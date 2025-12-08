В Татарстане прошли выборы в органы местного самоуправления
В голосовании участвовали жители 11 районов республики, избирательная активность достигла отметки в 70,9%
В воскресенье, 7 декабря, состоялись выборы депутатов представительных органов МСУ в Агрызском, Алексеевском, Альметьевском, Балтасинском, Высокогорском, Дрожжановском, Елабужском, Мамадышском, Нижнекамском, Рыбно-Слободском и Тукаевском районах Татарстана. Об этом сообщает ЦИК Татарстана.
В организации и проведении избирательной кампании были задействованы 11 территориальных и 14 участковых комиссий, численность избирателей составила 2 993 человека, явка — 70,9%.
Председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев отметил, что муниципальная кампания стала завершающей в 2025 году. В выборах принимали участие как самовыдвиженцы, так и представители региональных отделений политических партий. Голосование прошло штатно, без происшествий, под контролем наблюдателей. Членов избирательных комиссий поблагодарили за четкую и слаженную работу.
Ранее «Реальное время» писало, что Руслан Масалимов назначен руководителем исполкома Бугульминского района.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».