Когда и где в Казани откроют елочные городки — список

Для горожан подготовят порядка 100 новогодних площадок

Фото: Динар Фатыхов

17 декабря заработают елочные городки в КирМосе

Первые елочные городки в Казани начнут работу уже на следующей неделе. 17 декабря горожан приглашают на площадки Кировского и Московского районов, сообщил на «деловом понедельнике» и. о. главы администрации Айдар Сагетдинов.

Елочные городки заработают:



в парке на ул. Айрата Арсланова в ЖК «Салават Купере»;

на ул. Химиков в жилом массиве Жилплощадка;

на площади у ДК железнодорожников;

на ул. Рахимова в жилом массиве Левченко;

в парке Урицкого;

на бульваре на ул. Серова;

в Саду рыбака.

Главная елка КирМоса зажжется 26 декабря в парке «Сосновая роща». «Здесь появится праздничное оформление и изящные арт-объекты», — говорит Айдар Сагетдинов.

Реальное время / realnoevremya.ru

— Во всех елочных городках пройдут представления с Дедом Морозом и Снегурочкой. Сейчас идет монтаж крупных конструкций. Завершить все работы планируется к середине декабря, — добавил докладчик.



18 декабря начнут открываться площадки в Авиастроительном и Ново-Савиновском

Более 40 елочных городков откроют в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах. Главной точкой притяжения, конечно, станет Центр семьи «Казан» — сейчас там активно идут работы по монтажу 35-метровой центральной городской елки.

18 декабря заработает новогодняя площадка в парке «Континент», 20-го — в «Крыльях Советов», 23-го — на бульваре «Ак чэчэклэр» — «Белые цветы», рассказал глава администрации Ренат Шамсутдинов. Для жителей установят и праздничные инсталляции, в частности у КДК им. Ленина, в сквере «Стамбул», на ул. Чистопольской и Короленко.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Еще 45 новогодних площадок подготовят для жителей Советского района. В их числе — 14 елочных городков и пять главных елок. Последние расположатся в Дербышках, на ипподроме, в сквере 100-летия образования строительной отрасли, на Советской площади и в ЖК «Светлая долина». На ипподроме, в частности, казанцев ждут каток и домик Деда Мороза. Остановки в Советском украсят рисунки детей с ограниченными возможностями здоровья. А на каникулах для всех желающих планируют провести порядка 100 праздничных мероприятий.



19 декабря парад елок стартует в Вахитовском и Приволжском

Украсят восемь общественных пространств и создадут семь елочных городков в Вахитовском и Приволжском районах Казани. Об этом рассказал и. о. главы администрации Айрат Ахмадуллин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Городки откроются:

на площади перед КЦ «Чулпан» — 19 декабря, 16:00;

на площади перед ДК в поселке Отары — 20 декабря, 17:00;

в сквере филармонии — 22 декабря, 16:00;

в парке «Калейдоскоп» — 23 декабря, 16:00;

на площади перед ДК в поселке Мирном — 23 декабря, 17:00;

в сквере «Авангард» — 24 декабря, 16:00.

19—24 декабря для жителей и гостей пройдут театрализованные представления и интерактивы от Деда Мороза и Снегурочки. Ждут казанцев и праздники во дворах.

скриншот трансляции совещания

Елку установят также в парке «Елмай», новое пространство появится и перед театром кукол «Экият». На ул. Баумана украсят свои фасады и входные группы 60 заведений. В Старо-Татарской слободе установят елку, светящиеся надписи и цифры. 18 декабря там пройдет праздничная программа «Приключения Карсылу в новогоднем лесу».

— Сейчас в районах определяют лучшие места для новых елок, идет финальное обсуждение, — отметил Айрат Ахмадуллин. — Мы сохраняем полюбившиеся традиции. На Назарбаева, 35 Дед Мороз снова будет пытаться взобраться на крышу дома, чтобы подарить жителям подарки, а всем проходящим мимо — хорошее настроение.



Галия Гарифуллина