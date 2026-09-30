За что в Казани будут судить экс-замглавы Минстроя Смоленской области

В столице РТ рассмотрят дело об «откате» 7,5 млн при строительстве смоленской школы на 1000 мест, за который привлекают четверых татарстанцев

Замглавы исполкома Нурлата Рустам Габдрахманов, 2020 год. Фото: nurlat.tatarstan.ru

Накануне в Советском райсуде Казани состоялось первое заседание по делу бывшего замглавы Минстроя Смоленской области Рустама Габдрахманова и бывшего начальника Управления капстроительства того же региона Ивана Манелова. Как выяснило «Реальное время», в деле есть еще два фигуранта — одного обвиняют в даче взятки троим на 7,5 млн рублей, другой признал факт коррупции, причем все обвиняемые связаны с Татарстаном и именно здесь, по версии силовиков, передавалась большая часть средств.

Два фигуранта ждут этапа, третий заключил досудебку и остался в Смоленске

Назначенный накануне старт процесса был сорван — двух подсудимых не успели этапировать в Казань. Как сообщил казанскому суду адвокат Ильшат Гильманов со ссылкой на родственников своего клиента — еще вчера тот находился в СИЗО-1 Смоленска.

Обеспечивать видео-конференц-связь с другими регионами не стали — возможно, потому что срок содержания двух подсудимых под стражей не истечет в ближайшие дни. В ходе процесса выяснилось — Гильманов представляет в уголовном деле интересы бывшего замминистра строительства Смоленской области Рустама Габдрахманова, ранее занимавшего пост замглавы исполкома по инфраструктурному развитию Нурлата. Адвокат Булат Марданов, в свою очередь, защищает бизнесмена Ивана Манелова, экс-директора и владельца казанской фирмы «Дримстрой» и экс-заместителя бюджетного учреждения «Управление капитального строительства Смоленской области» (УКС).

Адвокаты Булат Марданов и Ильшат Гильманов позицию клиентов не комментируют. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

От комментариев о позиции свои клиентов и фабуле обвинений оба защитника воздержались. За рамками процесса журналисту «Реального времени» удалось выяснить — под стражей Габдрахманов и Манелов оказались в конце июня 2025 года по решению Ленинского райсуда Смоленска. Дело против них по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) возбуждал региональный Следком, окончательное обвинение в июле 2026-го утверждала первый зампрокурора Смоленской области Ольга Смирнова, ныне занимающая аналогичную должность в Хабаровском крае.

Заметим, в деталях об этом деле не писали ни в Татарстане, ни в Смоленске. Хотя в удаленных постах ТГ-канала «Злой Смолянин» и ряда других еще можно найти информацию за август прошлого года о кадровых перестановках в региональном УКСе, связанных с задержанием директора данного управления Андрея Лозинова. Манелов занимал пост его зама и одновременно контрактного управляющего. В мессенджере указывалось, что задержание Лозинова связано с проверками в строительной сфере в части распределения госконтрактов и с подозрениями в таких должностных преступлениях, как превышение полномочий и взятка.

Лозинов также связан с Татарстаном — до 2018-го он владел и управлял компанией по строительству сетей водоснабжения и водоотведения «Орис» в Атнинском районе республики, а позднее трудился в Главном инвестиционно-строительном управлении Татарстана на позиции главного специалиста Закамского территориального отдела.

В 2023-м на работу в правительство Смоленской области и его подразделения перешли ряд татарстанцев. скриншот с сайта Яндекс.карты

Бывший глава смоленского УКСа уже предстал перед судом. Его дело по обвинению в получении взятки в особо крупном размере этим летом начал рассматривать райсуд Смоленска. Первоначально Лозинов, как и двое предполагаемых соучастников, находился в СИЗО, но после заключения досудебного соглашения с силовиками, полного признания вины и показаний на других фигурантов вышел под домашний арест. В деле Габдрахманова и Манелова он фигурирует в качестве свидетеля обвинения.

Четверке из Татарстана предъявили обвинение во взятке 7,5 млн рублей

Смоленские СМИ отмечали приход во власть молодых кадров из Татарстана после назначения в 2023-м бывшего главы Нурлата Алмаза Ахметшина вице-премьером Смоленской области, где он на протяжении двух лет курировал сферы строительства, дорожного и коммунального хозяйства. В мае 2025-го его не стало.

Обвинение по уголовному делу касается на только тройки обвиняемых в получении взятки татарстанцев, но и нашего земляка, которого силовики считают взяткодателем. Речь об Айнуре Сагдееве, учредителе и руководителе челнинской фирмы «Стройпартнер».

Профильным видом деятельности организации со штатом 9 человек указана оптовая торговля строительными и лесоматериалами, сантехоборудованием.

Претензии смоленских силовиков касаются работ челнинских строителей на возведении школы на 1000 мест в смоленском микрорайоне Королевка. страница ВКонтакте администрации Смоленской области

Компания была зарегистрирована три года назад и за это время успела получить 34 госконтракта на 303 млн рублей, и все — за тысячу километров от Татарстана, в Смоленске и области. В заказчиках и поминавшийся выше УКС, и министерство архитектуры и строительства, а также учебные, медицинские, социальные и спортивные учреждения. Занимались строительством и поставкой учебной мебели. Ряд контрактов в настоящее время расторгнуты заказчиком.

Господряда, который фигурирует в уголовном деле, в этом перечне нет. Претензии смоленских силовиков касаются работ челнинских строителей на возведении школы на 1000 мест в смоленском микрорайоне Королевка в рамках нацпроекта «Образование». Работы по ней обошлись для бюджета в 1,3 млрд рублей с лишним. Если судить по стоимости, «Стройпартнеру» доверили примерно шестую их часть. Именно в рамках исполнения этого контракта в 2024—2025 годах передавалась взятка на общую сумму 7,5 млн рублей, считает сторона обвинения, равными долями — по 2,5 млн двум руководителям УКСа и замминистра. Формулировка коррупционных целей предполагаемых взяткодателя и взяткополучателей в казанском суде пока не оглашалась.

Дела четырех фигурантов предстоит рассмотреть двум судьям Казани и их коллеге в Смоленске. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По данным «Реального времени», вину в коррупции ни бывший замглавы смоленского Минстроя Рустам Габдрахманов, ни бывший замначальника регионального УКСа Иван Манелов не признают.

Отрицает ее и челнинский бизнесмен Айнур Сагдеев, который также в настоящее время находится в СИЗО Смоленска. Хотя его дело уже поступило для рассмотрения в Вахитовский суд Казани. Кроме обвинения в даче особо крупной взятки ему вменяют еще и мошенничество — с завышением стоимости работ по той же школе.

Отметим, вопросы к работе челнинского подрядчика возникали у сотрудников УФАС Смоленской области, а в настоящее время областной арбитраж рассматривает иск прокуратуры к «Стройпартнеру» и УКСу, требуя расторжения контракта и возврата 39 млн рублей по другому объекту. Дата рассмотрения уголовного дела челнинца пока не назначена.

Ну а Габдрахманов с Манеловым могут переехать в СИЗО Казани уже к середине октября. Накануне суд посчитал нужным отложить старт процесса на две недели, согласившись с адвокатами и прокурором, что без их «явки» рассматривать дело нельзя.