В Татарстане после кратковременного потепления ожидается резкое похолодание

Далее республику ждут снегопады, метели и сильный ветер

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане резко изменятся погодные условия. По данным Гидрометцентра республики, после кратковременного потепления регион ожидает резкое похолодание, которое затем сменится снегопадами, метелями и сильным ветром.

В прошедшие выходные, 6 и 7 декабря, Татарстан находился под влиянием теплой воздушной массы, что привело к облачной погоде с небольшими осадками и туманами. Однако в ночь на 8 декабря холодный атмосферный фронт принес в регион мокрый снег и снег, а также существенное понижение температуры.

Прогноз на ближайшие дни:

9 декабря, вторник: Татарстан будет находиться на западной периферии антициклона. Осадки маловероятны. Ночью температура воздуха понизится до -16 градусов, в северных и восточных районах при прояснениях до -19. Максимальные дневные температуры составят от -4 до -9.

10 декабря, среда: ночью осадков не ожидается, температура воздуха составит от -5 до -10. Днем, с приближением атмосферного фронта, местами в западных районах пройдет небольшой снег, возможна слабая метель. Температура повысится до -1. В течение суток ожидается сильный южный ветер, местами с порывами до 15—18 м/с.

11 декабря, четверг: в зоне влияния атмосферного фронта ожидается снег, местами прогнозируется метель и сильный юго-западный ветер 15—17 м/с. Минимальные температуры воздуха ночью составят до -8, максимальные днем от 0 до -5. На дорогах сохранится гололедица.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в последующие два дня, 12 и 13 декабря, погода будет формироваться под влиянием северного циклона и его атмосферных фронтов. Временами будут отмечаться осадки в виде мокрого снега и снега, местами с метелью и сильным ветром. Температура воздуха днем 12 декабря повысится до -3... +2°С, а 13 декабря, в тыловой части циклона, снова опустится до -1... -6°С.



Напомним, к середине следующей недели до 92% территории России будет покрыто снегом. Значительное увеличение площади снежного покрова произойдет за счет изменений погодных условий, в частности в ПФО.

Рената Валеева