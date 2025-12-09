Новости авто

22:14 МСК Все новости
Новости раздела
Авто

За дефицит инспекторов ГАИ на экзамене в Казани заплатят выпускники автошкол?

00:00, 09.12.2025

В условиях нехватки сотрудников в Госавтоинспекции ограничили количество впервые экзаменующихся курсантов

За дефицит инспекторов ГАИ на экзамене в Казани заплатят выпускники автошкол?
Фото: Реальное время

С начала декабря из-за «дефицита» сотрудников татарстанская Госавтоинспекция ограничила количество практических экзаменов по вождению для тех, кто сдает их впервые. Теперь инспекторы принимают не более 30 кандидатов. В автошколах уже заговорили о том, что нововведение вызовет вал проблем — время ожидания сдачи испытания увеличится, а стоимость подготовки к нему возрастет. В причинах, минусах и плюсах введенных ограничений разбиралось «Реальное время».

«У тех, кто сдает экзамен впервые, начнутся проблемы»

С начала декабря 2025 года экзаменационный отдел ГИБДД МВД России по г. Казани работает по новому «расписанию» — ежедневно принимает не более 30 практических экзаменов у тех, кто сдает на право управления транспортным средством впервые. Как разъяснили в ГИБДД, ограничение не коснулось тех, кто приходит на пересдачу, — они идут отдельным потоком.

С начала декабря 2025 года экзаменационный отдел ГИБДД МВД России по г. Казани работает по новому «расписанию». Артем Дергунов / realnoevremya.ru

«Реальное время» побывало на экзаменационной площадке в Казани на улице Актайской. По сравнению с предыдущими месяцами ожидающих своей очереди сдавать экзамен визуально, действительно, поубавилось. Инструкторы автошкол, сдававшие в экзаменационный отдел документы, согласились ответить на вопросы «Реального времени» только на анонимных условиях:

— Пока особенных изменений мы не заметили. Документы принимают, расписание экзаменов, как и прежде, вывешивается на очередной месяц, и вроде бы время ожидания экзамена для тех, кто его сдает впервые, не увеличилось. Но декабрь только начался, обучающихся у нас меньше не становится, так что не исключено, что в результате сокращения количества ежедневно принимаемых экзаменов скоро сроки сдачи будут отодвигаться.

Инструкторы автошкол, сдававшие в экзаменационный отдел документы, говорят, что пока изменений «не заметили». Артем Дергунов / realnoevremya.ru

По их мнению, если пауза между сдачей внутреннего экзамена в автошколе и «внешнего», в ГИБДД, начнет расти, у тех, кто сдает экзамен впервые, начнутся проблемы. Инструкторы считают, что курсанты либо начнут без практики утрачивать еще не закрепившиеся толком навыки вождения и в результате хуже сдавать экзамены, либо будут вынуждены платить за дополнительные уроки:

— Учебных часов, отведенных по программе на практическое вождение в школе, для выработки устойчивых навыков хватает не всем. Многие и так берут дополнительные часы, и это правильно. А теперь это придется делать и тем, кто в этом раньше не нуждался. Причем речь не об одном-двух занятиях. Если ожидание экзамена затянется, придется брать и 10 занятий, и 15—20 — тут уж как повезет.

Оценить масштаб потенциальных дополнительных расходов курсантов легко по объявлениям об услугах казанских инструкторов: «ценник» на час на разные виды занятий в среднем начинается от 2 500 и доходит до 5 000 рублей.

Отсев стал более жестким

«Реальное время» обратилось с запросом в УГИБДД по Татарстану. Издание попросило разъяснить, в связи с чем установлен лимит на количество принимаемых практических экзаменов, а также запросило статистические данные. В частности, сколько практических экзаменов принимается ежедневно сейчас и сколько было до 1 декабря 2025 года, сколько сотрудников их принимает, сколько дней в среднем приходится сейчас ожидать экзамена тем, кто сдает впервые, и тем, кто сдает повторно, и каким был прежний срок ожидания. Издание также попросило пояснить, как, с точки зрения представителей ГИБДД, может сказаться на навыках вождения кандидатов на получение водительских прав введение ограничений и увеличение срока ожидания экзамена. По получении ответ Госавтоинспекции будет опубликован.

О качестве приема экзаменов госавтоинспекторами можно судить по размещенным на сайте республиканского Управления ГИБДД данным о количестве ДТП с погибшими и пострадавшими, виновниками которых стали водители со стажем управления до 2 лет.

О качестве приема экзаменов госавтоинспекторами можно судить по данным о количестве ДТП. Реальное время / realnoevremya.ru

Итоги 2025 года пока не подведены — на сайте вывешены промежуточные результаты за 6 месяцев. При сравнении этих данных с итогами 2024 года можно предположить, что в 2025-м отсев слабо подготовленных курсантов автошкол стал более жестким. За весь предыдущий год по вине неопытных водителей было совершено 69 ДТП с пострадавшими и погибшими, а за первое полугодие 2025-го — только 24 (в среднем — на треть меньше).

Если бы программу давали в полном объеме

О качестве подготовки курсантов позволяют судить данные Федерации автошкол РТ за январь — октябрь 2025 года. Если теоретический экзамен с первого раза в основном сдают от 50% до 79% курсантов, то «практику» — максимум 12% из тех, что благополучно прошли внутренние испытания и были допущены к сдаче экзаменов в ГАИ.

Реальное время / realnoevremya.ru

При этом далеко не во всех школах, где процент сдачи теоретического экзамена высок, наблюдаются также высокие показатели по «практике».

Реальное время / realnoevremya.ru
— Процесс обучения двусторонний, и если в автошколе слушатели прошли программу в полном объеме, отработали с ними все предусмотренные практические занятия, а сами слушатели действительно занимались, не пропускали занятий, то за время ожидания экзамена полученные ими навыки не должны быть утрачены. — считает исполнительный директор некоммерческого партнерства «Федерация автошкол Республики Татарстан» Елена Витюгова. — Иначе непонятно, как будет водить автомобиль человек, который сдал экзамен, но автомобиль купил не сразу, а через полгода-год.

Однако в Федерации автошкол рекомендуют перед сдачей экзамена, если его сроки отодвинулись, все-таки взять несколько дополнительных уроков у инструктора в связи с тем, что устойчивый навык вождения еще не сформирован. В частности, потому что считают: в автошколах не проводят обучение в полном объеме из-за демпинга: при реальной стоимости полноценного обучения в 90—100 тыс. рублей обучают за 35—47 тыс., урезая программу.

Реальное время / realnoevremya.ru

Елена Витюгова отметила, что это также актуально, если практический экзамен не удалось сдать с первого раза, поскольку срок ожидания пересдачи может составлять до 60 дней.

Реальное время / realnoevremya.ru

Введение «дневной нормы» приема экзаменов в ГИБДД ее не удивило:

— Казань растет, а экзаменационное подразделение в городе одно, и оно принимает экзамены не только у жителей города, но и у жителей Зеленодольского, Пестречинского, Рыбно-Слободского, Верхнеуслонского районов. И в целом это очень большое количество автошкол, большое количество выпускников и очень большая нагрузка. Только казанские автошколы выпускают более 20 тысяч человек! А ведь кроме категории «В», экзамены сдают и на категорию «А» — мотоциклисты, их очень много бывает летом, и на прием у них экзаменов также требуется время.

«Казань растет, а экзаменационное подразделение в городе одно, и оно принимает экзамены не только у жителей города, но и у жителей Зеленодольского, Пестречинского, Рыбно-Слободского, Верхнеуслонского районов». Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Усложнился и сам экзамен, говорит Витюгова. Теперь все элементы, которые ранее выполнялись на закрытой площадке, например парковка, заезд в гараж, курсант выполняет на дороге общего пользования, в реальных условиях, и на это уходит больше времени. И сам экзамен стал более сложным: разворот на площадке выполнить было куда проще, чем сейчас на перекрестке, по которому двигается транспорт. Все это, подчеркнула она, значительно увеличило нагрузку на принимающих экзамены инспекторов.

Инна Серова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

АвтоПроисшествияОбществоИнфраструктураОбразование Татарстан Город КазаньФедерация автошкол Республики ТатарстанУправление Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан

Новости партнеров

Читайте также

Новости авто

22:14 МСК Все новости
Новости раздела