Новости общества

02:30 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Набережных Челнах начали выполнять химиоэмболизацию печени при онкологии

20:49, 08.12.2025

Такой подход позволяет повысить эффективность лечения и при этом минимизировать воздействие на здоровые ткани

В Набережных Челнах начали выполнять химиоэмболизацию печени при онкологии
Фото: Максим Платонов

Медики из Республиканского клинического онкологического диспансера провели в Челнах мастер-класс по малоинвазивным технологиям, которые могут изменить подход к лечению опухолей печени и органов малого таза. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Татарстана.

Химиоэмболизация представляет собой точечное воздействие на опухоль: химиопрепарат доставляется непосредственно в центр образования, после чего перекрывается сосуд, питающий опухоль. Такой подход позволяет повысить эффективность лечения и при этом минимизировать воздействие на здоровые ткани.

Все процедуры выполняются через один прокол под местной анестезией, что снижает травматичность и ускоряет восстановление. При этом технология будет применяться строго адресно — не каждому пациенту она необходима.

В России в ближайшее время может начаться лечение пациентов с использованием персонализированных мРНК-вакцин от рака. Необходимые документы для получения разрешения поданы в Минздрав России.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

Читайте также