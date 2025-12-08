В Казани завершили реставрацию исторического дома «Шакир-солдата»

Внешняя реконструкция завершилась, но внутри продолжаются ремонтные работы

Завершились реставрационные работы внешнего вида старинной городской усадьбы конца XIX — начала XX веков, известной как дом «Шакир-солдата». Объект расположен в Старо-Татарской слободе столицы Татарстана и признан памятником архитектуры республиканского значения, сообщает Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.

Специалисты провели восстановление поврежденных участков кровли, замену окон и дверей на аутентичные аналоги, теплоизоляцию и установку новых инженерных сетей. Работы завершились в 2025 году, внутренний интерьер усадьбы пока ожидает завершения реставрации.

Усадьба связана с именем известного казанского купца-мещанина Шакирзяна Шамсутдинова («Шакир-солдата»), младшего брата семейства, состоявшего из пяти сыновей. Его фамилия стала частью местной топонимики благодаря активности семьи в торговле и ремеслах города Казани.

Ранее «Реальное» время писало, что в Казани восстановят исторический дом Щетинкина под гостиницу.





Ариана Ранцева