Доходы самозанятых в августе снизились на 11,2 млрд рублей

В августе самозанятые заработали 292 млрд рублей

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

В августе самозанятые заработали 292 млрд рублей. Это на 11,2 млрд меньше, чем в июле. Налоговые поступления от плательщиков налога на профессиональный доход упали на 614 млн рублей, передают «Известия».

Среди причин снижения эксперты называют ужесточение контроля ФНС, которая перешла на квартальный мониторинг признаков подмены трудовых отношений. Кроме того, самозанятые первыми ощутили сокращение заказов на фоне дорогих кредитов и осторожного потребительского поведения.

На снижение повлияла и сезонность: в августе падает спрос на ремонтные работы, бытовые услуги и репетиторство.

Ранее сообщалось, что самозанятые в России сравнялись с наемными работниками по росту доходов.

Алсу Сабирзанова