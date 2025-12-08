Новости общества

IT-эксперт Зыков назвал способ надежной защиты паролей от кибермошенников

19:22, 08.12.2025

Эксперт рекомендует использовать специализированные менеджеры паролей для максимальной безопасности учетных данных

Фото: FlyD на Unsplash

Россиянам рассказали, как обезопасить свои данные от мошенников. Для надежной защиты учетных данных от злоумышленников наиболее эффективное решение — специализированные менеджеры паролей. Об этом в беседе с RT рассказал главный редактор IT-издания Runet Владимир Зыков.

По словам эксперта, ключевое преимущество этих программ перед встроенными в браузеры хранилищами заключается в методах шифрования.

— В отличие от браузеров, которые используют механизмы операционной системы, менеджеры паролей шифруют базу собственным мастер-паролем, недоступным никому, кроме пользователя, — пояснил Зыков.

Это означает, что даже в случае взлома устройства, заражения его вирусом или получения несанкционированного доступа к аккаунту пользователя злоумышленник столкнется лишь с зашифрованным файлом, расшифровать который без мастер-пароля будет невозможно.

Йонаса Леупе на Unsplash

Это обеспечивает более высокий уровень защиты по сравнению с браузерным хранилищем. Менеджеры паролей удобны: они автоматически подставляют данные, позволяют генерировать уникальные комбинации и синхронизируют хранилище между устройствами», — добавил Владимир Зыков.

Он отметил, что использование браузерного хранения паролей может рассматриваться лишь как минимальный, но менее безопасный вариант.

— При заражении системы вирусом или взломе профиля Windows/Android такие данные гораздо легче извлечь, — подытожил эксперт, подчеркнув риски такого подхода.

Ранее стало известно о том, что пенсионерку из Бугульмы мошенники обманули на 2,6 млн рублей.

Общество

