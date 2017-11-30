Минобразования России разъяснило регионам, как изучать государственные языки

Общее количество часов изучения татарского для тех, кто его выбрал, может увеличиться

Министерство образования России отправило рекомендации главам российских регионов, разъясняющие особенности изучения родных и государственных языков. Ранее изучение государственных языков вообще не регламентировалось. Кардинально учебные планы не поменяются — принцип добровольности соблюден, но у образовательных учреждений появится возможность увеличить часы татарского языка для желающих. Подробности — в материале «Реального времени».

Регионам разъяснили, как изучать государственные языки

Минобразования России направило главам российских регионов письма, разъясняющие особенности изучения родных и государственных языков в общеобразовательных школах, сообщили сегодня в Министерстве образования и науки России. О получении такого письма Рустамом Миннихановым сообщил накануне глава татарстанского парламента Фарид Мухаметшин.

«Министерством предложены новые возможности для преподавания и изучения государственных языков республик в части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, с обязательным учетом интересов и запросов школьников и их родителей. При этом учебные планы, используемые школами республик, должны обеспечивать возможность изучения государственных языков республик на добровольной основе, тем самым гарантируя право выбора родителей и учащихся», — говорится в сообщении Минобра России.

Разъяснения, которые Минобр направил в регионы, составлены с учетом поручений президента РФ Владимира Путина, данных по итогам заседания Совета при президенте по межнациональным отношениям. «Языки народов России — это тоже неотъемлемая часть самобытной культуры народов России. Изучать эти языки — гарантированное Конституцией право, право добровольное. Заставлять человека изучать язык, который родным для него не является, так же недопустимо, как и снижать уровень преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации», — сказал тогда Путин.

Разъяснения, которые Минобр направил в регионы, составлены с учетом поручений президента РФ Владимира Путина, данных по итогам заседания Совета при президенте по межнациональным отношениям. Фото kremlin.ru



ФГОС без изменений, но к Татарстану прислушались

Как сообщила сегодня пресс-служба Министерства образования и науки России, разъяснения подготовлены на основании принятого еще 31 декабря 2015 года ФГОС основного общего образования Минобрнауки России. Это значит, что никакого нового ФГОС, подготовленного специально для Татарстана, о котором на сессии в Госсовете 8 ноября заявлял Энгель Фаттахов, принято не было.

Но предложения по формированию учебного плана, в котором может быть предусмотрено изучение государственных языков, подготовлено с учетом обращения Рустама Минниханова. Как ранее сообщало «Реальное время», министр образования Татарстана Энгель Фаттахов встречался с Ольгой Васильевой и передал ей вариант плана, подготовленный республикой.

Как сообщил «Реальному времени» председатель Татарского республиканского комитета профсоюза работников народного образования и науки Юрий Прохоров, былого волнения, как в начале второй четверти, среди педагогов татарского языка нет, как и массового сокращения, которого опасались, когда татарский язык сделали добровольным.

— Абсолютное большинство педагогов осталось на местах, сделано все, чтобы их не увольняли. Говорилось о том, что 220 учителей сократят, но сейчас, в связи с тем, что новый план от Минобразования пришел, Госсовет его вчера одобрил, начнут считать по новой, уже с учетом этих обстоятельств, — пояснил Юрий Прохоров.

По словам Прохорова, острого дефицита учителей русского языка тоже нет. В большинстве школ обходятся силами имеющихся педагогов — против увеличения нагрузки они не возражают. Ранее Энгель Фаттахов заявлял, что Татарстану необходимо порядка 220 учителей русского языка и литературы.

Как сообщил Юрий Прохоров, былого волнения, как в начале второй четверти, среди педагогов татарского языка нет, как и массового сокращения. Фото edunion.ru

Сколько часов учить татарский, решат школы

Как же теперь будут изучать татарский язык в школах? Прокурор Илдус Нафиков, докладывая депутатам о решении Минобрнауки, сказал, что «добровольно, в пределах двух часов за счет вариативной части».

Для примера возьмем варианты учебных планов для начальной школы. В учебных заведениях, которые выбрали второй вариант (а таких в Казани, к примеру, набралось 33, эти цифры прозвучали на заседании республиканского учебно-методического объединения), вариативная часть предусматривает 3 часа в неделю. Два из них со второй четверти школы отдали под изучение родного языка и литературы. Для таких школ, вероятно, ничего не изменится, либо оставшийся один час, который сейчас используется для предметов по профилю школы (иностранный язык, математика), отдадут под изучение «татарского государственного».

Третий вариант учебного плана (этот вариант выбрали все школы Набережных Челнов, доложил на пресс-конференции 28 ноября начальник местного управления образования) уже предусматривает 3 часа родного языка и литературы в обязательной части. Вариативная часть сокращена до 0,5—1 часа. Теоретически это время школы тоже смогут использовать для «татарского государственного». Главное — набрать желающих: государственный язык субъекта как родной может изучаться только добровольно.

Как отмечают родители, в школах, выбравших вариант учебного плана №2, где предмет «родной язык» изучается в рамках вариативной части и в количестве 2 часов, татарский выбирают чаще. В школах с третьим вариантом учебного плана охват обучения татарскому языку ниже. По данным Минобрнауки, всего в Татарстане 69% родителей выбрали татарский язык для изучения детьми в качестве родного, 30% — русский и 1% — языки народов Татарстана: чувашский, марийский, иврит и другие.