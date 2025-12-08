В турецкой провинции Анталья произошло землетрясение

Сейсмологи сообщили, что магнитуда землетрясения составила почти 5 баллов

Фото: Реальное время

В понедельник в курортной провинции Анталья произошло землетрясение. По данным Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), подземные толчки были зафиксированы в 13:21 по местному времени, сообщают РИА «Новости».

Сейсмологи сообщили, что магнитуда землетрясения составила 4,9. Эпицентр природного явления располагался в районе Серик, а очаг залегал на глубине 28 километров. По информации сейсмологов обсерватории Кандилли, данные несколько отличаются: по их оценкам, магнитуда составила 5,2, а глубина очага достигала 95 километров.



Власти провинции Анталья сообщили, что на данный момент никаких негативных последствий от удара стихии не зафиксировано. Примечательно, что ранее, в ночь на понедельник, в районе Коньяалты уже произошло землетрясение магнитудой 4,3.

Напомним, что в 2023 году от сильного землетрясения в Турции число жертв превысило 50 тысяч человек. Тогда общий ущерб от февральских землетрясений превысил $105 млрд.

Наталья Жирнова