Власти Казани запланировали жилой микрорайон на месте Ягодной слободы

Планируется, что там появится около 11 гектаров многоэтажек, три детсада, школа и парочка гостиниц

Фото: Максим Платонов

Исполком Казани представил проект планировки Ягодной слободы, который предполагает масштабную реконструкцию территории площадью 32,9 га. План включает строительство многоэтажной жилой застройки, трех детских садов, школы с бассейном, гостиничной инфраструктуры, а также создание парков и скверов. О будущем района — в материале «Реального времени».

Исполком Казани опубликовал проект планировки Ягодной слободы. Речь идет об участке, ограниченном улицами Галимджана Баруди, Краснококшайской, Большой Крыловкой, Коммунаров и Поперечно-Базарной. Сейчас документ проходит общественные обсуждения.

Общая площадь проектируемого участка составляет 32,9 га, из которых только десять процентов останутся в нетронутом виде. Речь идет о существующей застройки возле ТК «Ягодная слобода» — то есть ЖК «Видный», расположенной прямо за ним баптистской церкви и соседнем ТЦ «Московский», в котором расположен фитнес-центр «Максимус на Баруди».

скриншот с сайта Яндекс.карты

Ягодная слобода готовится перестать быть одноэтажной

Условно большую часть — 11 га — займет многоэтажная высотная жилая застройка. Судя по документации, несколько высоток расположатся на месте существующего частного сектора.

Вместе с тем запроектировано строительство трех детсадов на 220, 340 и 260 мест соответственно. Также в самом центре появится школа с бассейном на 1501 место. Под это заложено 5,5 га.

Еще 2,6 га — перепрофилируется под размещение гостиничной инфраструктуры. Вероятно, гостиничный комплекс может расположится слева от ТЦ «Московский», о котором ранее шла речь. Сейчас там автосервис и заправка.

Из оставшихся 10 га 6,7 отойдут под так любимые казанцами парки и скверы, еще около 3,8 га — под дорожную инфраструктуру, проезды, паркинги и прочее.

скриншот документации исполкома Казани

Территория имеет все шансы стать привлекательным жилым кластером

В разговоре с «Реальным временем», руководитель компании «Счастливый дом» Анастасия Гизатова поделилась мнением, что в настоящее время в микрорайоне наблюдается дефицит нового жилья, что создает благоприятные условия для развития территории. Говоря о земельных участках под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), специалист предположила, что в будущем некоторые из них все-таки могут быть переведены под строительство многоквартирных домов.

— Все участки под ИЖС в этом микрорайоне в обозримом будущем застройщики превратят в многоэтажные дома. То есть милых деревенек рядом с центром Казани уже не будет, — считает Гизатова.

Отметим, что, по данным площадки бесплатных объявлений, в указанной области доступно лишь четыре предложения о покупке квартиры — две однушки и две двушки. Средняя стоимость квадрата готового жилья составляет около 210 тыс. рублей за квадратный метр.