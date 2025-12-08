IT-эксперт Зыков назвал способ надежной защиты паролей от кибермошенников

Эксперт рекомендует использовать специализированные менеджеры паролей для максимальной безопасности учетных данных

Россиянам рассказали, как обезопасить свои данные от мошенников. Для надежной защиты учетных данных от злоумышленников наиболее эффективное решение — специализированные менеджеры паролей. Об этом в беседе с RT рассказал главный редактор IT-издания Runet Владимир Зыков.

По словам эксперта, ключевое преимущество этих программ перед встроенными в браузеры хранилищами заключается в методах шифрования.

— В отличие от браузеров, которые используют механизмы операционной системы, менеджеры паролей шифруют базу собственным мастер-паролем, недоступным никому, кроме пользователя, — пояснил Зыков.

Это означает, что даже в случае взлома устройства, заражения его вирусом или получения несанкционированного доступа к аккаунту пользователя злоумышленник столкнется лишь с зашифрованным файлом, расшифровать который без мастер-пароля будет невозможно.

Это обеспечивает более высокий уровень защиты по сравнению с браузерным хранилищем. Менеджеры паролей удобны: они автоматически подставляют данные, позволяют генерировать уникальные комбинации и синхронизируют хранилище между устройствами», — добавил Владимир Зыков.

Он отметил, что использование браузерного хранения паролей может рассматриваться лишь как минимальный, но менее безопасный вариант.

— При заражении системы вирусом или взломе профиля Windows/Android такие данные гораздо легче извлечь, — подытожил эксперт, подчеркнув риски такого подхода.

Ранее стало известно о том, что пенсионерку из Бугульмы мошенники обманули на 2,6 млн рублей.