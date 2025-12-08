Ставки по вкладам в топ-20 банков взлетели на всех сроках

Наибольший скачок продемонстрировали трехлетние вклады

За период с 24 октября по 8 декабря средние ставки по вкладам в 20 крупнейших банках России по объему розничных депозитов выросли на сроки от трех месяцев до трех лет. Рост составил от 0,15 до 1,46 процентного пункта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на «Финуслуги».

Наибольший скачок продемонстрировали трехлетние вклады — их средняя ставка достигла 10,88% годовых. По состоянию на 8 декабря средняя ставка по трехмесячным вкладам выросла до 15,38% (+0,15 п. п.), по полугодовым — до 14,73% (+0,20 п. п.), по годовым — до 13,49% (+0,32 п. п.). Вклады на 1,5 года увеличились на 0,82 п. п. и составили 11,71%, двухлетние — на 0,57 п. п., до 11,39%. С начала декабря ставки по исследуемым срокам росли в диапазоне примерно от 0,08 до 0,69 п. п.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В декабре динамика сохранялась: согласно данным «Финуслуг», ставки на вклады продолжали расти в начале месяца, зафиксировав рост по итогам первых чисел декабря в диапазоне аналогичного порядка.

Напомним, в конце ноября средняя максимальная ставка по банковским вкладам в десяти крупнейших российских банках продемонстрировала рост во второй декаде ноября 2025 года, увеличившись на 0,18 процентного пункта (п. п.), до 15,5% годовых. Это первое повышение показателя с начала 2025 года.

Рената Валеева