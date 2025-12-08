Минтруд Татарстана назвал борьбу с бедностью главной целью на 2026 год

Завершилось открытое онлайн-голосование за ключевые цели и показатели работы министерства

Фото: Артем Дергунов

Завершилось открытое онлайн-голосование за ключевые цели и показатели работы Минтруда Татарстана на 2026 год. Главной задачей назвали борьбу с бедностью, следует из результатов.

Среди предложенных целей лидирующую позицию занял показатель по доле социальных контрактов, заключенных на организацию занятости граждан. Участники голосования в среднем поддержали идею обеспечить долю таких контрактов на уровне не менее 86% от общего числа заключенных контрактов — за этот вариант проголосовали 59,3% респондентов.

На втором месте оказалась реализация комплекса мер социальной поддержки, социального обслуживания, оказания социально-реабилитационных услуг и содействия занятости участникам СВО и членам их семей — 51,8%. На третьем месте — обеспечение граждан, нуждающихся в уходе, соцуслугами, входящими в пакет долговременного ухода до 28 часов в неделю, с охватом не менее 6 тыс. человек — 51%.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Опрошенные могли выбрать несколько вариантов, поэтому суммарное количество процентов превысило 100%. Всего на открытое онлайн-голосование вынесли 15 предложений по ключевым целям и задачам на следующий год.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что, помимо поддержки материнства, необходимо продумать меры поддержки отцовства. «По сути речь идет о том, чтобы мужчины более активно участвовали в семейных заботах, принятии решений о рождении детей и больше времени уделяли их воспитанию», — заявил глава государства.



Рената Валеева