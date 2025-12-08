Главную ель России спилили в Землино и отправили в Кремль: ее высота — 26 метров

Высота дерева — 26 метров, обхват ствола — 64 сантиметра

Фото: Динар Фатыхов

Главную вековую новогоднюю ель России спилили в деревне Землино Рузского муниципального округа Московской области. Уже вечером в среду, 10 декабря, дерево должно прибыть в Московский Кремль.

Высота дерева — 26 метров, обхват ствола — 64 сантиметра, размах нижних ветвей — около 11 метров. Отборочная комиссия приняла решение из нескольких десятков вариантов, руководствуясь высотой, правильной пирамидальной формой кроны, равномерным насыщенным цветом хвои и возможностью удобной доставки.

Ель будут упаковывать и перевозить на специально подготовленном автопоезде в сопровождении сотрудников ДПС, чтобы предотвратить повреждения и не мешать движению. По плану дерево будет размещено на Соборной площади и пробудет там до 20 января.



Напомним, размеры главной новогодней ели в Кремле ежегодно соответствуют строгим критериям: дерево должно быть не моложе 100 лет, высотой не менее 30 метров, с диаметром ствола не менее 60 см. Однако в 2024 году выбор пал на дерево высотой 30 метров и возрастом 90 лет. Самая высокая ель была в 2010 году, ее размер был 34 метра и с тех пор ни одна елка не достигала такой высоты.

Рената Валеева