ООН: 240 млн людей в мире нуждаются в помощи

Организация просит у государств-членов $33 млрд на решение этих проблем

Фото: Реальное время

Около 240 млн человек по всему миру нуждаются в гуманитарной помощи и защите, сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ). Для удовлетворения этих потребностей требуется свыше $30 млрд. Об этом пишет Bloomberg.

В рамках диспозиции УКГВ просит у государств-членов $33 млрд, при этом $23 млрд намерены направить на наиболее срочные и жизненно важные операции.

Финансирование гуманитарной работы планируется в основном за счет добровольных взносов, превышающих объемы ежегодных взносов стран-членов в ООН. Однако на прошлогодний запрос на $45 млрд было получено всего около $12 млрд — самый низкий уровень поступлений за десять лет.

Заместитель генсека ООН Томас Флетчер указал на существование по всему миру кризисов, включая голод в секторе Газа и в Судане, вспышки болезней и последствия сокращения финансирования ряда важных программ. По его словам, главными угрозами остаются конфликты и изменение климата, а вместе с новыми кризисами финансирование гуманитарной помощи все чаще оказывается не только сокращенным, но и растянутым во времени.

Между тем Белый дом прекратил выплаты по контракту, связанному с финансированием ООН, после прихода к власти президента Дональда Трампа. По данным на настоящий момент, Соединенные Штаты перечислили примерно половину своего обязательного взноса в размере $1,4 млрд за 2025 год.

Рената Валеева