индией — здесь строят общее пространство возможностей, доступное каждому.
Новый альянс России и Индии
Проект будущего Москвы и Нью-Дели, — это попытка создать сбалансированную, устойчивую и взаимодополняющую систему, призванную удовлетворить реальные, долгосрочные нужды двух цивилизаций. И этот проект перешел от концепции к конкретным контрактам: итогом государственного визита Владимира Путина в Нью-Дели 4—5 декабря 2025 года стало подписание 29 совместных документов, которые формируют дорожную карту сотрудничества на годы вперед. Потребности, которые закрывает новый альянс:
- потребность в суверенитете — через технологическую кооперацию и создание независимых финансовых и логистических коридоров;
- потребность в безопасности — через диверсификацию поставок, локализацию критического производства (от фармацевтики до микроэлектроники) и укрепление оборонного партнерства;
- потребность в развитии — через обмен знаниями, совместные инвестиции в инфраструктуру будущего (от Арктики до Индийского океана) и справедливый доступ к ресурсам.
Таким образом, сотрудничество России и Индии становится масштабным проектом качественного переустройства мировых экономических отношений — от бесконечной гонки за прибылью к сотрудничеству, основанному на суверенитете, достаточности и стратегической взаимопомощи.
В условиях стремительных изменений геополитического ландшафта Россия и Индия совместно закладывают основы нового экономического порядка, базирующегося на суверенитете, технологической взаимодополняемости и стратегической автономии. Вместе с бизнес-форумом, собравшим сотни руководителей компаний и министров, этот визит обозначил четкий курс к глубокому технологическому и промышленному альянсу.
Цифры говорят сами за себя. Двусторонний товарооборот достиг рекордных отметок, однако его структура долгое время остается несбалансированной.
Таблица 1: Ключевые показатели российско-индийской торговли (2024—2025 финансовый год)
Ответом двух стран на этот вызов стало подписание «Программы развития стратегических направлений российско-индийского экономического сотрудничества до 2030 года», которая стала центральным документом из 29 подписанных. Ее суть — качественное изменение структуры товарооборота. Практическую дорожную карту для бизнес-сообщества выработал Российско-индийский бизнес-форум под девизом «Сбалансированная торговля. Общий рост».
Ключевые векторы сотрудничества, подкрепленные соглашениями
Стратегическое партнерство реализуется через конкретные проекты в приоритетных отраслях, получившие правовое оформление в Нью-Дели.
Таблица 2: Приоритетные направления и векторы сотрудничества
- Цифровая экономика и технологический суверенитет. Партнерство вышло на новый уровень. Помимо перевода 95% взаимной торговли на расчеты в рублях и рупиях, стороны исследуют совместимость цифрового рубля и цифровой рупии. Эксперты предлагают создать двустороннюю Комиссию по технологиям и инновациям для координации регуляторики и совместного финансирования прорывных проектов в области ИИ, полупроводников и кибербезопасности. Подписанное соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения и медицинской науки также открывает путь для совместных биотехнологических исследований.
- Логистика и инфраструктура. Развитие Международного транспортного коридора «Север — Юг» и морского пути Владивосток — Ченнаи стало насущной необходимостью. Без этих артерий невозможны ни диверсификация товарооборота, ни выполнение планов по наращиванию поставок сельхозпродукции и готовых товаров. Подписанный протокол об обмене предварительной информацией о товарах упростит и ускорит таможенные процедуры.
- Новые рынки и человеческий капитал. Фокус сместился с закупок на локализацию, особенно в фармацевтике, что подтверждается калужским фармзаводом. Также растет обмен компетенциями: в России появляются образовательные программы по ведению бизнеса в Индии, а индийские IT-специалисты и инженеры все более востребованы в российских регионах.
Практическая реализация: новые институты и сигналы рынка
Для воплощения планов создаются новые институты, а бизнес демонстрирует готовность к работе.
- Институциональная поддержка. Открытие представительства Банка России в Мумбаи и активная работа над соглашением о свободной торговле между Индией и ЕАЭС призваны решить системные проблемы с платежами и тарифами. Пакет из 29 документов создает целостную правовую рамку для взаимодействия.
- Сигналы бизнеса. Российский бизнес, от машиностроения («Урал») до фармацевтики («Р-Фарм»), ищет в Индии партнеров для совместного производства и разработок. Индийские компании, в свою очередь, активно осваивают российский рынок через e-commerce.
Россия и Индия строят экономическую модель нового типа, ориентированную на долгосрочный технологический суверенитет. Декабрьские встречи в Дели и подписание 29 документов показали, что политическая воля теперь подкрепляется конкретными контрактами и дорожными картами. Общая цель — достичь товарооборота в $100 млрд и создать глубоко интегрированную, устойчивую систему кооперации, где каждая сторона усиливает экономическую и технологическую безопасность другой. В условиях формирования многополярного мира этот восточный вектор становится реальной экономикой будущего.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».