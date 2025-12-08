Эстония второй раз за декабрь проведет учебные полеты истребителей НАТО

Часть этих полетов пройдет на малых высотах, но не ниже 152 метров

Фото: Максим Платонов

На этой неделе, с 8 по 14 декабря, истребители стран-членов НАТО вновь проведут тренировочные полеты в воздушном пространстве Эстонии. Часть этих полетов пройдет на малых высотах, но не ниже 152 метров.

Полеты будут проходить ежедневно с 10.00 до 22.00 по местному времени, при этом также возможно выполнение сверхзвуковых маневров. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на телерадиокомпанию ERR.

Ранее, с 1 по 7 декабря, уже проводились аналогичные учения, а в конце ноября и начале декабря тренировочные полеты проходили с интервалом в несколько дней. Учения получили согласование от местной службы управления гражданской авиацией.



Рената Валеева