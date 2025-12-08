В ЕК будут убеждать Бельгию согласиться на использование российских активов

Окончательное решение по этому вопросу ожидается на саммите, который состоится 18 декабря

Еврокомиссия (ЕК) продолжит консультации по поиску устойчивых механизмов финансирования для Украины на ближайшие два года. Окончательное решение по этому вопросу ожидается на саммите Европейского союза, который состоится 18 декабря. Об этом заявила представитель ЕК Паула Пиньо на брифинге в Брюсселе, передает РИА «Новости».

— Что касается репарационного кредита, обсуждения будут продолжаться вплоть до заседания Евросовета на следующей неделе, где цель состоит в том, чтобы принять окончательное решение и получить четкий результат для решения проблемы поддержки финансирования Украины в следующем году, — подчеркнула Пиньо, указывая на ключевую задачу предстоящей встречи лидеров ЕС.

Эти заявления прозвучали после того, как в минувшую пятницу, 5 декабря, в Брюсселе безрезультатно завершилась встреча главы Еврокомиссии с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьером Бельгии Бартом де Вевером. Целью встречи было убедить Бельгию дать согласие на использование замороженных в этой стране российских государственных активов для финансирования Киева на предстоящие два года. Отсутствие договоренности по этому вопросу подчеркивает сложности в достижении консенсуса среди стран-членов ЕС.

Параллельно обсуждения начались и на техническом уровне постоянных представителей стран-членов ЕС.

Рената Валеева