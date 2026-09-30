Из ПИФов за день вывели 2,7 млрд рублей после анонса налоговых инициатив Минфина

Реакция инвесторов оказалась краткосрочной и была вызвана неопределенностью вокруг новых правил

Фото: Динар Фатыхов

Инвесторы за один день вывели из российских паевых фондов 2,7 млрд рублей после объявления Минфином новых налоговых инициатив. Такую информацию публикует РБК со ссылкой на подсчеты «Эйлера».

Оттоки затронули облигационные, денежные и смешанные фонды.

Ситуация изменилась после уточнений, что ужесточение, скорее всего, не затронет открытые и наиболее рыночные ПИФы. Уже на следующий день притоки начали восстанавливаться.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По итогам недели фонды все равно получили 13,6 млрд рублей, хотя это на 26% меньше, чем неделей ранее. С начала года совокупный приток в российские ПИФы достиг 1,1 трлн рублей.

Реакция инвесторов оказалась краткосрочной и была вызвана неопределенностью вокруг новых правил, а не устойчивым отказом от ПИФов.

Напомним, на прошлой неделе Минфин РФ в рамках бюджетного пакета представил предложение внести изменения в Налоговый кодекс. В том числе, ввести для ПИФов платеж по налогу на прибыль по ставке 15% с получаемых пассивных доходов.

Зульфат Шафигуллин