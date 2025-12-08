Российский Исламский институт получил предостережение от Рособрнадзора

Помимо казанского вуза, предостережение было направлено МГТУ-МАСИ

Фото: Динар Фатыхов

Исламский институт из Ингушетии оказался в числе российских высших учебных заведений, получивших предостережение от Рособрнадзора. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Помимо этого вуза, предостережение было направлено Московскому гуманитарно-технологическому университету — Московскому архитектурно-строительному институту.

В сообщении Рособрнадзора отмечается, что предостережения объявлены «о недопустимости нарушения обязательных требований и предложено принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования».



Рената Валеева