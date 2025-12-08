«Радиостанция Судного дня» передала три новых сообщения

Радиостанция УВБ-76, более известная в народе как «Радиостанция Судного дня», или «Жужжалка», привлекла внимание исследователей и радиолюбителей, передав сразу несколько сообщений в минувший понедельник. Об этом сообщает телеграм-канал «УВБ-76 логи».

В 10:49 мск в эфире прозвучала кодовая фраза: «НЖТИ 95021 ПЕРЕЧНИЦА 9037 2344». Впоследствии, в 13:27, было передано аналогичное сообщение, но уже со словом «перенаем», а в 14:44 — со словом «пабодолл».

Эти события произошли на фоне недавней «тишины» станции. Накануне, в воскресенье, УВБ-76 передала сообщение: «ЦЖАП 54520 ЗАБИТЫЙ 9689 0875», что стало первым сигналом за предшествующие трое суток.

УВБ-76 — военная радиостанция, функционирующая с 1970-х годов. Большую часть времени она транслирует непрерывный короткий жужжащий сигнал, за что и получила свое неофициальное название «Жужжалка». Периодически этот зуммер прерывается — и в эфир выходят короткие голосовые сообщения, содержащие набор букв и цифр. Назначение этих посланий и самой станции до сих пор остается предметом многочисленных спекуляций и теорий: от связи с системой экстренного оповещения до секретных военных коммуникаций.



Рената Валеева