Рынок финансирования устойчивого развития может достигнуть 255 млрд рублей к 2026 году

Фото: Динар Фатыхов

Объем рынка финансирования устойчивого развития в России в 2025 году вырос на 27% и к началу 2026 года может достигнуть 255 млрд рублей, следует из данных пресс-службы Банка России.

— Расширен периметр программы риск-ориентированного стимулирующего регулирования на наиболее приоритетные проекты устойчивого развития, — отмечается в сообщении.

По данным ЦБ, стимулы распространяются на кредиты и облигации.

— Теперь банки могут экономить капитал при финансировании приоритетных проектов устойчивого развития: в зависимости от качества проекта снижение риск-веса составит 10—50%, — подчеркнули в Банке России. Это, как пояснили в регуляторе, призвано повысить привлекательность финансирования важных инфраструктурных и транспортных проектов.

С начала 2025 года состоялись выпуски корпоративных облигаций на сумму 119 млрд рублей.

— Вырученные средства направлены на строительство инфраструктуры и развитие транспорта. До конца 2025 года ожидается размещение еще нескольких зарегистрированных выпусков на сумму до 40 млрд рублей. В результате объем облигаций устойчивого развития, находящихся в обращении, к началу 2026 года может достигнуть 255 млрд рублей, — заключили в регуляторе.



Рената Валеева