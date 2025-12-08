На «Итоги года» с Владимиром Путиным пригласили иностранных журналистов

Состав модераторов пресс-конференции обычно становится известен непосредственно перед началом мероприятия

Телеведущие Первого канала и телеканала «Россия 1» Екатерина Березовская и Павел Зарубин анонсировали предстоящую встречу с президентом России Владимиром Путиным. По их словам, в ходе мероприятия будут подведены итоги 2025 года.

Традиционно в мероприятии участвуют как российские, так и зарубежные представители СМИ. В прошлом году в пресс-конференции участвовали журналисты из разных стран, преимущественно работающие по аккредитации в России. Президентская пресс-конференция состоится 19 декабря в полдень в совмещенном формате большой пресс-конференции и прямой линии.

Состав модераторов пресс-конференции обычно становится известен непосредственно перед началом мероприятия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков традиционно раскрывает имена журналистов накануне события.

Наталья Жирнова