Максут Шадаев — про Kazan Digital Week — 2026: «Важно удержать планку и ставить рекорды»

Организаторы форума — о подготовке, программе и проблемах с регистрацией участников

Фото: Артем Дергунов

В 2026 году экспозиция Международного форума Kazan Digital Week займет три павильона общей площадью 20 тыс. кв. м, что гораздо больше, чем в прошлом году. Участников ждет ярмарка вакансий и новые номинации в премии «IT-лидер», а представителей СМИ — конкурс на лучшие материалы. При этом организаторы мероприятия отметили проблему с регистрацией участников. Подробнее — в материале «Реального времени».

В этом году под организацию Kazan Digital Week отвели больше павильонов и площади

В 2026-м Международный форум Kazan Digital Week пройдет с 29 по 31 октября. В прошлом году он собрал 25 тыс. участников, прозвучало более 1,3 тыс. выступлений, заявил глава Минцифры России Максут Шадаев, выступая на заседании оргкомитета форума.



— Судя по обратной связи от участников, деловое мероприятие имеет для них очень важное практическое значение, которое помогает им найти новых партнеров, заказчиков, площадки для внедрения. Важно удерживать планку и ставить рекорды, — призвал министр.

На сегодняшний день участие в форуме подтвердили делегации девяти зарубежных министерств и дипломатических представителей, прошли регистрацию представители 48 стран. В этом году экспозиция займет три павильона общей площадью 20 тыс. кв. м. Для сравнения, в 2025-м под форум отдали два павильона площадью 15 тыс. «квадратов». Выставочной экспозиции уже забронировано 86%. Такие цифры на заседании оргкомитета озвучил замсопредседателя оргкомитета форума, глава АН РТ Рифкат Минниханов.



— В павильоне №2 организуют экспозицию по 10 направлениям форума. Наибольшее количество стендов — по направлениям инновации, интегрирования бизнеса, цифровой индустрии и технологиям в государственном управлении. Отмечу, что большинство решений, которые компании продемонстрируют на стендах, так или иначе связаны с технологиями искусственного интеллекта. В павильоне №3 запланированы стартапы, ярмарка вакансий, федеральный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии», проект ProSkills, — отметил Минниханов.

Что касается программы, то сегодня она готова на 95%. Открытие и закрытие мероприятия пройдут в Kazan Expo. Темой пленарного заседания станет «Доверенная цифровая экосистема: искусственный интеллект, данные и технологический суверенитет».

В рамках форума пройдет и круглый стол городов, на котором онлайн выступят главы городов Китая и Ирана, а очно — Ирака, Турции, Казахстана, Кыргызстана, Эфиопии и России. Кроме того, в планах на текущий год подписать более 100 соглашений о сотрудничестве.

Есть проблемы с регистрацией участников

Одна из проблем, связанная с организацией форума, касается регистрации участников. По состоянию на 24 сентября уже заявлено 95 секций и 969 спикеров, но утверждено только 270, причем у 68 из них нет названия доклада, 15 секций не прописано спикерам, обратил внимание Минниханов.

— Все это тормозит выкладку на сайт программы форума. Уважаемые ответственные за направление, прошу в кратчайшие сроки провести регистрацию своих спикеров. Срок регистрации завершается 1 октября. Предлагаем на рассмотрение комитета продлить этот срок до 15 октября, — призвал спикер.

При этом он обратил внимание, что сайт форума ежедневно обновляется. За год его посетило более 195 тысяч человек, превращая Казань в центр притяжения цифровых специалистов и идей.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Минниханов напомнил, что еще на сайте открыта запись на технические визиты форума. В общей сложности там будет предусмотрено семь маршрутов: от IT-парка и технопарка «Идея» до автоматизированной системы управления дорожным движением.

— По ряду визитов набор закрывается раньше общей даты. Именно поэтому просим довести информацию о них до сотрудников и организаций, а также разместить ее на официальных сайтах и в социальных сетях, чтобы все желающие успели выбрать визит и подать заявку, — подчеркнул он.

Для гостей и делегатов форума на сайте мероприятия организована и открытая запись на экскурсии. Предлагаются вечерние «походы» в дни деловой программы с 29 по 31 октября и дневные 28 октября.

Новые номинации для премии «IT-лидер»

В рамках форума запланированы и партнерские мероприятия:

открытый турнир Республики Татарстан по защите информации «GO CTF 2026»,

Международная конференция «Цифровые технологии и право»,

V Всероссийская студенческая кибербитва,

II кибербитва ветеранов СВО,

Всероссийская научно-практическая конференция по актуальным вопросам цифровизации культурного наследия «Наследие в цифре»,

Всероссийский студенческий хакатон по разработке чат-ботов и мини-приложений для национального мессенджера «МАКС»,

федеральный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» по номинации «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры»,

международная закупочная сессия «Спорт. Сделано в России»,

профориентационное мероприятие «ProSkills: Пробуй и выбирай профессию»,

международный модный показ TatarstanFashionWeek,

гала-матч по хоккею.

Айдар Раманкулов / realnoevremya.ru

Кроме того, он акцентировал внимание на обновленной премии «IT-лидер», на участие в которой в 2026-м подано 76 заявок от 50 ведущих компаний. Причем участниками могут стать в том числе фирмы, не являющиеся экспонентами и партнерами форума.

— В этом году в премии появились новые номинации «Культура» и «Наука и технология», направленные на развитие отечественного гуманитарного IT-контента. Ключевой особенностью премии является двухэтапная процедура голосования. В настоящее время готовят запуск онлайн-голосования пользователей, которое продлится до 25 октября и позволит аудитории поддержать наиболее значимый проект. 29 октября состоится экспертное голосование, по результатам которого эксперты определят победителей: 10 основных и двух — в специальных номинациях, что обеспечит объективность и прозрачность итогов премии, — рассказал Минниханов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Еще одна немаловажная площадка — «Ярмарка вакансий», где выступят HR-представители партнеров форума. Она пройдет на площади 500 кв. м, на которой организуют не только мастер-классы, посвященные восприятию и практическому применению цифровых технологий, в том числе в сфере беспилотных систем и роботехники, но и нетворкинг-зону.

Как подчеркнул Минниханов, на площадке гостей будут встречать специалисты компаний-партнеров форума, которые представят карьерные возможности и проведут первичное собеседование.

— Просим направить студентов, аспирантов и магистров в данном направлении, — призвал глава АН РТ.

Ожидается участие около 300 представителей СМИ, но аккредитовано 130

Аккредитация СМИ на Kazan Digital Week продолжится до 20 октября. В общей сложности ожидается участие около 300 представителей средств массовой информации, но на текущий момент подано всего 130 соответствующих заявок.

На самом форуме будут работать пять полноценных медиаплощадок:

пресс-центр;

видеостудия КазГИК;

видеостудия «Реальное время»;

видеостудия «Телеспутник»;

студия первого диджитал-радио «Голос IT».

— Здесь в ежедневном режиме планируется проводить интервью с топ-спикерами форума, обсуждать актуальные вопросы социализации, освещать все значимые события, делать форум максимально открытым для профессиональных сообществ и средств массовой информации, — напомнил Минниханов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Помимо этого, в рамках форума организуют конкурс для СМИ в четырех номинациях (ТВ, радио, печать, интернет). В каждой из них предусмотрено по три призовых места.

— Все аккредитованные представители СМИ могут подать заявки на конкурс лучших материалов. Они принимаются до 15 ноября, — напомнил Минниханов.

Итоги конкурса подведут в декабре 2026-го.