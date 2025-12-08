Количество каналов в мессенджере МАХ превысило 87 тысяч

За месяц оно увеличилось в шесть раз

Фото: Динар Фатыхов

Национальный мессенджер МАХ сообщил об увеличении числа зарегистрированных каналов. Всего зарегистрировано около 87,7 тыс. каналов, тогда как месяц назад эта цифра составляла примерно 14,6 тыс., то есть количество каналов увеличилось более чем в шесть раз. Число пользователей также выросло: суммарное число подписчиков превышает 28 млн человек.

За прошедшую неделю национальный мессенджер обзавелся первым каналом-миллионником — «Кремль. Новости». Еще одним крупным проектом стал канал «Мир сегодня с Юрием Подолякой», который насчитывает 632 тысячи подписчиков.

Запуск проекта состоялся 14 июля текущего года, причем тестирование проходило поэтапно. Закрытая фаза испытаний продолжалась два месяца, в течение которых в проекте приняли участие более 600 представителей различной тематики. Открытое тестирование началось 17 сентября и предполагает привлечение авторов категории «A+», чьи страницы имеют более 10 тыс. подписчиков в социальных сетях и включены в реестр Роскомнадзора, либо организаций, использующих «Платформу для партнеров».

Ранее «Реальное время» писало, что Минэкологии Татарстана запустило канал в мессенджере MAX.



Ариана Ранцева