Мадуро усилил безопасность и сократил публичные выступления из‑за опасений покушения

Источники отмечают, что президент, возможно, готов уйти со своего поста — но только на собственных условиях

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Президент Венесуэлы Николас Мадуро усилил меры собственной безопасности и заметно уменьшил число публичных выступлений, опасаясь возможного покушения на свою жизнь и ударов США по критически важной инфраструктуре страны. Об этом сообщает The Washington Post.

Мадуро «все больше опасается удара США по критически важной инфраструктуре Венесуэлы или покушения на свою жизнь», что и стало причиной ужесточения охраны и сокращения публичных появлений. Собеседники газеты также отмечают, что президент, возможно, готов уйти со своего поста — но только на собственных условиях.

Издание обращает внимание на недавний телефонный разговор Мадуро с президентом США Дональдом Трампом в ноябре: по данным газеты, беседа прошла дружелюбно, стороны «открыты для общения, но не раскрывают своих карт». Это, отмечают журналисты, не исключает высокого уровня недоверия и осторожности в обеих столицах.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Контекст напряженности дополняют сообщения о наращивании военно‑морского присутствия США в Карибском бассейне и вариантах действий против наркокартелей. СМИ ранее сообщали о прибытии эсминца USS Thomas Hudner в регион и о формировании ударной авианосной группировки во главе с USS Gerald R. Ford; американские власти объясняют такие шаги борьбой с наркоторговлей. Американские СМИ, в том числе NBC, также писали о том, что Пентагон рассматривает варианты ударов по наркокартелям не только на море, но и на суше, включая возможные операции внутри Венесуэлы.

Эксперты и источники Washington Post отмечают, что сочетание открытых политических сигналов и военной активности повышает риск ошибок и эскалации. В Каракасе усиление охраны и ограничение публичных мероприятий президента могут рассматриваться как попытка снизить уязвимость лидера в условиях растущего внешнего давления и внутренних разногласий.

Реакция Вашингтона на публикацию The Washington Post формируется в условиях, когда официальные американские представители неоднократно заверяли, что не планируют прямого конфликта с Венесуэлой, одновременно усиливая операции против наркотрафика.



Рената Валеева