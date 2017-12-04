Тур зарождающихся вопросов: зачем ЦСКА помощь судей, а «Краснодару» Слуцкий?

Обзор самых интересных событий 19-го тура РФПЛ

Чемпионат России по футболу близится к большому зимнему перерыву. Но это не значит, что у команд уже отпускное настроение и они забыли про эмоции, результат и игру. О самых интересных событиях прошедшего 19-го тура РФПЛ — в материале «Реального времени».

ЦСКА 6—0 «Тосно»: когда помощь судьи — совсем лишнее

Московские армейцы после не слишком удачной серии выдали сумасшедший спурт под конец первой части чемпионата. Подопечные Гончаренко после поражения от «Арсенала» и ничьей с «Локомотивом» выиграли уже третий матч кряду с общим счетом 11:2. Одну из главных ролей в этом преображении, как всегда, играет Акинфеев, который повторил рекорд Овчинникова по сухим матчам за год. Встреча с «Тосно» стал для вратаря ЦСКА 20-й проведенной на ноль из 30 в 2017 году.

Но самый «хайповый» игрок этого отрезка в составе армейцев, безусловно, Понтус Вернблум. В самый сложный для команды момент Гончаренко решил последовать примеру своего предшественника Слуцкого и выдвинул шведского опорника на место форварда. Вернблум уже давно славится своими атакующими способностями, но на пять голов в последних шести матчах явно не рассчитывали даже самые отъявленные фаны команды. Не остался швед в стороне и в игре с «Тосно», вновь выйдя в «старте» на позиции нападающего.

Впрочем, Вернблум приносит пользу команде не только своими голами, но и иными полезными действиями. Вот и разгром «Тосно» начался с пенальти, заработанного шведом. Витиньо был точен, как и спустя 15 минут с повторного 11-метрового удара. На перерыв команды ушли с преимуществом армейцев в три мяча, и второй тайм превратился в формальность. Однако и там «тосненцы» успели развалиться, пропустив еще «трешку».

«Тосно», кажется, немного повело в сторону. Это уже второе крупное поражение команды Парфенова за последние три тура. До этого был разгром в Питере от «Зенита» (0:5), что также стало серьезным ударом по самолюбию команды. Тогда многие списали это на «дружбу» географических соседей, но, по всей видимости, коллектив Парфенова на данном этапе не способен играть на равных с более сильными соперниками.

«Краснодар» 3—2 «Ахмат»: а нужно ли менять Шалимова на Слуцкого?

Последние месяцы у руля команды даются Шалимову очень тяжело. Был даже отрезок, когда «Краснодар» проиграл пять матчей кряду, затем дела немного поправились, однако безоговорочное поражение от «Спартака» вновь дало почву для разговоров о скором увольнении тренера. Шалимов с прессом пока справляется и, одержав две победы подряд, вернул доверие к своей работе. Особенно хорошим получился матч с «Ахматом», где его команда показала характер. После этой игры невольно задумываешься: а нужен ли вообще Слуцкий в «Краснодаре»?

Этот матч стал украшением тура. Фото fckrasnodar.ru

Вопрос, скорее, риторический, возникавший совсем недавно и у нынешних соперников краснодарцев. «Ахмат» долго возился с Кононовым, не последним для «Краснодара» человеком, но в итоге все-таки решился на расставание со специалистом. На его место заступил бывший тренер юношеской сборной России Михаил Галактионов, выдавший серию из трех матчей без поражений. Как долго продлится это сотрудничество, сказать пока сложно, но перспективы у проекта вполне достойные. Тем более что состав у грозненцев самый что ни на есть подходящий, в том числе по возрастному «цензу» для Галактионова.

Сам матч стал украшением тура. Первый тайм прошел под диктовку «Ахмата», сумевшего оформить два гола в ворота Андрея Синицына. Причем оба они были забиты со стандартов, что еще раз подтверждает квалификацию нынешнего тренера грозненцев. Однако после этого на поле была только одна команда — «Краснодар». Вначале хозяева отыграли один мяч — это Смолов умело завершил красивую комбинацию, а потом лишь Гудиев спас «Ахмат» после удара Гранквиста с пенальти. Но швед все равно стал злым гением для грозненцев, начав атаку, голевую точку в которой поставил Мамаев. Развязка наступила в добавленное арбитром время, когда Жоазиньо ворвался в штрафную и положил мяч в дальний угол — 3:2!

«Уфа» 3—0 «Амкар»: первая крупная победа уфимцев в истории выступлений в РФПЛ

История «Уфы» и Сергея Семака идеально отражает суть пословицы «терпенье и труд все перетрут». Вспомните, сколько было недовольных игрой уфимского коллектива, когда Сергей Богданович только-только возглавил команду? Злопыхатели продолжали подливать масла в огонь и в этом сезоне, ведь «Уфа» никак не могла найти свою игру на старте чемпионата. Но сейчас команда Семака уже первая сразу после еврокубковой пятерки РФПЛ. Ну и где эти вечные нытики, смотрящие исключительно на результат?

В очередном туре под горячую руку уфимцам попал крепкий «Амкар». Фото fc-amkar.org

И посмотрите, как красиво уфимцы расправляются со своими соперниками. В очередном туре под горячую руку им попал крепкий «Амкар». Удивительно, но пермяки в этом сезоне хоть и идут в непосредственной близости от зоны вылета, но при этом почти не пропускают, а их вратарь Нигматуллин, кажется, уже становится «следующим Селиховым». И именно в ворота «Амкара» хозяева поля забивают трижды, сохраняют свои в неприкосновенности и оформляют первую в истории своего выступления в Премьер-лиге разгромную победу.

Героем встречи стал Сильвестр Игбоун, который превратился в настоящего лидера уфимской команды. Вначале он завершил комбинацию с подачей в штрафную Йокича, а после оставил не у дел Нигматуллина, опрометчиво выскочившего на перехват. Точку в матче поставил Обляков, отлично разобравшийся с соперниками во вратарской площади «Амкара».

«Арсенал» 0—1 «Спартак»: победа имени Глушакова

В нашей лиге есть несколько прописных истин, одна из которых гласит: нельзя упускать из виду Глушакова, особенно когда «Спартаку» надо срочно забить. В прошлом сезоне это соперников не спасало, Денис все равно продолжал забивать и отдавать важнейшие голевые передачи своим партнерам. На старте нынешнего чемпионата дела у полузащитника «красно-белых» шли из рук вон плохо. Существенным образом на этом сказались контрактные баталии, а также ранний выход из отпуска — Денис попросту не успел отойти от изматывающего прошлого сезона. Сейчас капитан «Спартака» находится в идеальном состоянии и вновь приносит победы своими голами.

Судьбу абсолютно равного по созданным опасным ситуациям матча решил в итоге один гол, забитый Глушаковым уже в добавленное арбитром время. Фото spartak.com

«Арсенал» нынешний — совершенно не тот, что проигрывал «красно-белым» при Аленичеве 0:4, и даже не тот, что с Кирьяковым — боровшийся за спасение прописки в высшем дивизионе. Теперь у руля команды Божович, умеющий, как никто другой, выстреливать с клубами средней руки и аутсайдерами. «Арсенал» уже не плетется в группе претендентов на вылет, являясь крепким коллективом на фоне других, более слабых команд. Впрочем, на данный момент туляки проводят не слишком сильный отрезок чемпионата, не зная вкуса побед уже на протяжении трех матчей.

Судьбу абсолютно равного по созданным опасным ситуациям матча решил в итоге один гол, забитый Глушаковым уже в добавленное арбитром время. В этот раз капитан не «жахнул» издали очередной красавец, а разыграл двухходовку с Луисом Адриано, который не пожадничал и поделился с мячом с Денисом. 1:0, и «Спартак» в приподнятом настроении отправляется решать свои еврокубковые задачи на «Энфилд».

«Зенит» 2—1 «Урал»: обмен автоголами и фактор Кокорина

Уральская команда проводит сезон, похожий на американские горки. Подопечные Тарханова провели отличный отрезок чемпионата, после чего резко сдали и проиграли пару матчей, чего не случалось в первой части сезона. Несмотря на это, игру с «Зенитом» в гостях «Урал» начал очень активно и не стеснялся проводить много времени в атаке. Подкосили уральцев травмы сразу двух основополагающих игроков команды, Бумаля и Бикфалви.

«Зенит» отошел от своей излюбленной манеры игры в навесы и пытался больше контролировать ход встречи внизу. Фото Вячеслава Евдокимова (fc-zenit.ru)

Благодаря активной игре «Урала» подопечные Манчини получили столь желанное для себя свободное пространство и пару раз обязаны были наказывать гостей за их оплошности. Однако вначале команды обменялись автоголами — Маммана и Портнягин забили в свои ворота. Для обоих футболистов эти голы стали дебютными в сезоне, только вот пострадали от них свои же голкиперы.

«Зенит» отошел от своей излюбленной манеры игры в навесы и пытался больше контролировать ход встречи внизу, не забывая подлавливать гостей на контратаках. В одной из них в итоге и случился победный гол. Вновь, как и в других матчах, на помощь «Зениту» пришло голевое чутье Кокорина — форвард сборной России умело распорядился мячом после своего забега к воротам Годзюра.

«Динамо» 2—0 «Ростов»: Хохлов переиграл Кучука

Когда ростовчане в прошлом туре прервали свою серию без побед, насчитывавшую к тому моменту 11 матчей, мало кто рассчитывал, что новую они начнут почти сразу же в противостоянии с «Динамо». «Бело-голубые» в этом сезоне выглядят из рук вон плохо, но иногда и они выходят из своего аутсайдерского образа и в отличном стиле выгрызают победу в самом неожиданном матче. Нечто подобное случилось во встрече с «Ростовом» — Дмитрий Хохлов на удивление хорошо подготовил свой коллектив, и игроки не подвели своего тренера.

«Бело-голубые» в этом сезоне выглядят из рук вон плохо, но иногда и они выходят из своего аутсайдерского образа. Фото fcdynamo.ru

Стоит признать, что «Ростов» на их фоне выглядел бледной тенью самого себя образца матча с «Анжи». У ростовчан не получалось ничего из того, что когда-то было их самыми сильными сторонами. Так, например, до Бухарова совершенно не доходили навесы Калачева, да и самому Тимофею «динамовцы» не давали свободного пространства. Кучук в перерыве сделал сразу две перестановки, но отыграть два гола, пропущенных еще в первом тайме, команде не удалось. В итоге безоговорочная победа «Динамо», которая пришлась очень кстати в борьбе за выживание.

«Анжи» 4—0 «СКА-Хабаровск»: «хозяевоприимные» соперники с Дальнего Востока

Последние три тура первой части чемпионата идеально подходили махачкалинцам для того, чтобы попытаться выбраться из подвала турнирной таблицы. Однако подопечные Скрипченко начали их с поражения от «Ростова» и теперь им предстояло набрать максимальное количество очков в играх с самыми что ни на есть прямыми конкурентами — «СКА» и «Динамо». Поддубский и компания же к концу года начали проигрывать даже у себя дома и имели в своем активе четыре поражения подряд.

Подопечным Скрипченко предстояло набрать максимальное количество очков в играх с прямыми конкурентами. Фото fc-anji.ru

Самые дурные опасения хабаровчан начали оправдываться с первых же минут. Бывший форвард «СКА» Хуан Лескано забил уже на 2-й минуте матча, далее на 8-й удвоил преимущество Владимир Полуяхтов, а в середине тайма был удален вратарь гостей Криворучко. До конца первых 45 минут хозяева организовали еще один гол, после чего игра потеряла всякий смысл для обеих сторон. Окончательный счет встречи установил Игорь Армаш, дальним ударом отправивший снаряд точно под перекладину.