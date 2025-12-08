Новости общества

02:27 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Российский Исламский институт получил предостережение от Рособрнадзора

16:11, 08.12.2025

Помимо казанского вуза, предостережение было направлено МГТУ-МАСИ

Российский Исламский институт получил предостережение от Рособрнадзора
Фото: Динар Фатыхов

Исламский институт из Ингушетии оказался в числе российских высших учебных заведений, получивших предостережение от Рособрнадзора. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Помимо этого вуза, предостережение было направлено Московскому гуманитарно-технологическому университету — Московскому архитектурно-строительному институту.

В сообщении Рособрнадзора отмечается, что предостережения объявлены «о недопустимости нарушения обязательных требований и предложено принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования».

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоОбразование Татарстан

Новости партнеров

Читайте также