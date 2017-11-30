Минобразования России разъяснило регионам, как изучать государственные языки
Общее количество часов изучения татарского для тех, кто его выбрал, может увеличиться
Министерство образования России отправило рекомендации главам российских регионов, разъясняющие особенности изучения родных и государственных языков. Ранее изучение государственных языков вообще не регламентировалось. Кардинально учебные планы не поменяются — принцип добровольности соблюден, но у образовательных учреждений появится возможность увеличить часы татарского языка для желающих. Подробности — в материале «Реального времени».
Регионам разъяснили, как изучать государственные языки
Минобразования России направило главам российских регионов письма, разъясняющие особенности изучения родных и государственных языков в общеобразовательных школах, сообщили сегодня в Министерстве образования и науки России. О получении такого письма Рустамом Миннихановым сообщил накануне глава татарстанского парламента Фарид Мухаметшин.
«Министерством предложены новые возможности для преподавания и изучения государственных языков республик в части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, с обязательным учетом интересов и запросов школьников и их родителей. При этом учебные планы, используемые школами республик, должны обеспечивать возможность изучения государственных языков республик на добровольной основе, тем самым гарантируя право выбора родителей и учащихся», — говорится в сообщении Минобра России.
Разъяснения, которые Минобр направил в регионы, составлены с учетом поручений президента РФ Владимира Путина, данных по итогам заседания Совета при президенте по межнациональным отношениям. «Языки народов России — это тоже неотъемлемая часть самобытной культуры народов России. Изучать эти языки — гарантированное Конституцией право, право добровольное. Заставлять человека изучать язык, который родным для него не является, так же недопустимо, как и снижать уровень преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации», — сказал тогда Путин.
ФГОС без изменений, но к Татарстану прислушались
Как сообщила сегодня пресс-служба Министерства образования и науки России, разъяснения подготовлены на основании принятого еще 31 декабря 2015 года ФГОС основного общего образования Минобрнауки России. Это значит, что никакого нового ФГОС, подготовленного специально для Татарстана, о котором на сессии в Госсовете 8 ноября заявлял Энгель Фаттахов, принято не было.
Но предложения по формированию учебного плана, в котором может быть предусмотрено изучение государственных языков, подготовлено с учетом обращения Рустама Минниханова. Как ранее сообщало «Реальное время», министр образования Татарстана Энгель Фаттахов встречался с Ольгой Васильевой и передал ей вариант плана, подготовленный республикой.
Как сообщил «Реальному времени» председатель Татарского республиканского комитета профсоюза работников народного образования и науки Юрий Прохоров, былого волнения, как в начале второй четверти, среди педагогов татарского языка нет, как и массового сокращения, которого опасались, когда татарский язык сделали добровольным.
— Абсолютное большинство педагогов осталось на местах, сделано все, чтобы их не увольняли. Говорилось о том, что 220 учителей сократят, но сейчас, в связи с тем, что новый план от Минобразования пришел, Госсовет его вчера одобрил, начнут считать по новой, уже с учетом этих обстоятельств, — пояснил Юрий Прохоров.
По словам Прохорова, острого дефицита учителей русского языка тоже нет. В большинстве школ обходятся силами имеющихся педагогов — против увеличения нагрузки они не возражают. Ранее Энгель Фаттахов заявлял, что Татарстану необходимо порядка 220 учителей русского языка и литературы.
Сколько часов учить татарский, решат школы
Как же теперь будут изучать татарский язык в школах? Прокурор Илдус Нафиков, докладывая депутатам о решении Минобрнауки, сказал, что «добровольно, в пределах двух часов за счет вариативной части».
Для примера возьмем варианты учебных планов для начальной школы. В учебных заведениях, которые выбрали второй вариант (а таких в Казани, к примеру, набралось 33, эти цифры прозвучали на заседании республиканского учебно-методического объединения), вариативная часть предусматривает 3 часа в неделю. Два из них со второй четверти школы отдали под изучение родного языка и литературы. Для таких школ, вероятно, ничего не изменится, либо оставшийся один час, который сейчас используется для предметов по профилю школы (иностранный язык, математика), отдадут под изучение «татарского государственного».
Третий вариант учебного плана (этот вариант выбрали все школы Набережных Челнов, доложил на пресс-конференции 28 ноября начальник местного управления образования) уже предусматривает 3 часа родного языка и литературы в обязательной части. Вариативная часть сокращена до 0,5—1 часа. Теоретически это время школы тоже смогут использовать для «татарского государственного». Главное — набрать желающих: государственный язык субъекта как родной может изучаться только добровольно.
Как отмечают родители, в школах, выбравших вариант учебного плана №2, где предмет «родной язык» изучается в рамках вариативной части и в количестве 2 часов, татарский выбирают чаще. В школах с третьим вариантом учебного плана охват обучения татарскому языку ниже. По данным Минобрнауки, всего в Татарстане 69% родителей выбрали татарский язык для изучения детьми в качестве родного, 30% — русский и 1% — языки народов Татарстана: чувашский, марийский, иврит и другие.
комментарии
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2. для справки здесь на территории нашего Татарстана, появились:
2.1. славяне (вятичи) в шестом веке по волге до камы;
2.2. булгары с юга в седьмом веке, кстати практически сразу с исламом потеснив марийцев и многих других;
2.3. собственно русские в 9 начале 10 веков собирать дань со своих (вятичей), подмяв заодно булгар, удравших от хазар;
2.4. монголы, которые сделали татар (передовую часть своего войска) в 1223 году, получили по зубам, отомстили в 1236 сровняв Великий булгар с землёй;
3. подымите результаты археологических раскопок, почитайте, надеюсь после этого у Вас пройдёт желание кого то куда то посылать;
4. теперь по существу нашей с вами проблемы ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЯЗЫКОВ:
4.1. в РВ один русский, если Вы что то найдёте на уровне ФЗ, а НЕ ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ!!! хоть что ни будь объясняющее что это такое и как и где его применяют, с ниму шляпу, но вряд ли у Вас получиться что то у нас найтитить, так скажем;
4.2. в нашей РТ у нас два равноправных государственных языка согласно нашей Конституции нашего Татарстана татарский и русский. Не буду Вас утомлять, но тут тот же вопрос, но уже по поиску что такое госязыки в законах РТ и на их стыковку с тем, чего в РФ ..нет см.п.4.1.
5. так вот на чём мы с Вами остановимся?
6. 21 год назад я вот так же очень и очень деликатно пытался объяснить необходимость наполнения работоспособным содержанием наших с Вами законодательств...результат нам с Вами известен..
7. вот у нас Вами есть КАПО, КМПО и так далее, как Вы считаете есть смысл переводить на первый государственный язык РТ то естьт атарский, то есть язык управления ГОСУДАРСТВОМ технологию создания, проектирования там и так далее авиадвигателей, тушек ну и тут и так далее?
8. а нас пытаются командами "иди сюда, стой на месте" научить языку Тукая -почитайте методики, поговорите с нормальными,а не научного коммунизма преподавателями..
9.Ну не хочет женщина на бытовом уровне говорить со своим ребёнком на татарском, не хочет и всё, хочет на родном ей и её ребёнку и для неё совершенно справедливо считать, что ей и её ребёнку, чтоб тарахтеть по душам, изучать его НЕ НАДО, ей и родного хватает, ну и что Вы сделаете? сошлёте её? А не хочет, потому что и так мучается по жизни со своими проблемами;
10. А техпроцессом кого то куда то отправлять мы ж с Вами вопроса не решим;
11. можно конечно отойти от проблем преподавания и познания языков и перейти к вопросам есть ли сейчас хотелки то ли по воссозданию Казанского ханства (Основатель Улу-Мухаммед, которого изгнали из Сарая) которое продолжило торговлю рабами, (учреждённую кстати монголами) с 1438 по 1552, то есть 114 лет, тот ли ещё хотелки по чему то, нам не ведомому и следовательно, не понятному..? Ну и что это нам с Вами даст? Что потрепавшись про эту белиберду, мы крепче спать будем?
12. всё таки нашему руководству и нам надо осознать, что языки это средство общения, сближения людей и к их изучению надо подходить душевно, так скажем... Путин как то сказал не говорите за народ, народ и без нас знает, что было и что не было...хватило у мужика мужества заткнуть рот любителю повыступать от имени народа, вот так и тут ведь учат то детей, мы с Вами учим своё будущее, Вы что, хотите что б ваши дети жили в казарме?
13. я в своё время проходил это, и желания, даже если бы мне вернули тот возраст, у менч не появляется, и Вам не советую, как вспоминаешь этот коридор через весь барак,.. как это у Тютчева, кстати татарина "а может быть любовью?"
А татары могут изучать родной при желании.
Вы примерьте на себя, если бы Вас заставляли изучать неродной язык.
2. назвал бы Вас родной, но Ваш мужик, потому что такие самостоятельные одинокими не бывают, Вам, женщинам, на которых сошёлся клином белый свет, ОБЯЗАТЕЛЬНО кого то надо опекать, Вы же мамы, или будущие мамы, БИК ЗУР РАХМАТ!!!
3. не надо миленькая удивляться, ВЫ УМНИЦА!!! это надо же так нас похвалить и даже слишком, что мы русские, рискуя будущим своих детей, да и своим это каково моё тут читать) за несколько!!! месяцев СДЕЛАЛИ ТО, что руководство Татарстана (почти сплошь Вашей титульной национальности) было не в состоянии сделать за 25 (ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ ЛЕТ!!!), то есть ОБРАТИЛИ ВНИМАНИЕ ВСЕХ, в том числе и ПВВ, на то, наш первый государственный язык (татарский) НАШЕГО С ВАМИ, МИЛЕНЬКАЯ, Татарстана ГИБНЕТ!! , ну а с ним вместе до кучи и русский;
4. и не только обратили внимание, но и заставили принять меры власть придержащих (Госсовет разродился с третьего раза, да и то как то ..);
5. справка о родах: иногда, чтобы спасти и маму и ребёнка делают кесарево сечение. Слишком продвинутым не надо ЗА МЕНЯ что то додумывать, если бы было надо, то было бы НАПИСАНО И ПОДПИСАНО, я трус, поэтому врать не люблю и не хочу, даже во имя чего то там..
6. так что спасибо, ещё раз БИК ЗУР РАХМАТ;
7. понятно, что язык лучше изучать вдвоём, но Вы то заняты спасением другого мужика, а может у Вас есть такая же решительная, как Вы, подружка, которая стала бы сама изучать, ну и мне содействовать в изучении её родного языка? Тем более, что Наш Минтимер Шарипович правильно на 100% сказал надо заинтересовать в изучении татарского;
8. вот и я стал бы изучать. Ей богу, в которого не верю..
9. преклоняюсь перед Вами! Есть же такие решительный, смелые и НЕПРЕДСКАЗУЕМЫЕ, как погода в Беринговом море ЖЕНЩИНЫ. Спасибо Вашим родителям..простите что так мало о Вас..РВ ругаться будет..
2. вот Вам серьёзно пишут, а Вы не верите. Прожевать то прожую, в 80 пришлось повыживать, но это не значит, что можно смирится с тем, что:
2.1. одно говорят:
2.1.1. с трибуны;
2.1.2. за за закрытой дверью;
2.2. другое пишут;
2.3. третье делают;
3. Вы ради интереса подняли данные, сколько истрачено бюджетных средств на это обучение за 25 лет?
4. а где результат? сравните с расходами на репетиторов;
5. Вы наши татарские законы о гос языках читали? почитайте, а потом ответьте не мне, а себе на вопрос: применяя их можно управлять нашей с Вами государством - республикой Татарстан?
6. в суде дело по дольщикам, по одному дольщику, применяя наш с Вами татарский ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК можно выиграть? Ну это моё, серого и недалёкого человека, так сказать, понимание государственности языка;
7. вот собственно и всё, а Вам серьёзно писали, мне нравятся люди имеющее СОБСТВЕННОЕ мнение, правильно оно или нет, не мне судить, а вот за решимость в отстаивании своего мнения большое спасибо родителям, которые Вас такой воспитали..
2.2. булгары с юга в седьмом веке, кстати практически сразу с исламом потеснив марийцев и многих других;
2.3. собственно русские в 9 начале 10 веков собирать дань со своих (вятичей), подмяв заодно булгар, удравших от хазар;
Вятичи-это древний угро-финский народ, пришедший в бассейне реки Вятка примерно 10 000 лет назад (мезолитические стоянки Сушинская-1,2; Ново-Буретское поселение, Бережковская). Вятичи сохраняли свой язык до 11 века, т.е. до того момента, пока не приняли христианство. Принятие православия привело вятичей к ассимиляции, так как язык православия-это русский.
Таким же примерно образом десятки угро-финских народов (чудь, меря, поморы и др.) были ассимилированы. Сейчас 75% русских-это ассимилированные угро-финны.
Первые славяне ( фракийцы, принявшие православие от греков-византийцев) появились во второй половине 9 века на территории южной Болгарии в районах, граничащих с Грецией (город Салоники и др.). Именно братья Кирилл и Мефодий, приняв православную веру около 850г. и стали первыми православными-негреками. В течении 100-150 лет православие приняли все фракийские племена, жившие на территории Болгарии, Сербии,Венгрии, Чехии, Словакии, Польши, Украины и Белоруссии. На территорию Киевского Каганата православные фракийцы проникли с территории современной Словакии. Предположительно этот народ назывался «поляне». В 980 году киевский каган провозгласил православное христианство официальной религией государства. Начался процесс христианизации всех народов, живших на территории каганата (это были угро-финские племена, жившие в лесной части) и тюркские племена печенегов , живших в степной части каганата.
Чему ассимилироваться? У них всех была общая основа языка.
Неужели в это реально кто-то верит?
Среди нетатар таких точно нет. Среди татар - реально - меньше 10%. Ну, допустим, в глухих деревнях и городках - 70%.
Остальное - махинации.