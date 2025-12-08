Путин: «Наша задача заключается в сбережении и приумножении нашего народа»

Он указал, что рождаемость в России продолжает снижаться

Фото: Артем Дергунов

Президент России Владимир Путин заявил, что рождаемость в России продолжает снижаться, несмотря на принятые меры в сфере демографического развития.

— Уже принятых мер в сфере демографического развития, видимо, недостаточно. К сожалению, негативная тенденция сохраняется. Рождаемость продолжает снижаться, — констатировал Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Он отметил, что существуют объективные причины, почему ситуация развивается именно так, включая общемировые демографические тенденции, а также очередное наложение негативных демографических ям середины и конца ХХ века, которые сегодня вновь дают о себе знать.

— Безусловно, свое влияние на демографию оказывают и внешние вызовы <...> Наша долгосрочная историческая задача заключается в сбережении и приумножении нашего народа. И несмотря на текущую обстановку, на объективные сложности, мы должны выдерживать этот ориентир, — сказал российский лидер.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

К 1990-м годам, в период распада СССР и тяжелого экономического кризиса, произошла вторая, еще более глубокая «яма». В 1999 году в России родилось всего 1,21 млн детей — это абсолютный минимум за всю послевоенную историю. Это означало, что женщины, которые могли бы рожать в 2020-х годах, сами родились в эти демографически «пустые» годы — и их просто меньше по численности.

Ранее об этих перекосах в общественном поведении и поиске новых подходов в демографической политике говорили на первой межрегиональной конференции «Демография-2025», которая прошла в Казани. В предстоящие годы нас ожидает новый демографический переход, когда рождаемость в стране сокращается, а люди живут дольше. Молодые люди откладывают рождение детей, отдавая приоритет карьерному развитию.

Рената Валеева