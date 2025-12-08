Кабмин введет уголовную ответственность за незаконный майнинг и нелегальных кредиторов

Эти шаги необходимы для «обеления» экономики

Фото: Динар Фатыхов

Правительство планирует в 2026 году ввести уголовную ответственность за незаконный майнинг и за нелегальных кредиторов в рамках программы по «обелению» экономики, сообщил вице-премьер Александр Новак. Об этом пишет «Интерфакс».

По его словам, законодательно будут урегулированы вопросы оборота цифровой валюты, введена административная ответственность за нарушение законодательства о майнинге цифровых валют и уголовная ответственность за сам факт незаконного майнинга, а также ужесточение наказания для лиц, незаконно занимающихся предоставлением потребительских кредитов. Эти шаги станут частью комплекса мер по переходу к более прозрачной и законной экономической деятельности, направленного на снижение теневой составляющей и рисков для потребителей.

В контексте предстоящих изменений правительство намерено продолжить реализацию мер по стимулированию безналичных форм оплаты. Это часть общего курса по «обелению» экономики, который будет реализован в следующем году вместе с законами и регуляторными актами, призванными повысить уровень цифровых и финансовых обязательств бизнеса и граждан.

Закон о легализации майнинга действует с 1 ноября 2024 года. В тот же день запущены реестры ФНС, в которые должны регистрироваться все юридические лица и индивидуальные предприниматели, занимающиеся добычей криптовалюты в России, а также операторы соответствующей инфраструктуры. По данным ФНС на конец мая 2025 года в реестрах числятся свыше тысячи участников. Всем майнерам — юрлицам, физлицам и ИП — требуется ежемесячно докладывать о намайненной цифровой валюте через специальный раздел личного кабинета на сайте налоговой.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Банк России рассчитывает на появление всестороннего законодательства, регулирующего все инвестиции в криптовалюты, и планирует лицензирование первых компаний в 2026 году. Регулятор пообещал представить свою позицию по регулированию рынка криптоактивов до конца текущего года.

Ежегодное потребление сети биткоина составляет порядка 154,9 ТВт·ч, по данным Кембриджского индекса потребления электроэнергии. Такие масштабы энергозатрат радикально изменили географию индустрии после запрета на майнинг криптовалюты в Китае 2021 года. Подробнее — в авторской колонке для «Реального времени» digital-экономист Равиль Ахтямов.



Рената Валеева