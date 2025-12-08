«Франкенштейн» и «Битва за битвой» оказались в списке претендентов на «Золотой глобус»

Премия опубликовала списки в нескольких номинациях

Объявлены номинанты в нескольких номинациях на премию «Золотой глобус». В число претендентов в категории «Лучший драматический фильм» вошли фильмы «Франкенштейн» Гильермо дель Торо, «Хамнет» Хлои Чжао и «Простая случайность» Джафара Панахи. В эту же категорию добавились картины «Секретный агент» Клебера Мендонса Филью, «Грешники» Райана Куглера и «Сентиментальная ценность» Йоакима Триера.

В номинации «Лучший комедийный фильм» за награду будут бороться «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона, «Голубая луна» и «Новая волна» Ричарда Линклейтера, «Бугония» Йоргоса Лантимоса, «Марти Великолепный» Джошуа Сэфди и «Метод исключения» Пак Чхан Ука.

В борьбе за звание лучшего режиссера участвуют Пол Томас Андерсон, Райан Куглер, Гильермо дель Торо, Джафар Панахи, Йоаким Триер и Хлоя Чжао.

Список кандидатов в номинации «Лучший драматический актер» включает Джоэла Эдгертона за роль в фильме «Сны поездов», Оскара Айзека («Франкенштейн»), Дуэйна Джонсона («Крушащая машина»), Майкла Б. Джордана («Грешники»), Вагнера Моура («Секретный агент») и Джереми Аллена Уайта («Спрингстин. Избавь меня от небытия»).

За награду в аналогичной женской номинации поборются Джесси Бакли («Хамнет»), Дженнифер Лоуренс («Умри, моя любовь»), Ренате Реинсве («Сентиментальная ценность»), Джулия Робертс («После охоты»), Тесса Томпсон («Гедда») и Ева Виктор («Прости, детка»).

В борьбу за звание лучшего актера в мюзикле/комедии включены Тимоти Шаламе («Марти Великолепный»), Джордж Клуни («Джей Келли»), Леонардо ДиКаприо («Битва за битвой»), Итан Хоук («Голубая луна»), Ли Бен Хон («Метод исключения») и Джесси Племонс («Бугония»).

Лучшей актрисой в мюзикле/комедии могут назвать Роуз Бирн («Я бы тебя пнула, если бы могла»), Синтию Эриво («Злая. Часть 2»), Кейт Хадсон («Песня звучит печально»), Чейз Инфинити («Битва за битвой»), Аманду Сейфрид («Завет Анны Ли») и Эмму Стоун («Бугония»).

83-я церемония вручения наград премии “Золотой глобус” пройдет 11 января.

В прошлом году в категории «Лучший драматический фильм» приз получил «Бруталист». Лучшей комедией или мюзиклом стал фильм «Эмилия Перес». Лучшей актрисой в драме признана Фернанда Торрес («Я все еще здесь»). В комедии лучшими стали Себастиан Стэн («Другой человек») и Деми Мур («Субстанция»).

