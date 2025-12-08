Paramount предложил выкупить Warner Bros. Discovery за $108 млрд наличными

Сделка предполагает поглощение всей компании WBD и ее активов, включая телеканалы CNN и спортивный пакет TNT Sports

Paramount Global 8 декабря выступила с предложением выкупить Warner Bros. Discovery за $108 млрд наличными по цене $30 за акцию. Сделка предполагает поглощение всей компании WBD и ее активов, включая телеканалы CNN и спортивный пакет TNT Sports.

По информации CNBC, предложение Paramount следует за переговорами WBD по сделке с Netflix, которая, как сообщали источники, рассматривала возможность выкупа компании за примерно $27,75 за акцию.

Paramount подняла первоначальное предложение, которое было озвучено 1 декабря, до $30 за акцию после того, как WBD попросила внести изменения в условия оферты. В руководстве Paramount заявили, что их предложение существенно превосходит предложение Netflix на примерно $18 млрд, и что акционеры WBD увидят в нем большую выгоду. В то же время представители Warner Bros. Discovery не дали комментариев на новое предложение. Сообщалось, что Paramount настаивает на объединении как на более быстрой возможности пройти регуляторный процесс и усилить конкуренцию в сегменте стриминга и контента.

5 декабря Netflix объявила о покупке у WBD стримингового сервиса HBO Max и других активов на сумму $82,7 млрд, что, по мнению участников рынка, существенно расширит доступ Netflix к каталогу кино и сериалов WBD и HBO Max — включая материалы по фильмам о Гарри Поттере, а также сериалы по мотивам «Игры престолов» и другие IP. Рынок отреагировал на новости так: акции Paramount подскочили примерно на 4%, акции Warner Bros. Discovery — примерно на 6%, а акции Netflix — снизились примерно на 3%.

Сегодня президент США Дональд Трамп назвал недавнюю сделку Netflix с Warner Bros «потенциальной проблемой» из-за значительного увеличения рыночной доли стримингового гиганта. Хотя Трамп похвалил стриминговый сервис за «феноменальную работу» и назвал ее гендиректора Теда Сарандоса «замечательным человеком», он отметил, что текущая большая доля рынка платформы еще сильнее возрастет после присоединения активов Warner Bros.



Рената Валеева