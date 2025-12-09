Между ставкой и квитанцией: что происходит с доходом вкладчика

Как налог на проценты меняет финансовое поведение россиян

Фото: Максим Платонов

Резкий рост фискальной нагрузки на доходы по банковским вкладам стал для миллионов вкладчиков в России и Татарстане новым вызовом. Как это обстоятельство меняет ежедневные финансовые решения граждан и формирует новые экономические тренды, анализирует в своей статье для «Реального времени» digital-экономист Равиль Ахтямов.

Механизм поведенческого сдвига

В 2025 году жители Татарстана заплатят в бюджет около 7,5 млрд рублей налога на доходы по вкладам, что в 2,6 раза превышает показатели прошлого года. По России ожидается сбор 305 млрд рублей. Эти цифры — прямое свидетельство глубинных изменений в том, как население распоряжается сбережениями.

Основной причиной рекордного роста налога стало уникальное стечение условий 2024 года. Ключевая ставка Банка России в течение года поднималась до 21%, что значительно увеличило доходность по вкладам. Согласно ст. 214.2 НК РФ, необлагаемый лимит рассчитывается от максимальной ключевой ставки, действовавшей в течение всего налогового периода (года). В 2024 году это как раз 21%. Именно поэтому лимит вырос до 210 тыс. рублей (1 млн * 21%).

Ключевая ставка Банка России в течение года поднималась до 21%, что значительно увеличило доходность по вкладам. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Рост налога связан с тем, что высокие ставки одновременно увеличили и доход вкладчиков, и необлагаемый лимит, но у крупных вкладчиков рост дохода его опережал. Данный опыт стал для многих финансовым уроком, продемонстрировавшим, что пассивный доход может стать ощутимым фискальным обязательством.

Налог на доходы по банковским вкладам (2025 г., к уплате за 2024 г.)

Показатель Татарстан Россия Сумма налога 7,5 млрд руб. 305 млрд руб. (прогноз) Рост к прошлому году в 2,6 раза (с 2,9 млрд) почти в три раза (со 111 млрд) Число плательщиков ~70 тыс. чел. данные отсутствуют

Конкретные изменения в моделях поведения

Поведенческая реакция проявляется в трех аспектах. Во-первых, происходит переход от пассивного хранения к активному управлению. Стратегия «найти банк с высокой ставкой и забыть» перестает работать. Вместо этого вкладчики начинают рассчитывать эффективную посленалоговую доходность, что заставляет их сравнивать банковские депозиты с другими инструментами. Это подстегивает спрос на финансовую грамотность — знания об индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС), облигациях и принципах диверсификации становятся практической необходимостью.

Во-вторых, меняется структура сбережений. Финансовые институты, реагируя на запрос клиентов, все чаще предлагают комбинированные продукты, сочетающие элементы вкладов, страхования и инвестиций. Это свидетельствует о структурном сдвиге в предложении на рынке. В-третьих, эти изменения происходят на фоне роста инвестиций в реальный сектор экономики, что указывает на общую активизацию капитала.

Финансовые институты, реагируя на запрос клиентов, все чаще предлагают комбинированные продукты, сочетающие элементы вкладов, страхования и инвестиций. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Инвестиции в основной капитал в Татарстане

Показатель 2024 год (оценка) 2025 год (оценка/прогноз) 2026 год (прогноз) Годовой объем > 1,6 трлн руб. > 1,6 трлн руб. (+3.8%) > 1,7 трлн руб. Объем за первое полугодие 521 млрд руб. 660 млрд руб. —

Глобальный контекст и направления перетока капитала

Мировая практика подтверждает, что налогообложение доходов от капитала является мощным инструментом формирования долгосрочного инвестиционного поведения. В разных странах оно направляло сбережения граждан в целевые сектора: на фондовый рынок в США через льготные пенсионные счета, в долгосрочные страховые продукты в Европе.

В России, где налог пока носит преимущественно фискальный характер, он тем не менее запускает схожие процессы. Наблюдается осторожный, но растущий интерес к альтернативам. При этом массового исхода средств из банков не происходит, что говорит о сохранении базового доверия к системе.

При этом массового исхода средств из банков не происходит, что говорит о сохранении базового доверия к системе. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Объем банковских вкладов населения в Татарстане (на 01.10.2025)

Показатель Сумма Общий объем вкладов > 1,2 трлн руб. Прирост за год +184 млрд руб. Ежемесячный отток (сентябрь 2025) -7,4 млрд руб.

Основными направлениями для перераспределения капитала становятся облигации (благодаря возможности зафиксировать доходность и льготам ИИС) и фондовый рынок, в частности ETF. Недвижимость и золото, в силу своей специфики, остаются инструментами для диверсификации, а не для массового перетока.

Основными направлениями для перераспределения капитала становятся облигации и фондовый рынок. Реальное время / realnoevremya.ru

От стихийной реакции к системным решениям

Стихийное изменение финансового поведения создает запрос на системные меры со стороны государства. Чтобы частные сбережения превратились в «длинные деньги» для экономики, необходимы четкие стимулы. Такими стимулами могли бы стать развитие «длинных» ИИС с градацией льгот в зависимости от срока, введение специальных налоговых режимов для облигаций, финансирующих инфраструктурные проекты, а также создание доступной инфраструктуры доверия — от региональных консультационных центров до усиления защиты прав инвесторов.

Таким образом, налог на проценты стал катализатором, обозначившим конец эпохи исключительно пассивных сбережений. Он инициировал сложный, но необходимый процесс перехода к более активной, осознанной и долгосрочной модели финансового поведения. Для Татарстана, как для региона с высоким уровнем сбережений, этот переход открывает возможности для превращения накоплений в инвестиции, работающие на будущее экономики. Вопрос теперь заключается в том, насколько быстро институциональная среда сможет создать условия для реализации этого потенциала.