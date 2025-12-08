В Набережных Челнах начали выполнять химиоэмболизацию печени при онкологии

Такой подход позволяет повысить эффективность лечения и при этом минимизировать воздействие на здоровые ткани

Фото: Максим Платонов

Медики из Республиканского клинического онкологического диспансера провели в Челнах мастер-класс по малоинвазивным технологиям, которые могут изменить подход к лечению опухолей печени и органов малого таза. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Татарстана.

Химиоэмболизация представляет собой точечное воздействие на опухоль: химиопрепарат доставляется непосредственно в центр образования, после чего перекрывается сосуд, питающий опухоль. Такой подход позволяет повысить эффективность лечения и при этом минимизировать воздействие на здоровые ткани.

Все процедуры выполняются через один прокол под местной анестезией, что снижает травматичность и ускоряет восстановление. При этом технология будет применяться строго адресно — не каждому пациенту она необходима.

В России в ближайшее время может начаться лечение пациентов с использованием персонализированных мРНК-вакцин от рака. Необходимые документы для получения разрешения поданы в Минздрав России.



Рената Валеева