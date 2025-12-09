«КОС-Синтез» ушел на новогодние праздники лидером чемпионата страны

Казанцы-ватерполисты закончили год без поражений

Флеш-рояль Игоря Чиркова. Фото: предоставлено СК «КОС-Синтез»

Казанский «КОС-Синтез» сыграл последние официальные матчи в 2025 году, уйдя на отдых перед новогодними праздниками. Двумя победами над астраханским «Динамо-СШОР» казанские ватерполисты укрепили свое лидерство в регулярном чемпионате страны. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

Красивые и эффективные голы

В следующем году Астрахань может отмечать 470-летие присоединения к России. В 2016 году 460-летие этого события праздновали, и один из двух спортивных подарков к юбилею способна преподнести только ватерпольная команда. Плюс «Астраханочка», выступающая в чемпионате страны по гандболу среди женских команд. И завершившиеся сейчас в Казани матчи стали третьей «пробой пера» в дебютном сезоне Евразийской ватерпольной лиги.



Пятничный матч в дерби начался обидно для хозяев. Получить два безответных мяча на старте, это и обидно, и опасно в противостоянии равных по уровню мастерства команд. К счастью для «КОС-Синтеза» гол с пенальти и дубль Эмиля Зиннурова с игры позволил подойти к окончанию периода с равным счетом 3:3. А в концовке зрители увидели шедевр, гол Сергея Лисунова, в котором было великолепно все. Пас Романа Шепелева и бросок в одно касание через себя капитана казанцев. Такой забитый гол относительно редкое явление даже для футбола, что уж говорить о водном поло.

В начале второго тайма другой столб казанской команды Никита Деревянкин забил гол, сравнимый с «детским матом» в шахматах. Деревянкин максимально быстро разыграл «лишнего», отдав пас партнеру по команде, получив ответную передачу и легко забросив. Просто, но эффективно, и также меняет счет на табло, как гол-шедевр от Лисунова.

Сергей Лисунов. предоставлено СК «КОС-Синтез»

Важность мяча Деревянкина возрастает еще и от того, что он был единственным во втором периоде. После результативного стартового периода 4:3 команды восемь минут не радовали зрителей забитыми мячами. В отношении казанцев это можно было объяснить тем, что к тому моменту не отличался никто из трио признанных снайперов — Закиров — Лазарев — Латыпов. И только под конец третьего периода Лазарев забил, сделав счет 6:4. А затем произошел эпизод, на котором стоит остановиться отдельно. Отразив очередной бросок астраханцев, голкипер «КОС-Синтеза» ждал, пока откроется кто-то из партнеров. После чего перед пасом поцеловал мяч, и тот «ответил» взаимностью.

Начав атаку с передачи Чиркова, казанцы потеряли мяч в нападении, после чего астраханцы перешли в контратаку. И сложился эпизод, когда игрок гостей Андрей Балакирев мог переправлять его в пустые ворота, поскольку Чирков покинул их, поплыв на перехват. Итак: ворота пусты, Балакирев готов к броску, но тут мяч вдруг начал в буквальном смысле вырываться из рук, закрутившись.

Такое бывает, в футболе, мини-футболе, для чего существует даже такой народный термин — «горячая картошка». Так и здесь центробежная сила «оживила» мяч, который, вывалившись из рук Балакирева, оказался у Чиркова. Тот отдал пас Лазареву, который не успел вернуться в защиту. И Николай с удобнейшей позиции увеличил счет до 7:4. Глядя на этот эпизод, раздосадованный наставник астраханцев Дмитрий Соколов ударил рукой по ни в чем не повинной стенке бассейна, поскольку счет из потенциальных 6:5 превратился в 7:4.

Константин Киселев. предоставлено СК «КОС-Синтез»

Два хет-трика, два удаления, две победы Казани

У астраханцев нашелся единственный игрок, которому в этот день подчинился игровой снаряд. Это Александр Деревенский, который сократил счет до 7:5. Для Деревенского это был хет-трик, но партнеры по его команде не откликнулись. Наоборот, в стане казанцев нашелся свой бомбардир, и вскоре Лазарев тоже оформил хет-трик, а затем в протоколе отметились голами и остальные снайперы — Закиров и Латыпов, увеличившие счет до 10:6. Тем более что в том промежутке времени случился еще эпизод, когда мяч попал в штангу ворот Чиркова, в момент, когда у казанцев было двойное удаление. Остановить казанский клуб в матче, где им благоволит фортуна, в российском водном поло никто не может. Итоговые 11:7 зафиксировали относительно спокойную победу «КОС-Синтеза» в первом матче противостояния.

Зато вторая игра выдалась огненной. Начать с того, что уже по итогам первого периода два участника матча покинули чашу бассейна. Это второй наставник астраханцев Эрик Хачатурян и голкипер казанцев Чирков. Нежно относящийся к мячу спортсмен что-то высказал арбитру, сделав это без должного уважения, и отправился вслед за ранее удаленным Хачатуряном. Наставник астраханцев Соколов еще в начале первого периода насытил состав команды молодежью, выпустив 20-летних Насанбаева, Солдатова, Яхтина, затем еще и Золотова, и после удаления голкипера его визави Ярощуку пришлось отвечать соответственно, выпустив на игру Даниила Кудрявцева. Счет на тот момент был 4:4.

Уже при Кудрявцеве команды довели счет до следующей равной отметки 7:7, после чего казанцы совершили рывок. Он включил в себя гол почти с нулевого угла в исполнении Арслана Закирова, гол в сольном прорыве Ивана Васильева, проплывшего весь бассейн с мячом, с которым он расстался только для решающего броска. И гол Константина Киселева в пустые ворота — 10:7. Наставник астраханцев заменил вратаря на седьмого полевого, чтобы доиграть период до конца, реализовав искусственное большинство. Но казанцев выручил Кудрявцев. А Киселев успел забросить до сирены на перерыв.

Артем Одинцов. предоставлено СК «КОС-Синтез»

Астраханцы не входили бы в число сильнейших команд страны, если бы не догнали Казань, прежде всего благодаря отличной игре своего голкипера Кирилла Корнеева. Единственный, кто доминировал над ним на протяжении обоих матчей в этом противостоянии, это Николай Лазарев. Забивая на исходе третьего и четвертого периодов, он снова довел количество заброшенных мячей до трех, заработав второй подряд хет-трик и принеся «КОС-Синтезу» вторую победу — 14:12.

Сборную России возглавит Живко Гоцич?

Тем временем сербская пресса опубликовала новость, которая пока не разлетелась по СМИ. Понятно, что основное внимание российских журналистов на тот момент было сосредоточено на двойной отставке наставников московского «Динамо»: Валерия Карпина из футбольного и Алексея Кудашова из хоккейного клубов. Между тем сербское издание Direktno.rs сообщило, что новым наставником сборной России станет еще один бывший динамовец Живко Гоцич. А его партнер по сборным Югославии и Сербии Филип Филипович займет место генерального менеджера сборной России.

Что касается Гоцича, в интернете можно найти его интервью 15-летней давности, не только полное любви к России, но и каких-то провидческих фраз. «Пройдет 3-4 года — и все вернется на круги своя», — говорил Гоцич, имея в виду уровень результатов сборной России применительно к датам интервью в 2010 году. Беседа завершается фразой: «Посмотрим, что приготовила мне судьба…», — и спустя 15 лет это звучит почти провидением.

Егор Ярлыченко (номер 11) и Арслан Закиров (номер 7). предоставлено СК «КОС-Синтез»

Гоцич в период с 2005 по 2007 год играл в составе московского «Динамо-Олимпийский», затем на долгое время его командой стал венгерский «Шольнок», где он играл, а затем тренировал. С недавнего времени Гоцич вернулся на родину, в суперклуб «Нови Београд», но с начала нынешнего сезона пришел в родной «Партизан».



Эта славная команда переживает нелегкие времена, ассоциирующиеся с прозвищем «Партизана» — гробари (гробовщики), и 43-летний Гоцич должен был поспособствовать его возрождению. Или хотя бы остановить «процесс отрицательного роста».



Это вопрос возвращения сборной страны на международные старты — первыми из всех игровых видов спорта. Можно ли связывать с этими слухами свежую информацию о том, что Дмитрий Апанасенко покинул должность спортивного директора по водному поло Федерации водных видов спорта России, которую занимал с января 2025 года, и его заменил Штефан Маркоч? Предполагаемый кандидат на место генменеджера сборной России Филип Филипович был в качестве почетных гостей Суперкубка, когда «КОС-Синтез» переиграл волгоградский «Спартак».

Роман Шепелев. предоставлено СК «КОС-Синтез»

Если произойдет смена тренера, то необходимо сказать, что это будет первый иностранный специалист во главе российской сборной. Ранее россиян тренировали разве что уроженцы ближнего зарубежья, как уроженец Узбекистана Эркин Шагаев и украинец по рождению Андрей Белофастов.