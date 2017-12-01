Ноябрьская потребительская корзина: мясо подешевело, помидоры подорожали

Овощи бьют по кошельку: окончание осени ведет к повышению цен на продукты

Фото: Максим Платонов

Рынок сдался под гнетом холодов: стоимость ноябрьской продуктовой корзины поползла вверх, главным виновником роста стали овощи, привезенные из других стран. Также начало дорожать молоко, а вот мясо, напротив, дешевеет. Что и где покупать в преддверии зимы — в исследовании аналитической службы «Реального времени».

Продуктовые сети: стабильность и малозаметный рост

Окончание осени, судя по всему, ознаменовало собой и окончание «сезона низких цен». Напомним, два первых осенних месяца потребительская корзина в продуктовых сетях Казани дешевела — в основном благодаря овощам. Если же говорить про конкретные сети, то наиболее значительное снижение цены тогда происходило в «Бахетле», за которым следовал «Магнит». «Пятерочка» и «Эдельвейс» снижали цены менее значительно.

Однако ноябрь перевернул ситуацию. Стоимость товаров за месяц повысилась сразу во всех анализируемых сетях. Самое значительное повышение произошло в «Пятерочке» — на 5,6% (почти на 300 рублей). За ней следует «Бахетле» с 5,2% роста (примерно те же 300 рублей). В «Эдельвейсе» продукты подорожали на 3,8% (около 200 рублей), а в «Магните» — на 3,1% (150 рублей). В среднем же корзина в казанских сетях подорожала на 4,5%. Расстановка лидеров по дешевизне, впрочем, не изменилась, что бывает достаточно редко.

Как можно увидеть из графика, значительных колебаний за это время не происходило. Период наиболее низких цен пришелся на 23—25 октября. После этого цены медленно, но верно росли.

Овощи и фрукты тянут расходы вверх



Довольно значительный рост стоимости корзины, вероятнее всего, обусловлен не взрывным ростом инфляции, а фактором сезонности. К такому выводу можно прийти, если внимательно приглядеться к изменению цен на конкретные позиции.

Единственная категория продуктов, которая ощутимо подорожала, — овощи. Они поднялись в цене на 17%, безоговорочным лидером здесь оказался болгарский перец, подорожавший почти в 3 раза: с 70 до 200 рублей. Подорожали также помидоры, но не так заметно — на 10%. На столько же вырос в цене картофель. Рост на 9% продемонстрировал, кроме того, укроп. Свекла и лук подорожали на 3—4%.

В то же время определенные категории овощей подешевели, но из-за более низкой изначальной стоимости их «вклад» в удешевление корзины оказался незначительным. В частности, сразу на четверть подешевели огурцы, которые в прошлом месяце показали двукратный рост (динамика ноября — со 135 до 103 рублей), на 11% подешевела капуста. Неравномерна и разбивка цен на фрукты. В целом категория упала в цене за месяц на 2%, однако это видимое спокойствие объясняется снижением стоимости апельсинов на 22%, а также незначительным — лимонов. При этом яблоки выросли в цене на 15%, бананы — на 18%, незначительно подорожали и груши.

На 11% подешевела капуста. Фото Олега Тихонова

Мясо снова дешевеет, а молоко становится менее доступным

Можно, кроме того, отметить рост сразу всей категории сладостей. При общем повышении ценника на 10% печенье выросло в цене на 15%, шоколад — на 9%, сахар — на 6%.

Менее однозначна ситуация с молоком и молочными продуктами. При том что категория номинально за месяц практически не изменилась, отдельные продукты подорожали серьезно. Само молоко, к примеру, стало дороже на 12%, сметана — на 11%. На 5% подорожал также творог. В то же время подешевели сливочное масло (на 5%) и сыр (на 3%).

Интересно при этом отметить, что рыба и мясо — по сути, взаимозаменяющие категории — демонстрируют разную динамику. Если минтай за месяц подорожал на 11%, а цена сельди осталась прежней, то свинина и курица дешевеют второй месяц подряд — на 11% и 7% соответственно. Неизменна лишь стоимость говядины.

Существенных изменений по другим видам продуктов не произошло. Исключением стали гречка (минус 16%), мука (минус 5%), растительное масло (минус 8%), лавровый лист (минус 7%). Максимальное удорожание в остальных категориях продуктов у маргарина — на 4%.

Наименование товара / Средняя цена по магазинам за кг. 26.11.2017 23.10.2017 Изменение за месяц 1. Хлебные продукты 796,96 828,24 -4% Фасоль 205,13 205,13 0% Горох 60,22 60,50 0% Мука 36,83 38,61 -5% Рис 131,81 132,38 0% Гречка 146,19 173,94 -16% Батон 76,06 76,00 0% Хлеб Сельский 45,81 45,81 0% Макароны 94,92 95,89 -1% 2. Картофель 17,53 15,95 10% 3. Овощи и бахчевые 919,83 786,78 17% Капуста свежая (качан) 9,58 10,78 -11% Купаста квашенная 110,76 110,48 0% Огурцы свежие 102,71 134,90 -24% Помидоры свежие 113,96 104,03 10% Свекла 17,68 16,93 4% Морковь (мытая) 29,68 29,55 0% Лук репчатый 17,49 16,91 3% Укроп 321,71 293,95 9% Болгарский перец 196,27 69,27 183% 4. Фрукты свежие 415,20 422,19 -2% Яблоки 69,56 60,56 15% Апельсины 74,66 95,53 -22% Лимоны 93,76 99,91 -6% Бананы 58,03 49,23 18% Груши Конференц 119,19 116,96 2% 5. Сахар и кондитерские изделия 1033,73 939,36 10% Сахар 40,98 38,63 6% Конфеты (шоколад) 773,33 709,44 9% Печенье 219,42 191,29 15% 6. Мясопродукты 877,07 924,49 -5% Говядина 450,53 450,53 0% Свинина 327,32 367,28 -11% Курица 99,21 106,68 -7% 7. Рыбопродукты 477,83 465,95 3% Минтай свежеморож. 146,68 131,86 11% Сельдь (пресервы) 331,15 334,09 -1% 8. Молоко и молокопродукты 1266,44 1269,71 0% Молоко 2,5% 44,67 39,71 12% Сметана 20% 172,51 155,00 11% Масло сливочное 72,5% 467,71 492,29 -5% Творог обезж 220,62 210,15 5% Сыр 360,94 372,56 -3% 9. Яйца 1 кат. 10 шт 45,75 45,18 1% 10. Масло растительн., маргарин и др.жиры 206,35 210,42 -2% Маргарин 112,13 108,17 4% Масло растительное 94,23 102,25 -8% 11. Прочие продукты 11864,72 12419,17 -4% Соль (мелкая) 8,75 8,75 0% Чай 825,97 820,42 1% Лавровый лист 7920,00 8480,00 -7% Перец черный молотый или горошком 3110,00 3110,00 0%

В «Магнит» за фруктами, в «Бахетле» за сыром

Самая недорогая из исследуемых сетей — «Магнит» — может предложить своим покупателям сразу 17 видов самых дешевых продуктов. Основная категория из них — это фрукты: здесь можно выгодно купить яблоки, лимоны, бананы и груши. Также в «Магните» недорогие фасоль, батоны, макароны, картофель, огурцы, морковь, шоколад, говядина, минтай, молоко, растительное масло, чай и соль, черный перец. Самые дорогие продукты здесь — капуста, свекла, морковь, укроп, свинина и курица, а также сливочное масло.

Во второй по доступности сети — «Эдельвейсе» — предлагаются 13 дешевых товаров. Какой-то одной категории, за которой следовало бы ходить именно сюда, здесь нет. Недорого тут можно купить муку, два вида хлеба, макароны, квашеную капусту, свеклу и морковь, укроп, апельсины, курицу и сельдь, сметану, сливочное масло. При этом в целом здесь дорогие бакалея (фасоль, горох, рис, гречка), фрукты (яблоки, лимоны, бананы), а также сахар, сыр, яйца, маргарин, растительное масло и соль.

«Пятерочка», третья по дешевизне сеть, может предложить своим покупателям дешевую бакалею (горох, муку, рис и гречку), овощи (свежую капусту, огурцы и помидоры, а также болгарский перец), фрукты (апельсины и бананы), печенье, творог, яйца, соль, лавровый лист. Дорого стоят тут оба вида хлеба, макароны, картофель, квашеная капуста, морковь, груши, шоколад, рыба, а также молоко.

Наконец, самый дорогой магазин — «Бахетле» — также может предложить покупателям несколько видов дешевых продуктов. Это сахар, свинина, сыр, яйца и маргарин. А вот дорогие здесь мука и рис, свежая капуста и помидоры, лук и болгарский перец, апельсины и бананы, печенье и говядина, сельдь и сметана, творог и растительное масло, чай, лавровый лист и черный перец.

Бахетле Эдельвейс Пятерочка Магнит Вид статьи Вид товара Цена кг Цена кг Цена кг Цена кг Хлебные продукты (хлеб и макаронные изделия в пересчете на муку, мука, крупы, бобовые) — всего в т.ч.: Бобовые, в т.ч.: Фасоль 201,3 216,8 215,0 187,5 Горох 62,4 72,4 43,8 62,4 Мука пшеничная 40,0 35,0 35,0 37,5 Рис 162,8 162,3 97,5 104,8 другие крупы (кроме риса) в т.ч.: Крупа гречневая 167,5 187,3 97,5 132,5 Хлеб пшеничный, в т.ч.: Хлеб пшеничный «Батон нарезной» 78,0 72,0 82,0 72,3 Хлеб ржаной в т.ч.: Хлеб ржаной «Сельский» 46,6 43,1 49,1 44,5 Макаронные изделия, в т.ч.: Макароны 97,8 86,6 100,0 95,3 Картофель Картофель 16,9 16,5 20,9 15,8 Овощи и бахчевые — всего в т.ч.: Капуста свежая и квашеная, в т.ч.: Капуста свежая (кочан) 10,5 8,9 8,1 10,8 Капуста квашеная 178,0 64,9 125,8 74,3 Огурцы и помидоры свежие и соленые, в т.ч.: Огурцы свежие и соленые (см. только свежие) 101,9 130,0 89,1 89,9 Помидоры свежие и соленые (см. только свежие) 136,9 119,0 99,9 100,1 Столовые корнеплоды, в т.ч.: Свекла 14,0 12,9 19,9 23,9 Морковь 29,9 19,9 33,9 35,0 Лук репчатый 22,9 16,0 15,9 15,2 Прочие овощи, в т.ч.: Укроп 299,9 180,0 329,0 478,0 Болгарский перец 219,9 196,3 179,0 189,9 Фрукты свежие Яблоки (самые дешевые) 64,9 80,0 69,9 63,5 Апельсины 84,9 69,0 69,9 74,9 Лимоны 99,9 109,0 99,9 66,3 Бананы 64,9 65,9 50,6 50,7 Груши «Конференц» 119,9 120,0 125,0 111,9 Сахар и кондитерские изделия (в пересчете на сахар), всего в т.ч.: Сахар 35,9 43,9 41,5 42,6 Конфеты 773,3 776,7 833,3 710,0 Печенье 240,2 218,8 196,4 222,3 Мясопродукты всего, в т.ч.: Говядина 534,0 425,6 450,5 392,0 Свинина 309,9 329,4 327,3 342,7 Мясо птицы 99,9 96,0 99,0 102,0 Рыбопродукты всего, в т.ч.: Рыба свежая 144,0 144,9 184,0 113,8 Сельдь 411,8 263,0 294,7 355,0 Молоко и молокопродукты (в пересчете на молоко), всего в т.ч.: Молоко, кефир, в т.ч.: Молоко, кефир (см. только молоко) 45,6 44,9 49,6 38,6 Сметана 199,6 157,0 169,2 164,2 Масло животное (сливочное) 466,7 433,1 471,7 499,4 Творог 252,0 208,9 206,0 215,6 Сыр 299,9 440,0 389,0 314,9 Яйца Яйца 4,4 4,8 4,4 4,7 Масло растительное, маргарин и другие жиры, всего в т.ч.: Маргарин и другие жиры, в т.ч.: Маргарин, и другие жиры (см. только маргарин) 90,0 124,5 114,5 119,5 Масло растительное 109,0 109,0 79,9 79,0 Прочие продукты, всего в т.ч.: Соль 8,9 9,9 8,1 8,1 Чай 935,0 860,0 755,6 753,3 Специи, в т.ч.: Лавровый лист 9800,0 6900,0 5800,0 9180,0 Черный перец 3685,0 2995,0 3110,0 2650,0

Майонез без колбасы

Что касается товаров из «дополнительной корзины», которые не входят в «классический» список продуктов от Росстата, но довольно часто покупаются жителями страны, то тут существенных изменений, за редкими исключениями, за прошедший месяц не произошло.

Наибольшее подорожание было зафиксировано на газированные напитки и колбасу. При этом газировка подорожала сразу в двух магазинах — «Пятерочке» и «Магните», причем значительно — на 69% и 71% соответственно. В «Бахетле» цена на газированные напитки поднялась лишь на 12%, а в «Эдельвейсе» даже опустилась на 7%. Вареная колбаса подешевела в «Бахетле» на 7%, в «Эдельвейсе» — на треть. В целом по сетям колбаса значительно подорожала, что объясняется ростом в 2,5 раза в «Магните» и на 2/3 — в «Пятерочке». Дешевле всего колбаса теперь стоит в «Эдельвейсе».

Помимо этого довольно сильно изменилась цена майонеза, но уже в другую сторону: этот продукт подешевел на 15%. Снижение обусловлено падением цены в «Эдельвейсе» на 28% и в «Магните» — на 36%. При этом в «Бахетле» и «Пятерочке» стоимость не изменилась, а самый дешевый майонез сейчас — в «Эдельвейсе».

Дополнительная потребительская корзина, ноябрь 2017 года

п/п Товар/цена в магазине Бэхетле Эдельвейс Пятерочка Магнит Дата 21.11.2017 21.11.2017 21.11.2017 21.11.2017 1.1. Напиток газированный (Пепси/Кола 1,5 л.) 74,90 64,95 99,90 93,90 1.2. Вода питьевая негазированная («Раифский источник», 1,5 л) 19,90 19,55 20,90 21,40 1.3. Нектар/Сок 1 литр («Добрый» Апельсин) 69,90 66,95 79,90 58,00 1.4. Кофе растворимый (Nescafe Gold, 150 г) 399,00 269,95 375,00 399,00 1.5. Водка (Русский стандарт Original 0,5 л.) 599,00 579,70 609,00 520,00 1.6. Пиво (Светлое «Козел», 0,5л.) 61,20 58,95 66,90 55,00 1.7. Шампанское / игристое вино полусладкое 0,75 л. (Абрау Дюрсо или Ламбруско) 522,70 389,30 349,00 399,00 2.1. Майонез (Махеевъ Провансаль с лим сок 67% 380 г) 69,00 44,95 68,60 39,90