«Мелодия» возобновила производство виниловых пластинок на заводе в Новосибирске

Его мощность должна превысить 100 000 пластинок в год

«Мелодия» возобновила производство виниловых пластинок на собственном заводе в Новосибирске. В планах завода — начать выпуск пластинок по заказам артистов и музыкальных компаний, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Генеральный директор компании Андрей Кричевский заявил, что возрождение производства — естественное развитие музыкальных традиций в России. «Мелодия», сказал он, до сих пор ассоциируется у соотечественников с пластинками.

Уже выпустили первую партию нового винила. В нее вошла «Аутогенная тренировка для лиц, злоупотребляющих алкоголем» 1980-х гг., разработанная врачами ялтинского санатория. Кроме того, в формате пластинки появился релиз «По волне моей памяти» Давида Тухманова, альбом Disco Alliance латвийской группы Zodiac и альбом ВИА «Дос-Мукасан».

В 2024 году Кричевский рассказал, что совокупные инвестиции в проект составят около 150 млн руб. Они направлены на приобретение помещения для завода, закупку сырья и оборудования для создания пластинок. Технической базой завода стали гонконгские производственные линии Allegro II; в Россию они поставляются через европейские страны и Китай. В эксплуатацию, по словам Кричевского, завод планировали ввести весной 2025 года. Его мощность должна превысить 100 000 пластинок в год.

Рената Валеева