«Когда ответственности нет, все получается»: как Россия победила Иран в Казани

Валерий Карпин с противоречивыми чувствами воспринял вчерашний триумф своих подопечных

Фото: Реальное время

Россия провела первый товарищеский матч на сентябрьских сборах. Встреча с Ираном в Казани завершилась победой подопечных Валерия Карпина со счетом 2:0. Дублем отметился полузащитник Александр Головин. Каким получился футбольный праздник в столице Татарстана — в материале «Реального времени».

Матчи сборной России под руководством Карпина в Казани пока завершаются только победами

Последний раз мужская сборная России по футболу играла в Казани в октябре 2021 года против Словакии. Тогда Валерий Карпин только-только возглавил национальную команду и, продолжая дело Станислава Черчесова, вел ее к прямому выходу на чемпионат мира в Катаре (2022-й год). В том матче, к слову, россияне победили словаков со счетом 1:0, а одним из героев встречи стал голкипер Матвей Сафонов. Совсем юный, с немного несуразной повязкой на голове, тогдашний вратарь «Краснодара» своими сумасшедшими сейвами подарил России важнейшие три очка в группе.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Та сборная Валерия Карпина обладала каким-то невероятным фартом, обаянием, была наполнена оптимизмом и верой в светлое будущее для себя. Наверное, поэтому позднее ноябрьское поражение хорватам (0:1) было таким болезненным. Все шло к тому, чтобы сборная России вышла на катарский мундиаль напрямую с первого места. Но всего один проигранный матч кардинально перевернул картину в группе и лишил подопечных Карпина лидерства.

Правда, чего сейчас вспоминать те годы. Времена изменились за пять лет сильно. Из-за февральских событий (2022-й год) Россию исключили из официальных международных турниров и по сей день не возвращают туда обратно. Почти пять лет команда Валерия Карпина вынуждена довольствоваться лишь товарищескими матчами.

Карпин показал оптимальный стартовый состав нынешней сборной России

Кто-то называет сегодняшние товарищеские игры россиян лишенными смысла, профанацией. И с одной стороны, логика здесь понятна. Ведь во время подобных сборов кто-то из футболистов может получить необязательную травму. Или, к примеру, какой резон принимать участие в матчах против скромных латиноамериканских или африканских команд Александру Головину, Алексею Батракову, Матвею Сафонову — футболистам, выступающим в ведущих европейских чемпионатах.

По сути, аргументы верные. Но между тем, распуская сборную, мы фактически лишаем регионы России хотя бы раз в год устраивать у себя настоящий футбольный праздник. Приезды тех же Головина, Сафонова, Батракова в провинцию — событие знаменательное. А если не верите, посмотрите разные видео, как игроков сборной России в Казани у базы встречали на днях местные мальчишки. Для них этот момент точно оказался одним из самых памятных в жизни.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

А если убирать в сторону фанатскую лирику, то и для журналистов «товарки» сборной России необходимы. Надо же понимать оптимальный стартовый состав команды Валерия Карпина, ее состояние, кто выйдет на поле с первых минут, если вдруг завтра придется играть первый официальный международный матч.

Благо вчерашняя игра с Ираном в этом плане стала показательна. После яркого музыкального фолк-номера группы RASA на поле появились футболисты сборной России.

Состав выглядел следующим образом: Сафонов, Круговой, Мелехин, Дивеев, Вахания, Батраков, Кисляк, Обляков, Головин, Тюкавин, Глушенков.

По большому счету, вопросы в этом ростере вызывали кандидатуры исключительно Ильи Вахании и Виктора Мелехина. Но, как сообщил Валерий Карпин на пресс-конференции, матч с Ираном вынужденно пропускали Максим Осипенко и Александр Сильянов. Игроки, которые как раз-таки должны были подменить Мелехина и Ваханию. То есть из настроений Карпина следует, что на матч с Ираном вышел почти полностью сегодняшний основной состав сборной России.

Дубль Головина, радость Слуцкого и речь Карпина на пресс-конференции

В целом, игра нашей команды оставила приятное впечатление. Кисляк, Головин и Батраков здорово двигали мяч в центре поля, не выпадали из игры и Глушенков с Обляковым. Эффектный первый тайм в исполнении сборной России получился в том числе эффективным. Дубль Александра Головина к 37-й минуте приговорил перспективы иранцев зацепиться за победу во вчерашней игре.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Оба гола россиян получились породистыми. Сначала Головин замкнул классную передачу на ход от Алексея Батракова. А второй мяч полузащитник «Монако» вонзил в ворота прямым ударом со штрафного. Удачный стандарт Головина явно напомнил кому-то из болельщиков ЦСКА гол «Арсеналу» в четвертьфинале Лиги Европы (2018 год). Фанаты сборной России могут вспомнить реализованный штрафной полузащитника в июне 2018 года в матче-открытии домашнего чемпионата мира против Саудовской Аравии.

Чуть повыше ложи журналистов на «Казань-Арене» вчера сидел экс главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий, который в паре с Денисом Казанским комментировал встречу. В момент оформленного дубля Головина он был особенно горд за своего воспитанника и неистово радовался.

В составе Ирана было достаточно знакомых футболистов поклоннику РПЛ. Это и Сердар Азмун, и Мохаммад Мохеби, и Саид Эззатоллахи. Но ни один из них не смог вчера отличиться результативными действиями. Хотя что в первом, что во втором тайме у иранцев были неплохие эпизоды для взятия ворот Матвея Сафонова, который на третий сезон в ПСЖ завоевал уже аж девять трофеев с французской командой.



На пресс-конференции после победного матча Валерий Карпин был сдержан. С одной стороны, он, конечно, был удовлетворен победой над недавним участником чемпионата мира по футболу в Северной Америке. С другой стороны, он рассуждал о вчерашней мотивации соперника и может ли игра с Ираном быть показателем текущего международного уровня сборной России.

— Всем нам и вам интересно, как бы мы выглядели. Давайте так: когда ответственности нет — все получается. Когда борьба за результат — ноги, наверное, у кого-то затрясутся. Пока мы там не окажемся и не будет борьбы за выход и очки — непонятно, как эта команда будет выступать на этом уровне. Не по уровню футбола, а по уровню ответственности, — резюмировал Карпин.

Реальное время / realnoevremya.ru

Сборная России — Сборная Ирана — 2:0 (2:0, 0:0)

Голы:

1:0 — 21, Головин (Батраков);

2:0 — 37, Головин (со штрафного).

Следующий товарищеский матч сборная России проведет 3 октября против команды Намибии в Екатеринбурге.