Рынок финансирования устойчивого развития может достигнуть 255 млрд рублей к 2026 году
С начала 2025 года состоялись выпуски корпоративных облигаций на сумму 119 млрд рублей
Объем рынка финансирования устойчивого развития в России в 2025 году вырос на 27% и к началу 2026 года может достигнуть 255 млрд рублей, следует из данных пресс-службы Банка России.
— Расширен периметр программы риск-ориентированного стимулирующего регулирования на наиболее приоритетные проекты устойчивого развития, — отмечается в сообщении.
По данным ЦБ, стимулы распространяются на кредиты и облигации.
— Теперь банки могут экономить капитал при финансировании приоритетных проектов устойчивого развития: в зависимости от качества проекта снижение риск-веса составит 10—50%, — подчеркнули в Банке России. Это, как пояснили в регуляторе, призвано повысить привлекательность финансирования важных инфраструктурных и транспортных проектов.
С начала 2025 года состоялись выпуски корпоративных облигаций на сумму 119 млрд рублей.
— Вырученные средства направлены на строительство инфраструктуры и развитие транспорта. До конца 2025 года ожидается размещение еще нескольких зарегистрированных выпусков на сумму до 40 млрд рублей. В результате объем облигаций устойчивого развития, находящихся в обращении, к началу 2026 года может достигнуть 255 млрд рублей, — заключили в регуляторе.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».