За дефицит инспекторов ГАИ на экзамене в Казани заплатят выпускники автошкол?

В условиях нехватки сотрудников в Госавтоинспекции ограничили количество впервые экзаменующихся курсантов

С начала декабря из-за «дефицита» сотрудников татарстанская Госавтоинспекция ограничила количество практических экзаменов по вождению для тех, кто сдает их впервые. Теперь инспекторы принимают не более 30 кандидатов. В автошколах уже заговорили о том, что нововведение вызовет вал проблем — время ожидания сдачи испытания увеличится, а стоимость подготовки к нему возрастет. В причинах, минусах и плюсах введенных ограничений разбиралось «Реальное время».

«У тех, кто сдает экзамен впервые, начнутся проблемы»

С начала декабря 2025 года экзаменационный отдел ГИБДД МВД России по г. Казани работает по новому «расписанию» — ежедневно принимает не более 30 практических экзаменов у тех, кто сдает на право управления транспортным средством впервые. Как разъяснили в ГИБДД, ограничение не коснулось тех, кто приходит на пересдачу, — они идут отдельным потоком.

С начала декабря 2025 года экзаменационный отдел ГИБДД МВД России по г. Казани работает по новому «расписанию». Артем Дергунов / realnoevremya.ru

«Реальное время» побывало на экзаменационной площадке в Казани на улице Актайской. По сравнению с предыдущими месяцами ожидающих своей очереди сдавать экзамен визуально, действительно, поубавилось. Инструкторы автошкол, сдававшие в экзаменационный отдел документы, согласились ответить на вопросы «Реального времени» только на анонимных условиях:

— Пока особенных изменений мы не заметили. Документы принимают, расписание экзаменов, как и прежде, вывешивается на очередной месяц, и вроде бы время ожидания экзамена для тех, кто его сдает впервые, не увеличилось. Но декабрь только начался, обучающихся у нас меньше не становится, так что не исключено, что в результате сокращения количества ежедневно принимаемых экзаменов скоро сроки сдачи будут отодвигаться.

Инструкторы автошкол, сдававшие в экзаменационный отдел документы, говорят, что пока изменений «не заметили». Артем Дергунов / realnoevremya.ru

По их мнению, если пауза между сдачей внутреннего экзамена в автошколе и «внешнего», в ГИБДД, начнет расти, у тех, кто сдает экзамен впервые, начнутся проблемы. Инструкторы считают, что курсанты либо начнут без практики утрачивать еще не закрепившиеся толком навыки вождения и в результате хуже сдавать экзамены, либо будут вынуждены платить за дополнительные уроки:

— Учебных часов, отведенных по программе на практическое вождение в школе, для выработки устойчивых навыков хватает не всем. Многие и так берут дополнительные часы, и это правильно. А теперь это придется делать и тем, кто в этом раньше не нуждался. Причем речь не об одном-двух занятиях. Если ожидание экзамена затянется, придется брать и 10 занятий, и 15—20 — тут уж как повезет.

Оценить масштаб потенциальных дополнительных расходов курсантов легко по объявлениям об услугах казанских инструкторов: «ценник» на час на разные виды занятий в среднем начинается от 2 500 и доходит до 5 000 рублей.

Отсев стал более жестким

«Реальное время» обратилось с запросом в УГИБДД по Татарстану. Издание попросило разъяснить, в связи с чем установлен лимит на количество принимаемых практических экзаменов, а также запросило статистические данные. В частности, сколько практических экзаменов принимается ежедневно сейчас и сколько было до 1 декабря 2025 года, сколько сотрудников их принимает, сколько дней в среднем приходится сейчас ожидать экзамена тем, кто сдает впервые, и тем, кто сдает повторно, и каким был прежний срок ожидания. Издание также попросило пояснить, как, с точки зрения представителей ГИБДД, может сказаться на навыках вождения кандидатов на получение водительских прав введение ограничений и увеличение срока ожидания экзамена. По получении ответ Госавтоинспекции будет опубликован.

О качестве приема экзаменов госавтоинспекторами можно судить по размещенным на сайте республиканского Управления ГИБДД данным о количестве ДТП с погибшими и пострадавшими, виновниками которых стали водители со стажем управления до 2 лет.

О качестве приема экзаменов госавтоинспекторами можно судить по данным о количестве ДТП. Реальное время / realnoevremya.ru

Итоги 2025 года пока не подведены — на сайте вывешены промежуточные результаты за 6 месяцев. При сравнении этих данных с итогами 2024 года можно предположить, что в 2025-м отсев слабо подготовленных курсантов автошкол стал более жестким. За весь предыдущий год по вине неопытных водителей было совершено 69 ДТП с пострадавшими и погибшими, а за первое полугодие 2025-го — только 24 (в среднем — на треть меньше).

Если бы программу давали в полном объеме

О качестве подготовки курсантов позволяют судить данные Федерации автошкол РТ за январь — октябрь 2025 года. Если теоретический экзамен с первого раза в основном сдают от 50% до 79% курсантов, то «практику» — максимум 12% из тех, что благополучно прошли внутренние испытания и были допущены к сдаче экзаменов в ГАИ.

При этом далеко не во всех школах, где процент сдачи теоретического экзамена высок, наблюдаются также высокие показатели по «практике».

— Процесс обучения двусторонний, и если в автошколе слушатели прошли программу в полном объеме, отработали с ними все предусмотренные практические занятия, а сами слушатели действительно занимались, не пропускали занятий, то за время ожидания экзамена полученные ими навыки не должны быть утрачены. — считает исполнительный директор некоммерческого партнерства «Федерация автошкол Республики Татарстан» Елена Витюгова. — Иначе непонятно, как будет водить автомобиль человек, который сдал экзамен, но автомобиль купил не сразу, а через полгода-год.

Однако в Федерации автошкол рекомендуют перед сдачей экзамена, если его сроки отодвинулись, все-таки взять несколько дополнительных уроков у инструктора в связи с тем, что устойчивый навык вождения еще не сформирован. В частности, потому что считают: в автошколах не проводят обучение в полном объеме из-за демпинга: при реальной стоимости полноценного обучения в 90—100 тыс. рублей обучают за 35—47 тыс., урезая программу.

Елена Витюгова отметила, что это также актуально, если практический экзамен не удалось сдать с первого раза, поскольку срок ожидания пересдачи может составлять до 60 дней.

Введение «дневной нормы» приема экзаменов в ГИБДД ее не удивило:

— Казань растет, а экзаменационное подразделение в городе одно, и оно принимает экзамены не только у жителей города, но и у жителей Зеленодольского, Пестречинского, Рыбно-Слободского, Верхнеуслонского районов. И в целом это очень большое количество автошкол, большое количество выпускников и очень большая нагрузка. Только казанские автошколы выпускают более 20 тысяч человек! А ведь кроме категории «В», экзамены сдают и на категорию «А» — мотоциклисты, их очень много бывает летом, и на прием у них экзаменов также требуется время.

«Казань растет, а экзаменационное подразделение в городе одно, и оно принимает экзамены не только у жителей города, но и у жителей Зеленодольского, Пестречинского, Рыбно-Слободского, Верхнеуслонского районов». Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Усложнился и сам экзамен, говорит Витюгова. Теперь все элементы, которые ранее выполнялись на закрытой площадке, например парковка, заезд в гараж, курсант выполняет на дороге общего пользования, в реальных условиях, и на это уходит больше времени. И сам экзамен стал более сложным: разворот на площадке выполнить было куда проще, чем сейчас на перекрестке, по которому двигается транспорт. Все это, подчеркнула она, значительно увеличило нагрузку на принимающих экзамены инспекторов.