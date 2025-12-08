Хабиров призвал госслужащих отказаться от новогодних корпоративов
Он добавил, что задача властей — обеспечить праздник людям, особенно детям, а большой совместный праздник следует устроить после завершения СВО
Глава Башкортостана Радий Хабиров рекомендовал госслужащим отказаться от новогодних корпоративов на фоне продолжающейся специальной военной операции. По его словам, в условиях СВО государственным служащим пока не до праздников: чиновники всех уровней должны воздержаться от особых корпоративов, а поздравления можно организовать без массовых мероприятий.
Он добавил, что задача властей — обеспечить праздник людям, особенно детям, а большой совместный праздник следует устроить после завершения операции. Об этом пишет ТАСС.
Сегодня глава Тывы Владислав Ховалыг также призвал отказаться от новогодних корпоративов, обосновывая это этическими соображениями на фоне СВО.
Напомним, в Курганской области в 2022 году губернатор Вадим Шумков рекомендовал организациям снизить расходы на новогодние мероприятия и направить средства на поддержку семей военнослужащих, корпоративы не запрещались, но подчеркивалась важность сдержанности. В Ростовской области в 2023 году власти отменили публичную новогоднюю елку для чиновников и существенно ограничили корпоративы для бюджетников, объясняя это экономией и уважением к тем, кто находится на передовой. В Орловской области в 2022 году губернатор Андрей Клычков сообщил, что в администрации не будет традиционных новогодних встреч, а сэкономленные средства пойдут на гуманитарные цели.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».