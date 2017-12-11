Как банки-малыши соревнуются с Грефом и Костиным за право стать гарантом для бизнеса

Обзор рынка банковских гарантий за 9 месяцев 2017 года

В третьем квартале 2017 года Сбербанк увеличил долю предоставленных бизнесу банковских гарантий на 40%, ВТБ — на 28%, а «Газпромбанк» — на 56%. Первые два банка выдали поручений более чем на триллион рублей каждый, а татарстанский «Ак Барс» на этом рынке вошел в двадцатку лидеров по стране. Ситуацию изучала аналитическая служба «Реального времени».

3 триллиона на троих

За 9 месяцев 2017 года три крупнейших по активам российских банка вместе выдали банковских гарантий без малого на 3 трлн рублей. Как и раньше, лидером на этом рынке остается Сбербанк, который предоставил принципалам 1,46 трлн рублей. Немногим меньше (1,08 трлн) выдал ВТБ. Размер гарантий, предоставленных «Газпромбанком», составил 403,3 млрд рублей.

Дальше в рэнкинге объемы гарантий не привязаны к размерам самих финансовых организаций: многие банки-тяжеловесы стоят ниже своих менее крупных конкурентов. К примеру, «Юникредит Банк» (12-й по активам на 1 октября) по размеру выданных обеспечений оказался на пятом месте в стране; «Росбанк» (13-й по активам) — на шестом месте, а «Всероссийский банк развития регионов» (ВБРР), принадлежащий «Роснефти», обошел розничное подразделение ВТБ. В течение года ВБРР предоставлял гарантии под контракты Минобрнауки РФ, «Росатома», Департамента строительства Москвы и др. Татарстанский «Ак Барс» Банк вошел в топ-20 по стране, предоставив бизнесу гарантий на 48,16 млрд рублей.

В динамике по сравнению с результатами за 6 месяцев 2017 года банки — как частные, так и государственные — показали разные результаты. У Сбербанка рост превысил 40%, у ВТБ — 28%, а «Газпромбанк» вырос почти на 56%. Разная картина и по организациям без госучастия. Например, «Совкомбанк» увеличил объем выданных гарантий на 57%, «Абсолют Банк» — на 63%, банк «Восточный» — на 33,5%.

В отдельных случаях относительно мелким региональным банкам удается прочно закрепиться на рынке тендерных гарантий. У некоторых организаций доля таких гарантий в общем портфеле может достигать 60—70%, а порой достигает 100%.

Так, у «Курскпромбанка» (замыкает первую сотню банков по активам) доля тендерных гарантий достигает почти 88%; у «Банка Казани» (188-е место) — 83,5%; у саратовского «НВК Банка» (198-й по активам) — 77,5%. Доля тендерных гарантий в портфеле костромского банка «СКИБ» (204-е место) составляет 93,5%, а банк «Итуруп» из Сахалинской области (258-е место) предоставлял исключительно такие гарантии. Их доля в его портфеле — 100%.

Гаранты в Татарстане

Среди татарстанских банков вторым (после «Ак Барса») по объему выданных гарантий в январе-сентябре стал «Банк Казани». Он предоставил их более чем на 4,1 млрд рублей. Следом за ним в рэнкинге идут «Акибанк» (3,26 млрд рублей) и «Татсоцбанк» (1,53 млрд рублей). У всех остальных, даже крупных банков, объемы не дотягивают до 1 млрд рублей.

Оставят немногих

Доля гарантий, которые были предоставлены под исполнение госконтрактов, в целом по рынку невелика. Наибольший удельный вес таких гарантий — у Сбербанка: 14% в общем портфеле. В портфеле ВТБ обеспечения, выданные участникам госзаказа, составляют 6,8%, у «Бинбанка» — 6%. С господрядчиками плотно работает и банк «Восточный», в его портфеле объем таких гарантий достигает 4%.

Впрочем, в перспективе расстановка сил в этом сегменте может поменяться. Как уже писало «Реальное время», в правительстве РФ обсуждаются новые правила для банков, работающих с гарантиями по 44-ФЗ. Речь идет о дополнительных требованиях к размеру собственного капитала (предлагается норма не менее 1 млрд рублей). Кроме того, согласно проекту постановления правительства, те, кто хочет остаться на этом рынке, должны будут иметь положительные рейтинги от аккредитованных агентств — АКРА или «Эксперт РА».

По состоянию на 7 ноября, необходимые рейтинги от указанных агентств имели только 98 кредитных организаций. А требования в части собственного капитала отсекают от рынка почти половину банков. Многие участники рынка, опрошенные «Реальным временем», заявляли, что предложенные правительством требования — это очередной удар по конкуренции. Представители других банков надеялись, что все же смогут подстроиться под новые правила, если они вступят в силу.