«Мечтал о доме, но увидел эту квартиру — и пазл сошелся»: почему казанцы выбирают «Вознесенский квартал»

Честный рассказ отца, который искал простор для детей, а нашел альтернативу загородному дому

Фото: предоставлено пресс-службой СМУ-88

Выбор жилья — задача со звездочкой, особенно когда у тебя семья с двумя детьми. Для 36-летнего казанца Альберта Гайсина этот квест счастливо завершился в ЖК «Вознесенский квартал» от группы компаний «СМУ-88». Нам удалось прогуляться с Альбертом по территории комплекса: вместе с журналистом он впервые увидел готовые стильные холлы и полностью завершенный благоустроенный двор. О том, почему выбор пал на редкий формат квартиры с террасой, как ломаются стереотипы о жилье на первом этаже и как новая инфраструктура меняет привычки, новосел рассказал в нашем интервью.

«В СМУ-88 делают необычно и интересно»

Альберту Гайсину 36 лет, он работает в банковской сфере. Главный двигатель всех изменений в его жизни — сыновья: 7-летний Тимур и 10-летний Камиль. Этот год для семьи выдался богатым на события: младший пошел в первый класс, старший перешел в среднюю школу, а сам Альберт решился на покупку просторной недвижимости.

— Альберт, как вы приняли решение переезжать?

— Сейчас мы живем на улице Глушко, там у детей в распоряжении только одна комната, в которой им вместе уже тесновато. Все-таки мальчишкам нужно личное пространство. Даже если одна комната на двоих, она должна быть просторной. Элементарно чтобы можно было как-то разграничить пространство, поставить два рабочих стола для уроков.

Я долго копил, мониторил рынок и ждал выгодных условий. А потом пошли новости об изменениях в семейной ипотеке. Я понял, что пока действуют старые правила, нужно экстренно покупать.

— Какие варианты, жилые комплексы рассматривали?

— Сначала смотрел один известный жилой комплекс. У нас там уже есть квартира, которую я сейчас продаю. Но там ближайший ввод квартир в эксплуатацию был только в 2029—2030 годах, это долго. К тому же там были низкие потолки, а цены для «комфорт-класса» довольно высокие.

К проектам СМУ-88 пришел во многом потому, что название было на слуху. В СМИ то и дело читал «СМУ-88 построили то, СМУ-88 запустили это...». Из-за этого в голове сложился образ такого современного застройщика, который предлагает рынку нестандартные и смелые решения, но при этом не просит за них какие-то миллиарды. Сравниваешь с другими компаниями: да, видно, что сделано неплохо, качественно, добротно, но глазу зацепиться не за что — все слишком простое, базовое, ничего заоблачного.

Поэтому рассматривал сразу несколько проектов от застройщика. Кроме «Вознесенского квартала» смотрел «Адали» и «Яналиф». Последний меня тоже покорил, но это, пожалуй, наша цель на долгосрочную перспективу: может быть, лет через десять (улыбается).

предоставлено пресс-службой СМУ-88

«Главный драйвер изменений в моей жизни — мои дети»

Наше интервью проходит во время прогулки по комплексу. Альберт впервые заходит в готовые дизайнерские холлы и осматривает благоустроенный двор. Наш герой не скрывает эмоций: благородная отделка, гранитный пол под ногами, обилие естественного света и живая зелень в интерьере создают то самое осязаемое ощущение статусности и простора, которое отличает настоящий бизнес-класс. Снаружи, во дворе, уже все готово к встрече с его главными экспертами — детьми Альберта. Совсем скоро они вместе оценят стильные, безопасные игровые зоны и японский сад камней.

— Почему в итоге остановили свой выбор на «Вознесенском квартале»?

— Главным критерием для меня была привязка к 187-му лицею, где учатся дети. Не хотелось вырывать их из привычной среды. «Вознесенский квартал» подошел идеально. Мы с ребятами даже специально засекали маршрут: отсюда до школы идти ровно 10 минут. А если в будущем рядом уберут старые гаражи, дорога станет еще живописнее и быстрее.

Одно из общественных пространств жилого комплекса — кинотеатр. предоставлено пресс-службой СМУ-88

— В «Вознесенском квартале» сделан большой акцент на комьюнити и добрососедство. Общественные пространства — кинотеатр, коворкинг, фитнес-зона, подростковый клуб, детская игровая, медиастудия — здесь должны подтолкнуть соседей к общению. Повлияла ли на выбор эта концепция?

— Для меня такой формат — в новинку, но сама идея звучит отлично. Я как-то раз в соцсетях наткнулся на короткий ролик про уличный кинотеатр во дворе жилого дома. В нем ребята вместе сидели, общались, смотрели фильм. Выглядело уютно и атмосферно. И когда я узнал, что в нашем ЖК будет такая же история, я где-то подсознательно поставил галочку, что это что-то хорошее.

Хотя, если честно, драйвер всех моих решений — это мои дети. И я верю, что по-настоящему крепкое добрососедство рождается именно через них. Сам я из-за плотного рабочего графика вряд ли пойду во двор знакомиться с соседями. А вот сыновья моментально найдут себе компанию на площадках, в подростковом клубе или на том же вечернем кинопоказе. А потом прибегут домой и меня за собой утащат: «Пап, ну пошли, там все наши!» И уже следом за подружившимися детьми естественным образом начнут общаться и взрослые.

— На что еще дети обратили внимание?

— Лапомойки! Когда узнали, что они будут, прожужжали мне все уши. Они давно хотели завести питомца. Теперь уже точно не отвертишься!



из личного архива Альберта Гайсина

— А каким пространством в доме будете пользоваться лично вы?

— Возможно, коворкингом. Вообще я работаю в офисе, но иногда не прочь и из дома поработать. Иногда беру задачи на выходные, но, когда дети дома, бывает сложно сосредоточиться, сами понимаете. А тут — детей отправил в подростковый клуб, и пока они там играют, работаешь себе спокойно в коворкинге. Квартиру на это время сдаем! Шутка.

«Мама испугалась первого этажа»: как терраса победила стереотипы

Мы останавливаемся в уютном зеленом оазисе — зимнем саду, который обустроен буквально в двух шагах от будущей квартиры нашего героя. Это еще одно общественное пространство от застройщика, которое круглый год будет радовать его жителей. Самое время поговорить о главном — квартире.

предоставлено пресс-службой СМУ-88

— Вы купили одну из двух квартир с террасой в первой очереди. Как решились на такой нестандартный формат?

— Честно говоря, изначально искал обычную «трешку». Варианты, которые оставались в продаже на тот момент, мне не совсем подходили — они были слишком вытянутыми, а искал я «квадрат». Я уже расстроился, но тут в отделе продаж мне предложили посмотреть планировку с террасой.

Я никогда не мечтал о такой квартире, и вообще всегда хотел частный дом. Но когда пришел сюда и увидел высокие потолки, огромные окна, планировку комнат — пазл сошелся. С учетом террасы площадь квартиры увеличилась до 100 «квадратов». Плюс ко всему на эту квартиру застройщик сделал хорошую скидку, что стало весомым аргументом. Хочу посадить по периметру террасы деревья, чтобы как-то огородить от остального двора, поставить туда уютную уличную мебель. Посмотрим, поживем, но, возможно, с такой квартирой загородный дом мне строить уже и не придется (смеется).

Правда, нестандартный формат пришлось защищать перед старшим поколением. Моя мама, человек старой закалки, сначала испугалась. Говорит: «Ты что?! Первый этаж — это сырость, шум! Туда алкоголики приходить будут, сверху окурки полетят!» Пришлось объяснять, что это не хрущевка какая-нибудь, а ЖК бизнес-класса. За счет стилобата квартира фактически находится на уровне второго этажа, к тому же в глубине двора — уличного шума здесь не слышно в принципе. А поскольку территория закрытая и охраняемая, случайных людей здесь не бывает. Совсем другая аудитория. В итоге она признала: «Да, не разглядела».

предоставлено пресс-службой СМУ-88

— Вы не раз упоминали высокие потолки как одно из главных преимуществ «Вознесенского квартала». Уже есть идеи, как использовать этот объем?

— Это было одним из решающих преимуществ! Я планирую монтировать серьезную систему вентиляции. Если брать стандартные потолки в 3 метра, то после разводки высота падает до 2,6 метра — это сильно съедает пространство. А с высотой 3,9 метра можно спокойно спрятать все коммуникации, и в комнатах останется объем.

— Каким вы представляете свой идеальный выходной в новой квартире через пару лет?

— Хочется сказать: сплю весь день! На террасе! (смеется). Если серьезно, то это утро, когда ты просыпаешься, готовишь завтрак, выходишь на свежий воздух с чашечкой кофе. Дети играют во дворе, и ты за них абсолютно спокоен: территория закрытая, везде видеонаблюдение. Внутри разливается это приятное чувство, что у тебя есть хорошая, комфортная квартира. И потом с этим чувством идешь и делаешь что-то полезное. Вот это, пожалуй, и есть мой идеальный сценарий.

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Интернет-газета «Реальное время»