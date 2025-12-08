Коломойского* не смогли доставить в суд четвертую неделю подряд — он обещал «громкие заявления»

Конвойная служба не смогла доставить украинского олигарха Игоря Коломойского* в киевский суд, где он обещал сделать заявления для СМИ, из‑за поломки транспорта конвойной службы.

— Коломойского не доставили в суд, на котором он обещал сделать заявления для СМИ, из‑за поломки транспорта конвойной службы, — говорится в сообщении.

Без Коломойского* проведение заседания оказалось невозможным. Суду пришлось назначить новую дату заседания на четверг, 11 декабря.

При этом адвокаты олигарха заявили, что их клиента не могут доставить в суд уже четвертую неделю подряд по разным причинам. Они уверены, что таким образом власти пытаются удержать Коломойского под стражей как можно дольше.

На прошлой неделе бизнесмен пообещал сделать громкие заявления для СМИ на этом заседании.

Ранее украинские СМИ сообщали, что Коломойский*, находящийся в СИЗО, может стать информатором Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в расследовании по делу о коррупции в энергетической сфере. В последние недели. перед обнародованием скандальных данных, Коломойский* часто ездил на допросы в НАБУ, после чего говорил знакомым, что скоро будет решен вопрос с Зеленским.

Напомним, что с сентября 2023 года Коломойский находится под стражей с обвинением по нескольким уголовным делам. Так, в мае 2024 года офис генпрокурора Украины предъявил Коломойскому* обвинение в организации заказного убийства директора юридической компании в 2003 году.

